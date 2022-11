Lenovo Group, ecco i risultati del secondo trimestre 2022

Lenovo Group ha da poco pubblicato i risultati del secondo trimestre del gruppo, con una redditività in miglioramento anno dopo anno per il decimo trimestre consecutivo. L'utile netto del secondo trimestre è cresciuto del 6% su base annua a 541 milioni di dollari e il fatturato del Gruppo è cresciuto a 17,1 miliardi di dollari, con un aumento del 3% su base annua a valuta costante.

Tutte le principali attività di business hanno contribuito positivamente al risultato operativo. I risultati positivi sono stati riscontrati sia nel settore delle soluzioni e dei servizi, sia nel settore delle infrastrutture, registrando una crescita anno dopo anno elevata a due cifre. Le attività non basate su PC ora rappresentano oltre il 37% delle entrate totali del gruppo.

Sebbene le attuali sfide esterne persistano, Lenovo continua a perseguire la propria strategia. L'azienda riconosce alcune opportunità a lungo termine costruite sulla base del new IT (client, edge, cloud, network e intelligence), a fronte di un'accelerazione delle tendenze globali della digitalizzazione e della trasformazione intelligente.

Il presidente e CEO Yuanging Yang ha dichiarato:

“Lenovo ha ottenuto ancora una volta risultati solidi, anche in un mercato globale difficile, ottenendo un miglioramento della redditività anno su anno per il decimo trimestre consecutivo e aumentando i ricavi di quasi il 3% (in valuta costante) anno su anno. Le nostre attività non legate ai PC stanno guadagnando slancio e ora rappresentano oltre il 37% delle nostre entrate. Sia il business delle soluzioni che dei servizi e il business delle infrastrutture hanno registrato un'elevata crescita dei ricavi a due cifre anno dopo anno".

“Per Lenovo, questi risultati dimostrano che la nostra previsione strategica, la resilienza operativa e gli investimenti coerenti in motori di crescita diversificati ci hanno preparato bene per tempi difficili. Indipendentemente dal fatto che i nostri mercati tradizionali siano in piena espansione o in contrazione, Lenovo mantiene costantemente i propri impegni e supera le aspettative del mercato".

Prestazioni del secondo trimestre 2022

Nell'ultimo trimestre, i ricavi di SSG sono cresciuti del 26% su base annua, migliorando ulteriormente il suo margine operativo al 21,4%.

Tutti i segmenti hanno nuovamente prodotto un'elevata redditività e una forte crescita.

Per la prima volta, i ricavi da soluzioni e servizi non legati all'hardware rappresentano più della metà delle attività di SSG.

Entrate record di 2,6 miliardi di dollari USA, in crescita del 33% su base annua, con un utile operativo che ha raggiunto il massimo storico di 36 milioni di dollari, segnando il quarto trimestre consecutivo di redditività.

I segmenti Cloud Service Provider e Enterprise/SMB hanno entrambi superato le previsioni di mercato.

I ricavi dell'Edge Computing sono quasi quadruplicati e lo storage è più che raddoppiato anno su anno, stabilendo entrambi nuovi record.

IDG ha mantenuto una redditività leader del settore del 7,4%, guidata dall'eccellenza operativa e da investimenti i in innovazioni, in particolare nei segmenti premium ad alto valore aggiunto.

Le prestazioni del gruppo hanno superato quelle dei concorrenti concorrenti. Il gruppo detiene la prima posizione in quattro aree geografiche su cinque, laddove il segmento commerciale rappresenta circa il 65% del mix di ricavi dei PC di Lenovo.

Il business degli smartphone ha raggiunto il suo decimo trimestre consecutivo di redditività mentre l'azienda mantiene le proprie posizioni di mercato rispettivamente al 2° e al 3° posto in America Latina e Nord America e ottenendo una crescita considerevole nei mercati in espansione.

Lo scenario delle soluzioni di Lenovo ha continuato a dimostrare un potenziale di crescita con il business di Smart Collaboration che continua a crescere a due cifre su base annua. I ricavi del mercato del gaming hanno stabilito un nuovo record.

Gli investimenti per il futuro

Tech World '22

Nel corso del suo evento annuale sull’innovazione (Si apre in una nuova scheda) trasmesso in tutto il mondo, Lenovo ha presentato la propria visione per l'evoluzione della collaborazione tra utenti, spazi e dispositivi, sia nel contesto del mondo reale che nel metaverso. Lenovo ha presentato (Si apre in una nuova scheda) nuovi concept, soluzioni e innovazioni, nonché i risultati (Si apre in una nuova scheda) di uno studio di ricerca CTO globale che ha svelato i punti di vista del CTO su come l'IT tradizionale continuerà a evolversi in una "nuova architettura IT" in cui i dispositivi client, l'edge computing, il cloud computing, la rete e l'IA lavorano tutti insieme per affrontare le nuove sfide e fornire soluzioni che promuovono un'ulteriore digitalizzazione globale in tutti i settori.

Impegno ambientale, sociale, governance - Lenovo ha appena pubblicato un rapporto ESG annuale (Si apre in una nuova scheda) che delinea i progressi, le ambizioni e gli obiettivi per gli anni a venire. Al Tech World '22 Lenovo ha poi condiviso la propria visione per il raggiungimento delle emissioni nette zero e il suo primo passo verso quella visione con obiettivi di riduzione delle emissioni a breve termine per il 2030.

Lenovo sta allineando i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni all'iniziativa Science Based Targets sia a breve che a lungo termine per contribuire agli obiettivi dell'accordo di Parigi.

Innovazione - A settembre Lenovo è stata classificata come una delle aziende più innovative del mondo (Si apre in una nuova scheda) nell'ambito dell'indice annuale del Boston Consulting Group, classificandosi al 24° posto. Al Tech World '22 il Gruppo ha presentato diversi nuovi formati, tra cui il suo concept di arrotolabile per smartphone e PC e la tecnologia di telepresenza immersiva "Cyber Spaces". Ha anche evidenziato le innovazioni che la aiuteranno a a raggiungere il net-zero e le azioni che l'azienda sta intraprendendo tra prodotti e produzione per ridurre la propria impronta di carbonio.