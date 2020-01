Il PC più economico del mondo è Android, una bellezza da meno di 14€

È attualmente disponibile su Aliexpress il Mecool M8S Plus, un mini PC Android utilizzabile anche come thin client, al prezzo di appena 14,96$ (meno di 14€) con spedizione gratuita.

Si tratta di un enorme ribasso rispetto al precedente detentore del primato, quasi un terzo di meno, addirittura più economico del Raspberry Pi; a differenza di quest’ultimo, inoltre, è utilizzabile direttamente come un PC senza il bisogno di alcuna configurazione particolare, se non le periferiche base, quali monitor/TV, mouse e tastiera.

Questo prezzo speciale è disponibile solamente per i prossimi giorni in quantitá limitate, dovrete quindi affrettarvi per potervene accaparrare uno. Aliexpress è nota per l’applicazione di una principio denominato ‘dynamic pricing’, il che significa che il prezzo di un articolo puó variare nel tempo.

Mecool M8S Plus Android PC - $14,96 su Aliexpress Questo è il PC meno costoso che possiate trovare online oggi. Un vero affare se vi serve solo per guardare video su YouTube o affidargli attività leggere.Vedi offerta

Il dispositivo è semplice nel suo utilizzo, la curva di apprendimento è veramente bassa grazie al precaricamento del sistema operativo Android 7.1. Il PC monta un processore quad-core, un Amlogic S905W, 1 GB di RAM, 8 GB di spazio di archiviazione e una discreta versatilità per quanto riguarda la connettività e le opzioni di espansione: Wi-Fi, Bluetooth, presa audio, due porte USB e un connettore HDMI.

È addirittura incluso un telecomando e un cavo HDMI, il Mecool M8S Plus è inoltre in grado di decodificare ed eseguire contenuti in 4K, rendendolo perfetto come piattaforma di streaming, vista la sua economicità.

Le dimensioni sono di 120 x 120 x 25mm, risulta quindi semplice e poco impegnativo da spostare e riporre quando non utilizzato. Essendo compatibile con Google Play e avendo accesso ad internet, dovrebbe anche supportare l’utilizzo di quelle che sono le principali piattaforme produttive di Android (G Suite, Office 365).

Va tenuto a mente che, vista l’assenza del connettore Ethernet e di un lettore di schede di memoria, si tratta comunque di un mini PC molto limitato sotto questo punto di vista. Detto questo, se quello che vi interessa è una piattaforma versatile ed economica in grado di eseguire semplici incarichi d’ufficio o contenuti multimediali, questo mini PC fa senz’altro al caso vostro.