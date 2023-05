Final Cut Pro e Logic Pro arrivano su iPad con abbonamento

Apple ha annunciato il lancio su iPad di due delle sue migliori app creative, che offrono strumenti di editing per i creatori di contenuti professionali.

Considerato da tutti i professionisti del settore uno dei migliori software di editing video, Final Cut Pro arriva ora sui dispositivi portatili di Apple con una "nuovissima interfaccia touch" e strumenti per flussi di lavoro più rapidi.

Il 23 maggio l'editor video sarà presente sull'App Store con Logic Pro. L'arrivo di FCP potrebbe dimostrare che le aziende stanno iniziando a prendere sul serio la creazione di contenuti da mobile.

Final Cut Pro per iPad: cosa possiamo aspettarci

Le caratteristiche di FCP includono una nuova jog wheel, gesti Multi-Touch e una libreria di grafiche, effetti e audio ad alta risoluzione.

Da tenere d'occhio anche Live Drawing con supporto per Apple Pencil, che consente agli utenti di scrivere e disegnare direttamente sui loro video.

Per i professionisti, le nuove modalità promettono un maggiore controllo su ogni progetto, sia che si lavori con una singola videocamera che con più apparecchi. Questo include il monitoraggio dell'audio, il controllo della messa a fuoco, dell'esposizione, del bilanciamento del bianco e altro ancora. Gli utenti in possesso di un iPad Pro con M2 possono anche registrare nel formato video ProRes ad alta risoluzione di Apple.

L'app, che include l'onnipresente machine learning, consentirà agli utenti di importare progetti realizzati con iMovie per iOS.

Il debutto di FCP sull'App Store è accompagnato da Logic Pro per l'editing audio, con la sua serie di strumenti portatili compatibili con i comandi touch e di plugin professionali.

Promesse da Pro

Con questa novità Apple, che segue l'uscita di DaVinci Resolve per iPad e di LumaFusion per Android, è chiaro che, man mano che diventano più potenti, i dispositivi portatili stanno diventando un campo di battaglia fondamentale. Questo non può che essere un bene per i creatori di contenuti da mobile, sia che realizzino video per un canale YouTube che per il grande schermo.

Apple non ha specificato in che misura l'esperienza di Final Cut Pro arriverà su iPad (DaVinci Resolve, per esempio, è quasi identico tra desktop e tablet). Tuttavia, ci sarà almeno un'enorme disparità: nonostante per l'edizione desktop si possa acquistare la licenza perpetua, gli utenti iPad dovranno sottoscrivere un abbonamento al prezzo di 4,99€ al mese o 49€ all'anno con un mese di prova gratuita.