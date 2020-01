Ecco un portatile da 16GB di RAM e 1 TB di SSD a 379 euro

Al giorno d’oggi, i portatili economici tendono a esaurire molto rapidamente la memoria di sistema e lo spazio di archiviazione, influenzando negativamente l’esperienza fornita all’utente.

In passato, abbiamo testato Thomson X5 Neo 10 , il portatile più economico al mondo, che, con soli 2 GB di RAM e 32 GB riservati allo storage, non è in grado di reggere Windows 10, andando in difficoltà persino con Windows 7.

Tuttavia, non tutti i portatili economici sono uguali: Lhmzniy A9 , nonostante un nome alquanto impronunciabile, è disponibile sullo store cinese Gearbest al prezzo di €379.

Lhmzniy A9 con 16 GB RAM e 1 TB SSD - €379 su Gearbest Siamo di fronte al raro caso in cui un produttore decide di combinare un processore dalle prestazioni decenti con un ampio spazio di archiviazione fornito da un’unità a stato solido molto veloce. Lhmzniy A9 non offre le performance di un portatile di prima fascia, ma dovrebbe essere in grado di gestire la maggior parte delle attività di tutti i giorni.

Troviamo 16 GB di memoria RAM e un’unità di archiviazione a stato solido da 1 TB in formato M.2 SATA, specifiche del tutto simili a quelle presenti su Microsoft Surface Laptop 3.

Tuttavia, non è presente nessuna versione dotata di Intel Core i7; Lhmzniy A9 è alimentato da un processore Intel Celeron 3867U, CPU lanciata nel corso del 2019 che si dimostra essere fino all’80% più performante di un Intel Core i3 meno recente (secondo i test Passmark e prendendo in esempio modelli del 2010).

Per quanto riguarda il resto delle specifiche, siamo sorpresi di notare una scocca realizzata in lega di alluminio e magnesio, uno schermo da 14,1 pollici Full HD (purtroppo dotato di tecnologia TN, e non IPS) e cornici molto sottili. Passando all’aspetto della connettività, dobbiamo constatare l’assenza di porte USB Type-C.

A completamento della dotazione, troviamo due porte USB 3.0, un alloggiamento mini HDMI, un connettore audio, un lettore di schede e una porta di alimentazione proprietaria. Inoltre, dalla scheda tecnica si evincono tre funzionalità proprie di portatili appartenenti a fasce più alte: una tastiera retroilluminata, due batterie e una copertura per la webcam per garantire la vostra privacy.