È il momento di passare agli SSD, una ricerca mostra il perché

L'azienda di cloud storage Backblaze ha pubblicato l'ultima serie di dati che monitorano l'affidabilità delle unità SSD. Per l'archiviazione l'azienda utilizza ancora HDD ma, dalla fine del 2018, ha iniziato a impiegare anche le unità SSD per velocizzare l'avvio del servizio, raccogliendo dati sulle loro prestazioni.



Giunti al 31 dicembre 2022, Backblaze disponeva di 2.906 unità SSD distribuite su 13 modelli diversi, la maggior parte dei quali, a detta dell'azienda, sono considerati di livello consumer e quindi possono essere utilizzati anche nel proprio PC o portatile.

Gli SSD sono più resistenti degli HDD

Backblaze ha messo a confronto le unità SSD di Crucial, Dell, Micron, Seagate e WDC, con dimensioni comprese tra 240 GB e 2.000 GB, anche se vale la pena notare che la maggior parte dei dati si concentra sulle unità di Seagate, che rappresentano quasi i due terzi (63%) delle unità SSD per numero e oltre la metà (56%) per capacità totale.

A ogni unità è stata assegnata una percentuale di AFR (Annualized Failure Rate), che rappresenta la probabilità di guasto durante un anno intero di utilizzo. I dati indicano che il lotto di unità SSD attualmente utilizzate da Backblaze ha un AFR medio dello 0,98%, avendo registrato un totale di 25 guasti su un totale di 934.441 giorni. Sebbene sette dei 13 tipi di unità non abbiano avuto guasti, sei di queste hanno funzionato per meno di 10.000 giorni, il che non fornisce dati sufficienti per fare una proiezione affidabile.



L'AFR delle unità SSD nel 2022 è stato sostanzialmente inferiore al tasso dell'1,37% registrato nel 2022 su un totale di 78 milioni di giorni e 230.000 campioni per le unità HDD.