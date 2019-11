Dell annuncia nuovi laptop per sviluppatori e il mondo SMB

All'IFA di Berlino quest'anno Dell ha annunciato alcuni nuovi laptop, oltre a un'aggiornamento del tanto amato XPS 13.

Il nuovo XPS 13 avrà un processore Intel Gen Core U di decima generazione con lo stesso design che tutti conosciamo per aiutare il dispositivo a mantenere la sua posizione di laptop da 13'' più potente della sua categoria.

Il dispositivo avrà anche una connettività migliore grazie al nuovo modulo Killer AX 1650 (2x2) integrato nel chipset Intel WiFi 6, che garantisce connettività wireless tre volte più veloce rispetto alla generazione precedente.

La nona generazione dell'XPS 13 developer edition avrà le stesse specifiche ma, dato che il dispositivo è progettato per gli sviluppatori, avrà Ubuntu 18.04 LTS come sistema operativo. Il modello standard XPS 13 avrà Windows 10.

Vostro 14 e 15 5000

C'è chi cerca semplicemente un laptop che sia affidabile, sicuro e abbia un prezzo ragionevole, ed è per qusto che Dell ha annunciato il nuovo Vostro 14 e i laptop della serie 15 5000.

I nuovi laptop Vostro permettono agli utenti di svolgere operazioni più impegnative con la scheda grafica Nvidia GeForce MX 250, dalle prestazioni discrete. Per quanto riguarda la sicurezza, un chip TPM 2.0 e il lettore per le impronte digitali opzionale vi aiuteranno a tenere i vostri dati al sicuro anche mentre siete in viaggio.

Dell ha anche deciso di includere il software Dell Mobile Connect, per permettere a chi lavora mentre è in viaggio di connettere lo smartphone al PC per un'efficienza maggiore.

Insieme ai nuovi laptop Vostro, Dell ha presentato il primo desltop della serie 5000 per dare ai creatori di contenuti, agli sviluppatori di videogiochi e agli ingegneri la potenza, la grafica e la memoria di cui hanno bisogno, portando la loro produttività su un altro livello.

Il Vostro 14 e la serie 15 5000 sono disponibili adesso, mentre l'XPS 13 aggiornato sarà disponibile verso la fine del mese.