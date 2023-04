Apple Mac Pro arriverà nel 2023 con processore AMD Epyc?

Sembra che AMD stia preparando qualcosa di grande per quanto riguarda il mercato creativo. L'azienda ha riacquistato un po' del suo fascino dopo l'uscita di un paio di nuove schede grafiche per workstation (la W7900 basata sul chip Navi-3 e la W7800), i possibili precursori del seguito della Radeon Pro W6800X Duo che si trova nell'Apple Mac Pro e che accoppia due GPU in una sola scheda.

C'è anche l'adozione più diffusa di EPYC come processore di classe workstation (piuttosto che solo per i server), con almeno una dozzina tra i maggiori fornitori in tutto il mondo che offrono il rivale Xeon di AMD nelle workstation.

Il Mac Pro è l'ultimo prodotto Apple con un processore diverso da quelli proprietari. Mentre molti potrebbero sostenere che Mac Studio - il PC più potente mai creato da Apple - sia un ottimo sostituto per la maggior parte dei creativi, c'è una piccola parte (ma significativa) di professionisti che desidera più modularità e capacità di espansione.

A parte il fatto che Mac Studio può essere configurato con un massimo di soli 128 GB di RAM (il Mac Pro ne supporta fino a 12 GB di RAM in più), le prestazioni della sua GPU sono ancora molto lontane da quelle che possono raggiungere le schede video professionali discrete di AMD e Nvidia. Quindi, a meno che Apple non decida di eliminare la linea Mac Pro o che non riesca a risolvere magicamente tutti gli attuali ostacoli a un Mac Pro con processore Apple Silicon, è probabile che il prossimo Mac Pro sarà ancora basato su x86.

Un Mac Pro basato su AMD?

C'è la possibilità di un Mac Pro basato su Epyc all'orizzonte? Non scarteremmo questa possibilità. Mentre i futuri prodotti Intel Xeon sembrano molto promettenti, al momento AMD, con la sua architettura Zen 4, sembra essere la scelta più logica per un Mac Pro basato su x86, che consentirà ad Apple di guadagnare qualche anno fino a quando non doterà finalmente il Mac Pro di un processore proprietario.

Come sarebbe un Mac Pro top di gamma basato su componenti AMD? Di seguito suggeriamo specifiche abbastanza simili, ma c'è la possibilità che Apple scelga un sistema significativamente più potente, dato che i processori Epyc possono essere accoppiati con un totale di 192 core.