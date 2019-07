Amazon Assistant, 10 euro in regalo a chi lo installa per la prima volta

Prima dell'Amazon Prime Day, Amazon offre 10 euro di sconto su un acquisto di almeno 15 euro installando l'estensione del browser Amazon Assistant. L'offerta è dedicata ai clienti Prime che installano Amazon Assistant per la prima volta tra l'1 e il 14 luglio.

Amazon Assistant è disponibile per i browser principali come Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera e Internet Explorer, ma va installata tramite la pagina dell'offerta Amazon per riscuotere il buono sconto. Installandola tramite lo store integrato nel browser, perderete l'offerta.

(Image credit: Amazon) 10 euro di sconto per chi installa Amazon Assistant Se sei un cliente Amazon Prime (o se è il tuo mese di prova), installa l'estensione del browser Amazon Assistant e ottieni 10 euro in regalo sul tuo prossimo ordine di almeno 25 euro. L'offerta scade il 14 luglio.

L'estensione del browser Amazon Assistant si connette al vostro account Amazon, fornendo una serie di informazioni utili come lo stato di consegna degli ordini, confronto di prezzi, una lista dei desideri, scorciatoie per alcune funzioni Amazon e una lista personalizzata delle offerte visualizzate.

È un'ottima offerta, ma ci sono alcune restrizioni: il credito di 10 euro può essere utilizzato solo per prodotti venduti e spediti da Amazon. Sono esclusi i dispositivi Amazon (come Amazon Echo o il Fire TV Stick), gli alcolici, i contenuti digitali, il latte artificiale, le carte regalo Amazon, le spese di consegna e di trasporto, le confezioni regalo, i Warehouse Deals e i prodotti venduti da terze parti.

