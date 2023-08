Recensione DreameBot L10 Prime: prezzo, prestazioni, caratteristiche

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

DreameBot L10 Prime - Recensione Veloce

Il recente DreameBot L10 Prime è un robot aspirapolvere che amplia ulteriormente il catalogo di questo marchio, portando la famiglia L10 a un totale di 5 diversi modelli. Per Dreame, L10 Prima è anche il modello più economico tra quelli forniti di stazione con ricambio automatico dell’acqua.

In effetti, potete avere DreameBot L10 Prime a circa 600 euro , che è un prezzo davvero vantaggioso per un aspirapolvere robot con funzione di lavaggio e ricambio dell’acqua.

In cambio avrete un robot che pulisce molto bene e che fa il lavaggio delle spazzole. Dovrete solo ricordarvi di svuotare il contenitore della polvere, perché quello non si svuota automaticamente (non c’è il solito sacchetto nella stazione).

Senza dubbio DreameBot L10 Prime merita un posto nella classifica dei migliori aspirapolvere robot , in particolare grazie a un eccellente rapporto qualità/prezzo. Non ci sono molti prodotti in commercio che offrono un simile set di caratteristiche e una pulizia altrettanto ben fatta a un prezzo comparabile.

Disponibilità e prezzo

Il DreameBot L10 Prime è disponibile da agosto 2023 e lo trovate su Amazon a €599 . Questo lo rende un aspirapolvere robot relativamente economico, tra i modelli che hanno una stazione di ricarica multifunzione con ricambio dell’acqua. Considerando poi che ha anche la pulizia della spazzole automatiche, il prezzo è davvero conveniente.

Nel catalogo Dreame si inserisce più o meno in mezzo: il Dreame L10s Pro ad esempio costa la stessa cifra, ma non ha la stazione di ricarica multifunzione - che scambia con specifiche un pochino superiori.

Come sempre in questi casi, è sensato prevedere un calo anche sostanzioso del prezzo entro 6-8 mesi, quindi potrebbe valere la pena di aspettare.

(Image credit: Valerio Porcu)

Design, caratteristiche, primo avvio

Con il DreameBot L10 Prime l’azienda conferma la predilezione per il colore bianco, che in un certo senso dà già di per sé l’idea di “pulito e profumato”, attivando così il giusto stato psicologico.

Nella confezione trovate la stazione di ricarica e lavaggio, e naturalmente il robot. L’installazione e messa in funzione è facilissima: basta posizionare la base dove preferite e collegare lo scivolo per l’entrata del robot stesso, e successivamente collegare il cavo di alimentazione. Il trasformatore è interno alla stazione stessa, un dettaglio che apprezzo molto in questi casi.

Quanto al robot, dovrete posizionare le due spazzole lavapavimenti e il singolo triplo spazzolino per la polvere. Una volta fatto si può procedere all’accensione.

La prima configurazione è molto semplice, e basterà seguire le istruzioni sull’app Dreame, per una procedura che porta via una decina di minuti al massimo. Il passo successivo è avviare la mappatura, andando a comandare il DreameBot L10 Prime direttamente dall’app Dreame.

Il DreameBot L10 Prime ha un design abbastanza comune, ed è del tutto simile agli altri prodotti Dreame (e non solo) visti negli ultimi anni. Sopra c’è una “torretta” che ospita il sensore LIDAR, e anche un coperchio che permette di accedere al serbatoio della polvere. Quest’ultimo è lavabile con acqua, filtro compreso; e non include un serbatoio per l’acqua, visto che per questa funzione il DreameBot L10 Prime fa da solo, recandosi quando serve alla stazione di ricarica. Il serbatoio per la polvere è da 450 cc, uno dei più grandi in circolazione; dovrebbe essere possibile svuotarlo ogni 3-4 giorni, a meno di utilizzi molto intensi.

La base di ricarica è un oggetto piuttosto ingombrante, come sempre, e richiede di trovare uno spazio in casa dove andare a posizionare il prodotto. Se non lo avete (come il sottoscritto) la soluzione sono i robot senza la stazione di ricarica e lavaggio: sono più scomodi perché devi fare tutto tutto, ma possono andare a nascondersi sotto al divano.

Il DreameBot L10 Prime è pensato per essere controllato tramite l’app, ma anche e soprattutto per funzionare in autonomia. L’idea in effetti, con questo tipo di robot aspirapolvere, è di programmarli e poi dimenticarsene, perché ci penseranno loro sia a pulire la casa sia a fare la pulizia automatica delle spazzole - a noi resta solo l’incombenza di svuotare i vari serbatoi, ogni tanto. Se però dovesse servire, sul corpo del DreameBot L10 Prime ci sono anche tre pulsanti di controllo.

Per la navigazione il DreameBot L10 Prime si affida al sistema LiDAR con algoritmo SLAM . Abbiamo già visto in passato che i prodotti Dreame sono impeccabili da questo punto di vista, e il DreameBot L10 Prime non fa eccezione: riconosce ed evita gli ostacoli come un asso, e sono poche le cose che lo mettono in crisi - per esempio i lacci delle scarpe che i miei figli lasciano in giro, e che sono chiari su un pavimento chiaro.

A proposito di ostacoli, il DreameBot L10 Prime usa un sistema a ultrasuoni per riconoscere i tappeti, e solleva le spazzole (fino a 7 mm) per evitare di bagnarli. Una funzione fantastica, perché in un solo passaggio fa sia l’aspirazione del tappeto sia il lavaggio del pavimento. Funziona al meglio, tuttavia, solo con tappeti alti al massimo 3-4 mm, quindi piuttosto sottili.

L’app del DreameBot L10 Prime inoltre supporta case fino a tre piani, il che è interessante perché con altri modelli è possibile mappare con precisione solo il piano dove posizionate la stazione. Con questo modello invece avrete una mappa utilizzabile anche degli altri piani. Può salire su ostacoli alti fino a 20 mm, il che a volte è utile per attraversare le soglie.

Sarà quindi possibile impostare zone dove il DreameBot L10 Prime non potrà mai andare, e altre dove invece non dovrà passare lo straccio - questa è una scelta che Dreame consiglia se avete tappeti più alti di 3 mm. Inoltre con l’app potrete pianificare le operazioni di pulizia. Anzi, sarà l’app stessa a proporvi un piano di pulizie, una volta che avrà mappato l’abitazione e che gli avrete detto che cos’è ogni stanza.

Naturalmente, ora che in molte case c’è sempre qualcuno che sta lavorando, potrebbe essere difficile trovare il momento giusto per far funzionare l’aspirapolvere. Ma il DreameBot L10 Prime è relativamente silenzioso, e tutto sommato potreste anche sopportarlo mentre siete al computer - evitando magari di fare o ricevere chiamate proprio in quel momento.

(Image credit: Valerio Porcu)

Esperienza d’uso - come pulisce DreameBot L10 Prime?

Nella nostra esperienza, il DreameBot L10 Prime si è rivelato eccellente tanto come aspirapolvere quanto come lavapavimenti.

Ha una potenza di aspirazione di 4.000 Pa e una spazzola in gomma anti groviglio; ci sono modelli con maggiore aspirazione in commercio (fino a 5.200 Pa) ma alla fine non cambia molto, a meno che non abbiate abitualmente il pavimento davvero molto sporco, con sabbia o cose del genere - e se è questo il vostro caso difficilmente la risposta è un aspirapolvere, sarebbe meglio rivedere l’approccio alla vita domestica perché c’è qualcosa che non va.

Come lavapavimenti, il DreameBot L10 Prime lascia pulito, brillante e senza aloni. Le spazzole premono con una certa forza sul pavimento e allo stesso tempo vibrano, e vanno così a fare un lavoro non troppo diverso da quello che fareste a mano. Il DreameBot L10 Prime riesce anche a togliere macchie asciutte, tipo quella della goccia di caffè che vi è caduta al mattino ed è ancora lì la sera.

Per il lavaggio, il DreameBot L10 Prime va a prendersi acqua pulita alla stazione di ricarica; potete usare solo acqua oppure aggiungere un detergente, ma in questo caso è importante non esagerare e scegliere un prodotto non schiumogeno - lo sono praticamente tutti i detergenti specifici per pavimenti, quindi non dovrebbe essere un problema.

Durante le operazioni il DreameBot L10 Prime torna alla stazione per scaricare l’acqua sporca nell’apposito serbatoio e caricarne di pulita, e quando è il momento fa anche il lavaggio delle spazzole con asciugatura ad aria fredda.

Un’operazione che ha funzionato molto bene, e nel nostro test il DreameBot L10 Prime non solo ha lasciato dei pavimenti ben puliti, ma ha anche concluso il lavoro con spazzole pulite e asciutte.

Quello che resta da fare è cambiare l’acqua ai serbatoi quando è il momento, ma sono molto capienti e dovrebbero durare almeno qualche giorno - a meno che vogliate lavare i pavimenti tutti i giorni. E chiaramente dovrete svuotare il serbatoio della polvere e pulire il filtro.

Image 1 of 20 (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu)

DreameBot L10 Prime, ne vale la pena?

Il DreameBot L10 Prime è un eccellente robot aspirapolvere, che riesce a offrire qualcosa di concretamente superiore rispetto a modelli dal costo simile o leggermente inferiore. Anzi, riesce a competere piuttosto bene con prodotti di fascia superiore, per prezzo, riuscendo a collocarsi come nuovo campione del rapporto qualità/prezzo.

Ragioni per comprare …

Ottimo rapporto qualità/prezzo Il DreameBot L10 Prime ha un prezzo interessante, ma lo diventa ancora di più se si pensa alla notevole combinazione di caratteristiche, funzioni avanzate e qualità dei risultati. Nessun altro offre un rapporto qualità/prezzo comparabile.



Sistema multi-piano Se avete una casa con più piani, il DreameBot L10 Prime può creare una mappa specifica per un totale di tre piani, permettendo di usare le funzioni avanzate anche dove non è presente la base di ricarica

Pulizia eccellente

dotato di una potenza di aspirazione di 4.000 Pa e spazzole specializzate, il DreameBot L10 Prime offre una pulizia efficace su diverse tipologie di pavimenti e superfici. Inoltre, la funzione di lavaggio delle superfici aggiunge un livello di pulizia extra, lasciando pavimenti puliti, brillanti e privi di aloni.

Ragioni per NON comprare …

Costo iniziale: Anche se il DreameBot L10 Prime offre un buon rapporto qualità/prezzo, il prezzo iniziale di circa 600 euro potrebbe ancora risultare troppo elevato per alcuni acquirenti. Se il budget è limitato o se non sei disposto a investire questa cifra in un aspirapolvere robot, potresti voler esplorare alternative più economiche.

Serbatoio polvere da svuotare a mano: a differenza di alcuni modelli più avanzati, il DreameBot L10 Prime richiede lo svuotamento manuale del contenitore della polvere.