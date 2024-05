Rivoluziona la tua cucina con le nuove soluzioni Whirlpool, Hotpoint e Indesit

Eurocucina 2024 è stata la cornice perfetta per il debutto delle ultime innovazioni nel segmento "built-in" da parte dei marchi Whirlpool, Hotpoint e Indesit. Oltre alla fusione tra design contemporaneo e alte prestazioni, l'accento è stato posto sull'integrazione di tecnologie sostenibili per migliorare la vita quotidiana.

Paolo Lioy, Vice President e Managing Director Italia di Beko Europe, ha sottolineato l'importanza di EuroCucina come piattaforma per mostrare la leadership nel settore del built-in e presentare nuovi prodotti, rafforzando le relazioni con i partner del mercato. Lioy ha enfatizzato l'impegno nell'offrire il meglio in ogni fase, dal design alla sostenibilità.

(Image credit: Eurocucina)

Whirlpool ha stupito con una vasta gamma di prodotti progettati per ottimizzare lo spazio, con soluzioni compatte da 45 cm per le abitazioni urbane e modularità da 75 cm per le esigenze di maggiore capienza. La nuova architettura compatta consente di inserire tre prodotti in uno spazio ristretto, mantenendo alte performance di cottura e design premium.

Hotpoint ha presentato la sua Home Collection, una suite da incasso che promette prestazioni affidabili e avanzate, ispirata alla sensazione di amore per la casa. Durante EuroCucina, ha ospitato Eleonora Riso, vincitrice di Masterchef 13, per dimostrare le eccellenti performance dei suoi forni e piani di cottura attraverso show cooking.

Indesit, con la filosofia #DoItTogether, ha introdotto un nuovo forno con funzioni Turn&Go e Turn&Go Steam, progettato per semplificare la vita quotidiana con cotture rapide ed eccellenti. La gamma completa di elettrodomestici Indesit, dotata della Tecnologia Push&Go, incoraggia la collaborazione domestica e offre soluzioni intelligenti per le esigenze culinarie quotidiane.

Nel complesso, Eurocucina 2024 ha dimostrato come Whirlpool, Hotpoint e Indesit stiano ridefinendo il concetto di built-in, offrendo soluzioni all'avanguardia che uniscono funzionalità, design e sostenibilità per migliorare l'esperienza in cucina.