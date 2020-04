Xiaomi Mi Note 10 a un prezzo mai visto

I top di gamma costano parecchio, vi basti pensare che il nuovo Samsung Galaxy S20, il Huawei P40 e lo Xiaomi Mi 10 si trovano intorno agli 800 euro. Ma quante persone possono permettersi di acquistare dispositivi simili? Il consumatore medio vuole uno smartphone potente, ma dal prezzo accessibile, ed è per questo che oggi vi presentiamo un'offerta imperdibile attiva sullo Xiaomi Note 10.

Xiaomi Mi Note 10 è disponibile su eBay a 380 euro grazie a uno sconto del 44% sul prezzo di listino. La promozione si deve al venditore, btobshop, che vanta un feedback positivo prossimo al 100%. Accetta pagamenti via PayPal (è disponibile anche la Garanzia cliente eBay per un rimborso rapido in caso di problemi con l'acquisto), carte di credito del circuito VISA, Mastercard, Maestro, Postepay e bonifico bancario.

Vi ricordiamo che potete esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dall'avvenuta consegna della merce, ma, in questo caso, le spese per la restituzione del prodotto sono a vostro carico.

Adesso passiamo alla scheda tecnica del dispositivo. Xiaomi Mi Note 10 monta un ampio display curvo AMOLED da 6,47 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel). La luminosità massima è di ben 600 nit, quindi non avrete problemi a utilizzarlo anche sotto la luce diretta del sole.

È equipaggiato col SOC Snapdragon 730G, capace di riprodurre la maggior parte dei videogame con un frame rate compreso tra 30 e 60 fps, con impostazioni grafiche medie o massime. A coadiuvare il chip troviamo 6GB di RAM LPDDR4X e 128GB di memoria interna.

Xiaomi Mi Note 10 vanta uno dei comparti fotografici migliori sul mercato. Il blocco posteriore include 5 fotocamere: un obiettivo principale da 108MP (f/1.8, pixel binning 4in1), un'ottica per i ritratti da 12MP (f/2.0, zoom ottico 2x), una lente ultra grandangolare da 20MP (117°, f/2.2), un teleobiettivo da 5MP (f/2.0, zoom ibrido 10x, zoom digitale 50x) e un sensore macro da 2MP. La fotocamera frontale è da 32MP (f/2.0, pixel binning 4in1).

Il suddetto smartphone monta una batteria non removibile da 5260mAh, più capiente persino di quella di smartphone da 1000 euro e supporta la ricarica rapida da 30W. Xiaomi Mi Note 10 misura 157.8 x 74.2 x 9.67 mm (H x L x S), pesa 208 grammi e riceverà l'aggiornamento al sistema operativo Android 10.