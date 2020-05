Questo notebook con AMD Ryzen costa davvero poco

Se siete alla ricerca di un buon notebook per il lavoro d'ufficio e un po' di gaming occasionale, e non volete investire troppo denaro, dovreste prendere in considerazione Acer Aspire 3, in offerta su eBay a 530 euro.

Questo notebook è ideale per chi lavora in ufficio ma ogni tanto si sposta oppure lavora da casa. Ha un design moderno, una discreta tastiera e un buon trackpad.

Lo schermo Full HD da 15,6 pollici in formato 16:9 (con trattamento anti-riflesso) non è molto comune in questa fascia di prezzo; discorso simile anche per la CPU, il Ryzen 3500U è un'ottimo processore dotato di 4 core/8 thread, una frequenza massima di 3,7GHz e una GPU integrata di tutto rispetto, la Radeon Vega 8.

Altra componente non da poco in questa fascia di prezzo, è il capiente SSD da 512GB, abbinato a 8GB di RAM espandibili. Questo portatile esegue Windows 10 Home Edition per cui dovrebbe soddisfare le esigenze della maggior parte dei consumatori.

Un altro punto di forza è la durata della batteria. Stando alle recensioni dei clienti, Acer Aspire 3 vanta un'autonomia compresa tra le 6 e le 7 ore, quindi se siete soliti lavorare fuori casa non dovrete sopportare alcuna "ansia d'autonomia".

La connettività però potrebbe non soddisfare tutti: troviamo infatti una porta HDMI, una USB 3.1 Gen 1, due ingressi USB 2.0, una porta Ethernet e un Jack audio per cuffia/microfono.