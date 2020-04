Spazzolino elettrico Oral B PRO 700 CrossAction, ora a soli 30 euro

Mantenere una buona igiene orale è fondamentale per svariati motivi, soprattutto per la prevenzione delle carie. Per questo motivo oggi vi riportiamo l'offerta sullo spazzolino elettrico Oral B PRO 700 CrossAction, disponibile su eBay a soli 30 euro grazie a un imperdibile sconto del 51%.

Il venditore è eurocali_shop, che vanta un feedback positivo del 100% su decine di migliaia di ordini e accetta pagamenti via Pay Pal. Si può usufruire anche della Garanzia Cliente eBay, per un rimborso rapido in caso di qualsiasi problema.

Lo spazzolino elettrico Oral-B PRO 700 è compatibile con le testine CrossAction, in grado di pulire alla perfezione ogni singolo dente con setole angolate di 16 gradi e capaci di rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale grazie all'azione pulente tridimensionale garantita da movimenti di oscillazione, rotazione e pulsazione.

Sul corpo dello spazzolino è presente anche un timer della durata di 2 minuti, il tempo da dedicare allo spazzolamento consigliato dai dentisti, inoltre la confezione include una custodia da viaggio, 2 testine CrossAction di ricambio e la base ricaricabile.

Una testina CrossAction si può usare per circa 3 mesi, successivamente dovrete comprare i pezzi di ricambio in confezioni vendute separatamente. Detto questo, l'aggancio dello spazzolino è compatibile anche con testine sottomarca, se volete risparmiare qualche euro.