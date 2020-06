Questo portatile gaming offre tanto e costa poco

Continuano i saldi sul Lenovo Store. Tra i molti prodotti in promozione spicca il Lenovo Legion Y540, un recente notebook gaming su cui potrete risparmiare oltre 300 euro.

Abbina componenti di alto livello a un design sobrio e ricercato. È una soluzione ideale tanto per i gamer quanto per un professionista alla ricerca di un portatile all'avanguardia.

Lenovo Legion Y540: un portatile gaming dal prezzo sbalorditivo

(Image credit: Lenovo)

Siete alla ricerca di un portatile da gioco potente e con un prezzo accessibile? Lenovo Legion Y540 è in offerta sul Lenovo Store a partire da 1178 euro, grazie a un interessante sconto del 18% sul prezzo di listino.

Questo portatile ha tanto da offrire: un enorme display da 17,3 pollici (Full HD, 144Hz), una potente CPU (Intel Core i7-9750H) e non poteva mancare una GPU discreta, la Nvidia GeForce RTX 2060.

Al momento dell'acquisto potrete anche selezionare la quantità di RAM e memoria interna del dispositivo. Di default, il portatile include 16GB di RAM, un SSD PCIe da 256GB e un HDD da 1TB, una dotazione già completa che potrete ulteriormente migliorare.

È un prodotto premium e infatti supporta la tecnologia Dolby Atmos per un audio surround, quindi se non amate indossare le cuffie e non volete spendere soldi per altoparlanti esterni, state sereni: questo prodotto ha tutto ciò di cui avete bisogno.

Come da tradizione Lenovo, il design è sobrio ed elegante e la retroilluminazione bianca della tastiera dona al prodotto un tocco di classe. Se userete Lenovo Legion Y540 anche sul posto di lavoro, nessuno crederà sia un modello gaming.

Lenovo Yoga C940: il 2in1 per i professionisti più esigenti

(Image credit: Lenovo)

Lenovo Yoga C940 è in offerta a partire da 1229 euro, grazie a uno sconto del 18% sul prezzo di listino. Questo prodotto è uno dei convertibili 2in1 più potenti sul mercato, e chi punta al top dovrebbe considerare questa proposta.

Uno dei suoi punti di forza è il display: uno schermo 4K HDR 400 con certificazione VESA e bordi sottilissimi. La luminosità massima è di ben 500 nit, superiore del 50% rispetto a quella dei modelli tradizionali.

Lo chassis è in alluminio, è dunque leggero e resistente. La cerniera convertibile nasconde un sistema di altoparlanti Dolby Atmos che offrono un fantastico audio surround.

La tastiera è eccellente: i tasti sono ben spaziati, la corsa non è eccessiva e restituiscono un bel feedback. Non poteva mancare la stilo, un sensore per le impronte digitali e una webcam.

Le prestazioni sono al top grazie al moderno processore Intel Core i7-1065G7, 16GB di RAM e un SSD da 1TB. Buona anche l'autonomia grazie a una batteria da 60Wh

Lenovo Legion Precision: il mouse per pro player

(Image credit: Lenovo)

Il mouse Lenovo Legion Precision è in offerta a 34,50 euro sul Lenovo Store, grazie a un fantastico sconto del 50%.

Vi aspettavate un altro portatile? E invece no, Lenovo produce anche fantastici accessori gaming tra cui questa periferica.

Legion Precision è un mouse cablato dotato di 9 pulsanti programmabili, supporta una sensibilità massima di ben 8200 DPI, un polling rate di 1.000Hz ed è possibile regolarne il peso inserendo dei dischetti da 5 grammi alla base della periferica.

Vanta un design ergonomico e lateralmente sono presenti delle texture che ne migliorano il grip. Una volta collegato il mouse al PC potrete personalizzarlo come volete grazie all'apposito software. Insomma, una bella periferica a un prezzo veramente contenuto. Compratelo, non ve ne pentirete.