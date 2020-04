Questa Soundbar Yamaha suona alla grande ma ha un piccolo prezzo

Ammettiamolo, l'audio offerto dagli altoparlanti integrati nel televisore non è un granché, e un impianto home theater non è alla portata di tutti, per non parlare della fastidiosa presenza dei numerosi cavi.

Ecco perché esistono le soundbar, soluzioni pratiche, meno costose, ma altrettanto valide per la maggior parte dei consumatori (audiofili esclusi). Oggi vi proponiamo la Yamaha YAS-306 disponibile su ePrice a soli 199 euro, per uno sconto del 43% sul prezzo di listino.

ePrice permette sia di pagare la spedizione diretta verso la vostra abitazione, oppure di ritirare il prodotto presso un negozio convenzionato, senza spese aggiuntive. Ovviamente, ammesso che il negozio in questione sia aperto, in questo periodo.

Soundboard Yamaha YAS-306 da 7.1 canali a 199 euro su ePrice Volete gustarvi un audio surround? Giocare agli sparatutto percependo anche il minimo rumore? E sopratutto evitare il tipico groviglio di cavi causato dagli impianto home theater? Comprate questa soundbar, ce ne sarete grati. Oltretutto il prodotto può anche essere spedito presso un negozio fisico dove ritirare il prodotto quando si vuole, invece che essere costretti ad aspettare a casa il corriere, e pagare in contanti. Quest'offerta scade il 21 aprile.



Vedi offerta

Veniamo alla scheda tecnica. Questa soundbar misura 950 x 72 x 131 mm (L x A x P) e pesa 4,9Kg. Vanta un design elegante e offre una riproduzione sonora surround da 7.1 canali; dispone di due subwoofer integrati e di una porta bass reflex per bassi profondi e potenti. Supporta i formati Dolby Digital, Dolby Pro Logic II e DTS.

Tra le porte di I/O troviamo un'uscita ottica digitale (Digital Audio Out), una coassiale, la vecchia uscita audio analogica e una per il subwoofer. Infine supporta anche connessioni Wi-Fi e via Bluetooth.