Windows 11 Moment 5: niente più Bing/Edge obbligatori e nuove funzioni AI

Il prossimo grande aggiornamento di Windows 11 dovrebbe arrivare a fine febbraio e tra le novità più attese ci sono diversi strumenti di intelligenza artificiale (AI) per l'organizzazione del desktop, la possibilità di disabilitare Bing in Windows Search (se si è nell'UE), la possibilità di disinstallare Microsoft Edge (ancora una volta, solo nell'UE), aggiornamenti del Blocco note e molto altro ancora.

Questo aggiornamento di Windows 11 è stato battezzato "Moment 5" e "February 2024 Moment" (quest'ultimo è il nome utilizzato internamente da Microsoft).

Pur offrendo alcune nuove funzionalità, l'aggiornamento ha come obiettivo principale quello di rendere Windows 11 conforme alla nuova legislazione dell'Unione Europea, il Digital Markets Act (DMA).

Mozilla ha recentemente pubblicato un report che accusa Microsoft di utilizzare "modelli oscuri" e pratiche di concorrenza di mercato scorrette per quanto riguarda la scelta del browser, quindi, almeno nell'UE, la situazione migliorerà sensibilmente.

Come attivare Moment 5 al momento del lancio

Alcuni degli aggiornamenti in arrivo con Moment 5 includono miglioramenti all'integrazione del Cloud PC di Windows 365, funzioni di accessibilità integrate in Windows 11, un'opzione per rimuovere le notizie dal pannello dei widget e la possibilità di rimuovere Bing dal riquadro di ricerca di Windows (se si è nell'UE). L'anteprima di queste funzionalità è prevista per la fine di febbraio 2024 o l'inizio di marzo 2024.

Questo è tutto ciò che sappiamo su Moment 5, ma continueremo a tenere d'occhio e a riportare nuove informazioni sul prossimo aggiornamento non appena ne avremo. In base al nome interno dato all'aggiornamento, "February 2024 Moment", non si prevede che si estenda fino a marzo e Windows Central suggerisce che gli utenti potranno installare l'aggiornamento a partire dal 27 febbraio 2024.

Una volta rilasciato, potrete arrivare voi stessi l'aggiornamento procedendo come segue:

1. Accedete all'applicazione Impostazioni del PC.

2. Nel menu di sinistra, selezionate Windows Update.

3. Nel menu risultante, fate clic sul pulsante Controlla aggiornamenti.

In questo modo Windows cercherà tutti gli aggiornamenti disponibili appena rilasciati. Una volta trovati, l'OS li scarica e li installa automaticamente sul dispositivo.

(Image credit: TechRadar)

Un aggiornamento che agevola gli utenti europei

Questo aggiornamento è particolarmente interessante per gli utenti dell'UE, che ora possono disattivare Bing in Windows Search e scegliere un altro provider di ricerca al suo posto, nonché disinstallare le app preinstallate come Microsoft Edge.

Detto questo, non è solo Microsoft a essere accusata di pratiche anticoncorrenziali. Mozilla e Google hanno recentemente accusato Apple di non essersi spinta abbastanza in là con le nuove norme e i nuovi regolamenti nati in seguito alla DMA e, in modo simile a Microsoft, di aver messo in atto pratiche di scarsa concorrenza sul mercato dei browser.

Gli utenti si sono lamentati dei persistenti e fastidiosi tentativi di Microsoft di convincerli a passare al suo browser Edge e, almeno per chi vive in Europa, si spera che questo aggiornamento sia risolutivo.