YouTube, basta cantare (anche male) e lui ti trova la canzone

Vi è mai capitato di avere una canzone in testa senza ricordarne il titolo? Ebbene, YouTube sta testando una nuova funzione di ricerca che sarà in grado di identificare una canzone semplicemente canticchiandola.

Sembra che faccia parte di un progetto in corso per introdurre la tecnologia Shazam in YouTube. Second una pagina di supporto, la funzione consentirebbe alle persone di cercare le canzoni canticchiando, come abbiamo appena detto, o "registrando una canzone attualmente in riproduzione" nello strumento di ricerca vocale. Qualcosa di molto simile a ciò che offre Shazam, appunto.

L'azienda afferma che il canticchiare o la registrazione devono durare almeno tre secondi "affinché il brano venga identificato". Una volta individuato, il sito web propone i contenuti ufficiali dei canali YouTube, i "video generati dagli utenti" o i cortometraggi che contengono il brano.

Per il momento si tratta solo di un esperimento e riguarda poche persone, che usao Youtube su Android. Non è possibile, almeno per ora, chiedere di partecipare alla sperimentazione.

Una tecnologia vecchia, migliorata

La tecnologia in questione non è nuova. Sia Google Search e Google Assistant hanno introdotto questa funzionalità nel 2020, ma sembra che sia stata notevolmente migliorata. Per cercare i brani su Google Assistant, ad esempio, è necessario canticchiare per almeno 10 secondi di fila, contro i tre di YouTube.

Considerando che Google sta espandendo il suo software di riconoscimento musicale, non possiamo fare a meno di chiederci se Apple seguirà il suo esempio con Shazam. Da circa 20 anni, Shazam si basa sull'analisi delle registrazioni per cercare le canzoni, senza mai estendere la sua tecnologia al canticchiare o al cantare anche quando è stato acquistato..

Apple non ha ceduto quando le app di riconoscimento musicale più piccole e di terze parti come MusixMatch hanno iniziato a implementare questa funzione. Ma ora che un importante rivale si sta buttando nella mischia, potremmo vedere il tanto atteso aggiornamento.