Ecco perchè Google Messages rivoluzionerà le app di messaggistica

Presto potremmo vivere in un mondo in cui le grandi piattaforme di messaggistica saranno in grado di comunicare tra loro senza soluzione di continuità. Google sta facendo il primo passo in questo nuovo mondo e ha appena annunciato che a breve supporterà lo standard Message Layer Security (MLS) con l'intenzione di incorporare il protocollo nella sua app Messaggi.

Come sottolinea Google nel suo Security Blog , una delle seccature delle app di messaggistica sta nella totale mancanza di interoperabilità. Ogni piattaforma ha opinioni diverse su ciò che considera sicuro in termini di crittografia end-to-end per i testi. Gli sviluppatori non vogliono abbassare i loro "standard di sicurezza per soddisfare il minimo comune denominatore e aumentare i costi di implementazione".

Se lo facessero, il risultato sarebbe, come dice Google, "uno spaghetto di middleware ad hoc" che potrebbe mettere in pericolo le informazioni degli utenti. L'MLS, invece, mira a diventare uno standard universale per tutti e potrebbe essere la soluzione di cui le aziende tecnologiche hanno bisogno.

Parola d'ordine: interoperabilità

Google sostiene che il protocollo MLS "consente un'interoperabilità pratica tra servizi e piattaforme". Il protocollo è "sufficientemente flessibile... per affrontare le minacce emergenti alla... sicurezza [degli utenti]". Immaginate di poter contattare qualcuno su WhatsApp e poi inviare un testo a un amico su Telegram direttamente dalla vostra app di messaggistica preferita. Non avrete bisogno di cinque applicazioni diverse sul vostro smartphone per rimanere in contatto con le persone e non dovrete preoccuparvi di possibili falle di sicurezza.



Come già detto, a breve (anche se non sappiamo con precisione quando) Google Messages supporterà il nuovo protocollo di crittografia. Oltre all'aggiornamento, l'azienda aprirà l'implementazione di MLS nella "base di codice di Android". In questo modo gli sviluppatori potranno incorporare più facilmente l'MLS nel loro software, se decideranno di adottarlo. Al momento, Google è l'unica azienda ad aver annunciato il proprio supporto per MLS. Mozilla ha pubblicato un post sul suo blog che definisce MLS uno "standard internet", ma non sembra che lo sviluppatore di Firefox abbia intenzione di aggiungerlo al suo browser.

E Apple?

C'è una riga nel post che abbiamo trovato particolarmente interessante. Google afferma di essere "fortemente favorevole agli sforzi normativi [che richiedono] l'interoperabilità per le grandi piattaforme di messaggistica end-to-end". Come sottolineato da 9To5Google nel suo report, l'Unione Europea sottolinea che questo potrebbe essere un riferimento al Digital Markets Act, una legge approvata l'anno scorso che richiede alle aziende tecnologiche di aumentare, tra le altre cose, il "livello di interoperabilità tra i servizi di messaggistica". E se non si adeguano, i trasgressori "potrebbero essere multati fino al 20%" del fatturato globale in caso di recidiva.

Google è disposta a rispettare le nuove regole. È persino disposta ad aiutare gli altri sviluppatori Android aprendo il codice del suo futuro MLS. Ma che ne sarà di Apple? iMessage supporterà il protocollo?

Onestamente, chi lo sa? Dubitiamo che Apple voglia fare squadra con gli altri produttori. L'azienda di Cupertino ha ripetutamente respinto le proposte di Google di inserire RCS (Rich Communication Services) su iOS. Ha persino affermato di essere disposta a "ritirare iMessage dagli iPhone del Regno Unito piuttosto che indebolirne la sicurezza". Certo, le sanzioni minacciate dell'UE potrebbero far cambiare idea ad Apple, ma per ora non sembrano aver avuto alcun effetto.