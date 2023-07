Social media a rischio censura in Europa, l'appello di Macron: istigano all'odio

(Immagine:: Photo by LUDOVIC MARIN/POOL/AFP via Getty Images)

Auto in fiamme, vetrine distrutte e violenti scontri tra polizia e manifestanti. Queste le immagini dei disordini durati 8 giorni in Francia, dopo che il 27 giugno un agente ha ucciso il diciassettenne Nahel Merzouk, ragazzo di origine nordafricana, durante un controllo stradale.

L'età media delle oltre 3.300 persone arrestate nel corso di quella settimana è di 17 anni; tra gli arresti risultano anche alcuni ragazzi di appena 12 anni. Nel pieno delle proteste, il presidente francese Emmanuel Macron ha incolpato le piattaforme social come Snapchat o TikTok, e persino i videogiochi, di incitare alla violenza tra i giovani, minacciando di prendere provvedimenti a riguardo.

I politici francesi di entrambi gli schieramenti hanno accusato Macron di fare eco a leader autoritari come quelli di Iran, Cina e Russia, dove i cittadini devono rivolgersi ai servizi VPN per accedere alle app bloccate. Tuttavia, il commissario europeo Thierry Breton sostiene l'appello al dibattito di Macron. Secondo il commissario, se le piattaforme non riuscissero a cancellare rapidamente i contenuti che istigano all'odio durante le rivolte, in base alla nuova legge sui servizi digitali si potrebbe ricorrere alla censura.

(DSA) EU Digital Service Act

"I social media non hanno fatto abbastanza", ha detto Breton durante un'intervista a France Info. "Se non agiscono immediatamente, allora sì, a quel punto saremo in grado non solo di imporre una multa, ma anche di vietare il funzionamento [delle piattaforme] sul nostro territorio".

Analogamente a quanto sta cercando di fare il Regno Unito con l'Online Safety Bill, il Digital Service Act (DSA) cerca di combattere i pericoli online, dai contenuti che istigano all'odio alle frodi ai danni dei consumatori. I promotori del DSA affermano che il suo obiettivo principale è quello di proteggere i bambini e i valori democratici e che il mancato rispetto delle nuove norme potrebbe comportare multe fino al 6% del fatturato globale di un'azienda.

Casi come la situazione francese fanno sorgere serie preoccupazioni per alcune disposizioni Sebastian Becker Castellaro, EDRi

Entrata in vigore il 25 agosto, la DSA introduce alcune importanti norme per i servizi digitali, tra cui una maggiore trasparenza e responsabilità sugli algoritmi e sulle pratiche di moderazione dei contenuti utilizzate, il divieto di design ingannevole e pone particolare attenzione sul monitoraggio delle piattaforme più grandi. Quest'ultimo include l'obbligo di cancellare immediatamente i contenuti che incitano all'odio quando richiesto.

Sebastian Becker Castellaro, Policy Advisor del gruppo europeo di difesa dei diritti digitali EDRi, ha dichiarato a TechRadar: "Le piattaforme online hanno il dovere di implementare il DSA e i suoi termini e condizioni nel rispetto della libertà di espressione".

Castellaro ha aggiunto: "È problematico che la massima autorità responsabile dell'attuazione delle DSA dichiari quali sono i contenuti odiosi. In base agli standard europei sui diritti fondamentali, 'invito alla rivolta' e persino 'invito a bruciare auto' non sono contenuti odiosi e quindi non sono illegali".

Proprio la vaghezza e l'ambiguità di alcune disposizioni della DSA preoccupano da tempo gli attivisti per i diritti digitali, che ora chiedono alle autorità di regolamentazione di impegnarsi meglio con questi gruppi per ridurre i rischi.

The #DSA Human Rights Alliance issued its latest statement, demanding from @EU_Commission to formalize and include global civil society voices when enforcing its content moderation rule book 💪🏻 https://t.co/refjeXxABuJuly 6, 2023 See more

Secondo Eliška Pírková, Europe Policy Analyst e Global Freedom of Expression Lead di Access Now, la DSA mira a proteggere, piuttosto che ostacolare i diritti fondamentali dei cittadini dell'UE.

"Il Digital Services Act non contiene alcuna disposizione che richieda una misura così estrema. I messaggi politici che suggeriscono che la legge giustifichi la chiusura di Internet o il blocco arbitrario delle piattaforme online sono fuorvianti", ha dichiarato.

Come ogni legge che tenta di regolamentare Internet, la DSA è tutt'altro che perfetta. Entrambi gli esperti hanno dichiarato a TechRadar di essere particolarmente preoccupati per l'approccio della legge alle entità incaricate di rilevare e identificare i contenuti illegali online, in quanto consente alle agenzie governative e alle forze dell'ordine di detenere lo status di segnalatori affidabili.



Secondo Pírková, questo potrebbe "aprire le porte a potenziali avvisi, azioni e abusi dei diritti umani", soprattutto tra gli Stati membri dell'UE con uno Stato di diritto già indebolito.

"Casi come quello francese ci fanno preoccupare per alcune disposizioni", ha detto ancora Becker Castellaro, citando l'enigma dei "segnalatori di fiducia".

"È problematico che la situazione politica di uno specifico Paese europeo possa influenzare l'attuazione della DSA".

Oscuramento dei social media: "Un vero e proprio dibattito" secondo Macron

Con il quietarsi delle proteste in Francia, il rischio che le app social media vengano bloccate è fuori discussione, almeno per ora. Tuttavia, secondo Macron, la possibilità di imporre il blocco dei social media "quando le cose sfuggono di mano" è un "dibattito reale che dobbiamo fare".

Lo scorso 3 luglio il senatore di centro-destra Patrick Chaize ha già proposto un emendamento al disegno di legge francese sulle tecnologie per richiedere alle piattaforme social di bloccare i contenuti di odio entro due ore dalla loro pubblicazione. Il 5 luglio, il portavoce del governo Olivier Véran ha accennato alla possibilità di sospendere temporaneamente funzioni come la geolocalizzazione per impedire ai rivoltosi di organizzarsi durante i disordini.



Sebbene sia stato menzionato pubblicamente, il governo non ha discusso di potenziali chiusure con le aziende che stanno dietro a queste piattaforme quando si sono incontrate il 7 luglio.

Un diciassettenne è stato ucciso dalla polizia il 27 giugno durante un blocco del traffico nei pressi di Nanterre, la terza sparatoria mortale in un blocco del traffico quest'anno in Francia, provocando disordini a livello nazionale e scontri con la polizia. (Image credit: Photographer: Benjamin Girette/Bloomberg via Getty Images)

Dal 27 giugno al 4 luglio, in Francia, un gran numero di manifestanti hanno riempito le strade per chiedere una maggiore responsabilità della polizia e per opporsi al presunto profiling razziale. Le proteste si sono diffuse nelle periferie di diverse città, tra cui Parigi, Lille e Tolosa.

Si pensa che i danni superino il miliardo di euro (1,1 miliardi di dollari), dato che oltre 200 attività commerciali sono state saccheggiate e 300 filiali bancarie e 250 tabaccherie sono state distrutte (fonte: Fortune). Questo non include i danni alle scuole, ai municipi, ai centri sociali, agli autobus urbani e alle auto dei cittadini.

I rivoltosi avrebbero utilizzato le piattaforme dei social media e altre applicazioni di messaggistica per organizzarsi e mobilitare più persone. Da qui le forti prese di posizione contro il loro utilizzo da parte del governo francese, che ha anche invitato le aziende che si occupano di questi servizi a rimuovere l'anonimato di coloro che potrebbero infrangere la legge.

Tuttavia, Becker Castellaro ha dichiarato che: "Contestare le autorità e organizzare manifestazioni sulle piattaforme sociali sono diritti fondamentali dei cittadini, tutelati dall'UE".

Lo scenario diventa ancora più preoccupante se si considera che il 5 luglio i legislatori francesi hanno votato a favore di ulteriori poteri di polizia per spiare i cittadini attraverso telefoni e altri dispositivi se sospettati di aver violato la legge.

Chiusura dei social media: qual è la posta in gioco?

Purtroppo la chiusura dei social media è una tattica sempre più utilizzata in tutto il mondo.

"Disabilitare l'accesso alle piattaforme online, come i social media, senza adeguate garanzie, è uno strumento utilizzato dai regimi autoritari per censurare e opprimere", ha dichiarato Pírková a TechRadar. "Un'azione così miope significherebbe un duro colpo alla democrazia e ai suoi valori fondamentali, da cui sarebbe molto difficile riprendersi".

Internet può essere un'ancora di salvezza e dovrebbe essere una priorità per i governi, non una pedina da manipolare. Eliška Pírková, Access Now

La limitazione dell'accesso online si tradurrà sempre in un grave abuso dei diritti fondamentali delle persone", ha spiegato l'autrice.

Anche quando i cittadini riescono a eludere questi blocchi utilizzando strumenti di localizzazione come le reti private virtuali (VPN), le interruzioni di Internet hanno un impatto negativo sul benessere delle persone e costano milioni alle economie nazionali.

L'UE, compresa la Francia, sa bene che queste misure ostacolano i diritti economici, sociali e culturali dei cittadini. Una dichiarazione congiunta della Delegazione dell'Unione Europea presso le Nazioni Unite del 7 luglio ha chiesto, infatti, di non imporre arresti. Anche il governo francese ha appoggiato in passato diverse risoluzioni delle Nazioni Unite che condannano le interruzioni del servizio.

Pírková ha dichiarato: "Nessuna autorità dovrebbe mai disconnettere - o minacciare di disconnettere - le popolazioni dall'accesso alle informazioni, soprattutto durante le crisi. Durante i periodi di turbolenza, Internet può essere un'ancora di salvezza e dovrebbe essere una priorità per i governi, non una pedina per la manipolazione".