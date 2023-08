Intel Core i7-14700K è meglio del previsto: i nuovi benchmark lo confermano

Il processore Intel Core i7-14700K, uno dei chip Raptor Lake Refresh di nuova generazione che dovrebbero arrivare entro fine anno, è fino nuovamente al centro di una fuga di notizie che, questa volta, include un'interessante serie di benchmark.

Wccftech ha segnalato i parametri di riferimento forniti da un utente su Bilibili, forum cinese dal quale spesso emergono notizie interessanti. Tuttavia, trattandosi di una fuga di notizie consigliamo ai nostri lettori di interpetare le informazioni riportate con un pizzico di scetticismo. Detto questo, la notizia riporta un'immagine del presunto campione ingegneristico (di prova) del 14700K, il che fa pensare a una fonte attendibile.

La gamma di benchmark trattati è molto ampia e comprende Cinebench R23, con il test nel quale il campione del 14700K si è dimostrato più veloce del 17% rispetto al 13700K per quanto riguarda le prestazioni multi-core.

Questo notevole salto non sorprende più di tanto se consideriamo che, come riportato nel leak, il 14700K dispone di quattro efficient core (EC) in più rispetto al 13700K (ha 8 core per le prestazioni, gli stessi del suo predecessore, ma 12 core per l'efficienza invece di 8).

Nel benchmark 3DMark CPU Profile Max il 14700K si è dimostrato più veloce del 15% mentre su CPU-Z il guadagno si è attestato al 16% rispetto al 13700K (in multi-core); si può quindi dire che, mediamente, i primi benchmark dell'unità di prova mostrano un guadagno medio del 15% rispetto al precedente modello.

Il leaker ha menzionato anche i benchmark di gioco, ma questi sono molto meno attendibili a causa delle diverse versioni del firmware utilizzate per i test e di altri aspetti legati ai modelli di prova distribuiti dai produttori. In generale i frame rate sono mediamente migliori rispetto al 13700K, ma in alcuni casi i guadagni sono minimi.

Counter-Strike: GO, per citarne uno dei titolo nei quali il 14700K ha ottenuto dei vantaggi tanginili, è più veloce del 6%.

Analisi: un bell'aggiornamento?

Guardando ai benchmark si vedono incrementi delle prestazioni multi-core consistenti, soprattutto considerando che si tratta solo di un campione ingegneristico. La versione finale del Core i7-14700K sarà più veloce di questa, poiché trattandosi di un modello ingegneristico Intel deve ancora mettere a punto il chpset in modo da ottenere le massime prestazioni possibili.

La velocità di boost clock della CPU campione è di 5,5GHz ma, almeno in teoria, il 14700K dovrebbe raggiungere i 5,6GHz. (A proposito, il 13700K è quotato a 5,4GHz, quindi oltre ai quattro core di efficienza in più, il 14700K sarà 200MHz più veloce per in boost clock, almeno in teoria).

La gamma Raptor Lake Refresh è un semplice aggiornamento delle CPU della generazione attuale, come chiarisce il nome, quindi non ci aspettiamo grandi incrementi prestazionali. Tuttavia, il 14700K sembra avere tutte le carte in regola per entrare nella nostra lista dei migliori processori.

Detto questo, secondo i rumor questo sarà l'unico chip che guadagna qualche core nella line-up della 14a generazione, quindi non ci aspettiamo guadagni simili dagli altri modelli Raptor Lake Refresh che dovrebbero arrivare, sempre secondo le indiscrezioni, nel mese di ottobre.