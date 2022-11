Black Friday 2022, i migliori notebook gaming in offerta

Included in this guide:

Il Black Friday è il momento che tutti aspettano per acquistare nuovi gadget a prezzo scontato. E se siete alla ricerca di un nuovo notebook gaming, ha alcune proposte davvero imperdibili per voi.

Si tratta di macchine eccezionali, dotate di GPU potenti, in grado di farvi giocare senza compromessi ai titoli AAA del momento, ma che potete usare anche per tantissime altre attività. Dallo streaming all’editing dei documenti, dalla navigazione ad applicazioni creative, i portatili gaming sono un’ottima scelta sia per i gamer più appassionati sia per chi cerca un notebook performante e versatile.

Molti di questi laptop sfoggiano un’estetica che grida “gaming” da ogni superficie, ma alcuni modelli appaiono più “industriali”, altri sono più simili a un notebook “standard”, avete dunque molte possibilità di scelta.

Come ogni anno, tanti brand decidono di anticipare i saldi rispetto alla giornata del Black Friday, che quest’anno cade il 25 novembre. Quest’anno, in particolare, MSI collabora con Techradar per portare ai nostri lettori alcuni dei migliori notebook gaming , a prezzi incredibili. Ma fate attenzione! Alcune offerte finiscono prima, quindi affrettatevi.

Oltre alla possibilità di risparmiare sul prezzo di listino, grazie ai notebook gaming MSI potrete godervi le tecnologie del Ray Tracing e del DLSS offerte da Nvidia e introdotte con la serie GeForce RTX.

Il Ray Tracing consente di tracciare i percorsi dei singoli raggi di luce per creare una rappresentazione realistica della diffusione luminosa nel contesto della realtà. Grazie al Ray Tracing, si ottengono ombre e riflessi molto più realistici e spesso ciò dona all’ambiente una maggiore immersività. Un ottimo esempio di implementazione del Ray Tracing negli ambienti di gioco lo troviamo in Cyberpunk 2077 , dove le pozzanghere, il riflesso dei grattacieli sui finestrini delle auto, e gli effetti di luce dei neon e delle strade fiocamente illuminate rendono Night City ancora più viva.

Come senz’altro saprete, il Ray Tracing richiede molte risorse hardware ed è in grado di abbattere anche notevolmente il frame rate di un gioco. Per questo motivo, viene in soccorso il DLSS, ovvero Deep Learning Super Sampling. Grazie ai Tensor Core presenti nelle GPU RTX, in particolare nelle serie 3000 e nelle recenti 4000, il cui capostipite è la GeForce RTX 4090 , le schede sfruttano l’intelligenza artificiale per effettuare il rendering dei fotogrammi a una risoluzione inferiore, per poi effettuare l’upscaling alla risoluzione di destinazione (ad esempio elaborare un’immagine a 720p o 1080p e poi portarla a 2K o 4K). In questo modo, si riesce a ottenere un aumento delle prestazioni in gioco, con frame rate più elevati.

E grazie ai notebook gaming MSI, tutti dotati delle GPU della serie RTX 3000, potrete godervi queste due tecnologie nei vostri giochi preferiti, per vivere le vostre avventure digitali in modo ancora più immersivo!

Black Friday notebook gaming - Le migliori offerte di MSI

MSI Vector GP66 Un mostro di potenza con RTX 3080 Formato: 15,6" | Schermo: IPS, FHD 240 Hz | CPU: Intel Core i7-12700H | GPU: Nvidia RTX3080 8GB GDDR6 | RAM: 16 GB DDR4 3200MHz | Archiviazione: SSD M.2 PCie 4, 1 TB Le Migliori Offerte di Oggi 2.099 € (Si apre in una nuova scheda) Da Ollo Store (Si apre in una nuova scheda) 2.308,02 € (Si apre in una nuova scheda) Da Mediaworld IT (Si apre in una nuova scheda) 3.456,90 € (Si apre in una nuova scheda) Da Amazon (Si apre in una nuova scheda)

Grazie al processore Intel Core i7 di 12a generazione e la potentissima GPU Nvidia RTX 3080, MSI Vector GP66 è uno dei migliori notebook gaming che potete acquistare oggi in termini di prestazioni.

Detto questo, al prezzo proposto per i saldi del Black Friday, dovreste davvero prenderlo in considerazione.

MSI Vector GP66 da Unieuro a €1.999 anziché €2.899 (Si apre in una nuova scheda)

MSI Stealth 15M Un ottimo notebook per giocare in FHD Formato: 15,6" | Schermo: FHD, 144 Hz | CPU: Intel I7-1260P | GPU: Nvidia RTX3060 Max-Q 6GB GDDR6 | RAM: 16 GB DDR4 3200MHz | Archiviazione: SSD M.2 PCie 4, 1 TB Le Migliori Offerte di Oggi 1.481,22 € (Si apre in una nuova scheda) Da Mediaworld IT (Si apre in una nuova scheda) 1.715,99 € (Si apre in una nuova scheda) Da eBay Italy (Si apre in una nuova scheda) 3.685,53 € (Si apre in una nuova scheda) Da Amazon (Si apre in una nuova scheda)

MSI Stealth 15M è un laptop leggero e sottile, con GPU RTX 3060 e una tastiera comoda, con una buona selezione di porte. Grazie alla funzione feature matrix, è possibile collegare fino e tre monitor esterni, sia per lavorare sia per giocare.

Se volete spendere meno dei modelli più pompati e godervi i giochi più recenti con impostazioni medio-alte in Full HD, allora Stealth 15M potrebbe fare al caso vostro.

Attualmente, lo trovate su Mediaworld con un ottimo sconto!

MSI Stealth 15M su Mediaworld a €1.699 anziché €1.899 (Si apre in una nuova scheda)

MSI Katana GF66 Uno dei notebook gaming più popolari Formato: 15,6" | Schermo: FHD, 144 Hz | CPU: Core I7 12700H | GPU: Nvidia RTX 3060 6GB GDDR6 | RAM: 16 GB DDR4 | Storage: 512 GB, SSD M.2 PCIe 3.0 Le Migliori Offerte di Oggi 949 € (Si apre in una nuova scheda) Da Ollo Store (Si apre in una nuova scheda) 1.099 € (Si apre in una nuova scheda) Da Unieuro IT (Si apre in una nuova scheda) 1.286,52 € (Si apre in una nuova scheda) Da Amazon (Si apre in una nuova scheda)

MSI Katana è un nome molto noto fra i gamer più appassionati e, sebbene il modello Katana GF66 monti una CPU i7 di 12a generazione, offre comunque un'ottima GPU RTX 3060, che nel suo rapporto qualità/prezzo è una delle migliori esponenti della serie RTX 3000, a nostro avviso.

Con questo laptop, oggi in offerta al 30% di sconto su MediaWorld, riuscirete a giocare a qualsiasi titolo in FHD con pochissimi compromessi sulle impostazioni, e in alcuni casi senza alcuno.

Il display IPS da 144 Hz garantirà una resa cromatica eccezionale con un ottimo grado di fluidità, esattamente quello che cercate se volete godervi giochi in Full HD e svolgere altre attività lavorative o personali.

Quanto costa un notebook gaming di qualità?

Non è facile rispondere a questa domanda, soprattutto in temi come quelli in cui stiamo vivendo, tra inflazione, effetti nefasti della pandemia di COVID 19 e una crisi generalizzata dei componenti che ancora non accenna a finire.

In generale, un buon notebook gaming può costare più di €1.000, arrivando in alcuni casi anche a triplicare, in base alle specifiche tecniche della macchina in questione.

In questa guida, vi abbiamo consigliato un notebook gaming MSI con RTX 3080 a poco meno di €2.000, anche se di norma si avvicina ai 3 mila. Questa può essere una buona indicazione sul prezzo migliore dei notebook gaming? Sì e no.

Se parliamo di sconti, risparmiare €1.000 su una macchina che ne costa 3 è davvero ottimo, ma alla fine molto dipende dal vostro budget e da ciò che dovrete fare con quel laptop.

Se vi basta giocare in FHD e non state prendendo in considerazione l’uso di un monitor 4K esterno, nella nostra guida vi abbiamo proposto un modello che va sotto i €1.000 e che ancora oggi si difende benissimo, dunque non vale la pena spendere di più.

Tempo fa, comprare un portatile gaming era il modo più semplice (ed economico) per mettere mano a una GPU RTX 3000, ma oggi la situazione è cambiata, e ci sono più modelli disponibili, come potrete vedere seguendo i consigli che vi abbiamo appena dato.

Perché acquistare un notebook gaming?

Vale la pena acquistare un notebook gaming se non avete intenzione di assemblare un PC dedicato, se non avete spazio sulla scrivania per un sistema desktop e/o se viaggiate molto e non volete rinunciare al piacere del PC gaming.

Tra le caratteristiche salienti dei PC gaming, oltre a un’estetica molto “estrema”, fatta di linee aerodinamiche, luci LED RGB su tastiera ed elementi decorativi della scocca, spesso notiamo una certa qualità costruttiva. D’altronde, per garantire prestazioni di fascia alta, i migliori prodotti di questa categoria devono resistere a temperature elevate, garantire un buon flusso d’aria e resistere bene alle sessioni di gioco più frenetiche. Per questo motivo, un buon notebook gaming risulta resistente, con tasti comodi, precisi e robusti.

E poi, se anche non doveste apprezzare il look tipico di questi prodotti, esistono alcuni notebook MSI che dietro un aspetto più “dismesso”, nascondono macchine performanti in grado di regalarvi ore di divertimento con i vostri videogiochi preferiti.

Ma il bello è che si tratta pur sempre di computer portatili, di conseguenza potrete usarli anche per altro. Ad esempio, dato che la maggior parte dei migliori notebook gaming monta dei pannelli di alta qualità, potrete godervi i migliori contenuti in streaming con il massimo dei dettagli, oppure editare documenti, video e audio senza sforzi.

Infatti, non pochi creativi optano per un portatile gaming per le proprie attività, data la potenza offerta da queste macchine.