L’AI spinge Google: ricavi record nel secondo trimestre

Alphabet ha chiuso il secondo trimestre del 2025 con ricavi pari a 96,43 miliardi di dollari, superando le previsioni degli analisti di ben 2,43 miliardi. Si tratta di un incremento del 14% su base annua, trainato in gran parte dalle performance dell’intelligenza artificiale e dei servizi cloud.

In particolare, Google Cloud ha registrato una crescita del 32% rispetto allo stesso periodo del 2024, raggiungendo quota 13,6 miliardi di dollari. Un risultato nettamente superiore al +12% riportato dalla divisione Google Services, che include Search, abbonamenti, dispositivi, pubblicità su YouTube e altre aree.

In un post pubblicato sul blog ufficiale per commentare i risultati, l’amministratore delegato Sundar Pichai ha annunciato che il fatturato annuo su base ricorrente di Google Cloud ha superato i 50 miliardi di dollari, confermando la centralità di questo segmento nella strategia di crescita del gruppo.

IA e grandi contratti trainano la crescita

I solidi risultati trimestrali di Alphabet sono stati fortemente sostenuti da Google Cloud, con l’intelligenza artificiale a fare da protagonista. «Stiamo registrando una domanda significativa per il nostro portafoglio completo di prodotti IA», ha spiegato il CEO Sundar Pichai in un post ufficiale. «Gestiamo la rete globale di data center e regioni cloud ottimizzati per l’IA più avanzata al mondo.»

Pichai ha rivelato che oltre 9 milioni di sviluppatori hanno già utilizzato i modelli della famiglia Gemini 2.5, mentre 70 milioni di video sono stati generati con Veo 3, definito dallo stesso Pichai un “fenomeno virale”.

Guardando più da vicino alle performance di Google Cloud, il CEO ha sottolineato che il numero di contratti superiori ai 250 milioni di dollari è più che raddoppiato rispetto allo scorso anno. Inoltre, solo nella prima metà del 2025, sono stati firmati tanti contratti da oltre 1 miliardo di dollari quanti in tutto il 2024.

Tra i principali clienti del servizio cloud figurano nomi come Wayfair, Mattel, Target, Capgemini e BBVA. Anche OpenAI ha recentemente annunciato che utilizzerà l’infrastruttura di Google Cloud per supportare ChatGPT in paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Paesi Bassi e Norvegia.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Sul versante consumer, l’app Gemini ha superato i 450 milioni di utenti attivi mensili, con un incremento superiore al 50% nelle richieste giornaliere rispetto al trimestre precedente.

I numeri hanno spinto anche il titolo in borsa, con un +3% nel trading after-hours. Alphabet si conferma così la quinta azienda più capitalizzata al mondo, con una market cap di 2.315 miliardi di dollari, a poca distanza da Amazon.