Stockez tous vos précieux jeux, vidéos et photos grâce à ce SSD Samsung de 1 To en promotion

La notoriété du fabricant sud-coréen n’est plus à démontrer, quel que soit le domaine tech auquel vous vous intéressez. Ici, nous nous concentrons sur le marché des SSD externes. Le Samsung T7 Shield offre des performances honorables, mais à prix élevé - rien ne justifie sa facture de lancement de 170€. Ce problème est désormais résolu puisque pendant les soldes d'été, le SSD descend sous la barre des 100€, ce qui octroie un bon rapport qualité / prix pour ceux qui souhaitent jouer la sécurité, avec ce SSD affilié à un constructeur haut de gamme.

L’appareil est certifié IP65 et résiste donc à des chutes pouvant aller jusqu’à 3 mètres. Bien pratique puisque vous voyagerez souvent avec ce SSD externe, renfermant vos fichiers les plus importants - et même des jeux vidéo volumineux. De plus, son poids contenu permet un transport efficace sans encombrement. Selon nos tests, les vitesses de lecture allaient de 827 à 970 Mbps tandis que les vitesses d’écriture allaient de 812 à 955 Mbps. Pour ce qui est du transfert de fichiers, la vitesse moyenne est de 477,3 Mo/s.

(s'ouvre dans un nouvel onglet) SSD Samsung T7 Shield 1To|-31%|89€ (au lieu de 130€) (s'ouvre dans un nouvel onglet)

A -31%, le SSD gomme son défaut d’être trop cher pour ce qu’il propose comme performances. Désormais, il affiche un prix très raisonnable et conviendra à la grosse majorité des utilisateurs qui désirent transporter leurs fichiers ou jeux les plus volumineux, sans difficulté. Pour en profiter, il suffit de glisser l'article dans votre panier. Puis de suivre toutes les instructions indiquées via le lien suivant (s'ouvre dans un nouvel onglet) pour recevoir un remboursement de 30€ de la part de Samsung. Et ce, jusqu'au 30 octobre 2022.