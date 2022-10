Aujourd'hui, offrez vous le Oppo Find X3 Neo 5G à prix cassé

La gamme Find X du constructeur chinois est déclinée en trois modèles : Lite, Neo et Pro. C'est celui du milieu qui nous intéresse ici. Considéré comme un haut de gamme "abordable", sa fiche technique lui permet d'assurer des performances de haute volée.

Ainsi, sous le châssis en aluminium, on retrouve une puce Qualcomm Snapdragon 865 qui constituait le haut du panier en 2020. La puissance générée par le chipset lui permet encore de tenir très largement tête aux autres puces actuelles. Ce qui vous assurera de très bonnes performances gaming sans concession graphique. La puce est couplée à un GPU Adreno 650 et de 12 Go de RAM pour permettre à l'appareil d'assurer une navigation très fluide. En ce qui concerne la photo, on retrouve un quadruple capteur dont le principal de 50 Mpx prend de beaux clichés détaillés. Il se révèle polyvalent et constitue un formidable compagnon pour vos vacances.

L'écran AMOLED de 6,55 pouces Full HD+ affiche une image flatteuse nette et détaillée ainsi que des couleurs éclatantes permises par la technologie AMOLED. Le taux de rafraîchissement atteint 90 Hz, configurable en 60 Hz. Côté autonomie, on a droit à une batterie de 4500 mAh. Des optimisations logicielles convaincantes permettent de passer la journée sans aucun problème. Et quand la batterie est à sec, elle se recharge en seulement une demi-heure grâce au bloc de 65W, fourni d'origine. Un fait qui devient de plus en plus rare chez les fabricants concurrents.

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Oppo Find X3 Neo noir 256 Go|-27%|399,90€ (au lieu de 549€) (s'ouvre dans un nouvel onglet)

Oppo propose en ce moment son smartphone à prix cassé. Il est à moins de 400€, avec une économie de 149€. Une belle affaire pour celles et ceux qui recherchent un smartphone 5G fantastique.