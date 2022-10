Profitez du smartphone OPPO A16 à prix mini chez AliExpress

Profitez du Oppo A16 à prix mini chez AliExpress (s'ouvre dans un nouvel onglet)

Comme à son habitude, AliExpress propose depuis ce matin, à 9h, plusieurs réductions sur des produits High Tech, dont des smartphones. Et aujourd’hui, une offre nous a tapé dans l'œil : un smartphone à moins de 140€ !

En vous rendant vite chez AliExpress, vous pouvez en effet vous procurer le OPPO A16 pour seulement 134€ au lieu de 149€. Pour bénéficier de ce prix réduit, vous devez ajouter le smartphone à votre panier, puis inscrire le code promo SDF1065.

Mais attention, cette offre n’est valable que pendant 3 jours ! Pour en profiter, n’attendez donc pas très longtemps.

L’OPPO A16 : un smartphone qui a tout ce qu’il faut là où il faut

Avec l’OPPO A16, vous bénéficiez d’un smartphone abordable qui peut pourtant vous accompagner dans toutes vos activités. Petit prix ne veut en effet pas dire petites performances. Le smartphone OPPO A16 propose en effet un processeur MediaTek Helio g35 avec un taux de rafraîchissement de 60Hz pour une fluidité au top.

Il vous permet également de prendre des photos de qualité grâce à 3 modules arrière : un module principal grande angle 80° de 13Mp, un module mono de 2Mp et un module macro de 2Mp. Ils sont tous aidés par une Intelligence artificielle qui permet d’améliorer vos photos lorsqu’elles sont floue ou pas très lumineuses. Et pour les fans de selfies, il propose un module avant de 8Mp très performant.

Sur sa fiche technique, on félicite également sa batterie de 5000mAh capable de tenir plus d’une journée sans problème, sa charge 10W et ses bords incurvés en 3D qui rendent le smartphone aussi design que performant.

Le OPPO A16 est vendu chez AliExpress par la boutique Tentrust (97,8% d’avis positifs). Il est expédié gratuitement depuis la France métropolitaine et livré en seulement 3 jours.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.