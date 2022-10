Cet excellent casque gamer Logitech G Pro X bénéficie d’une remise de 21%

Lorsque ce casque gaming a été commercialisé en 2019, il a fait sensasion auprès de la presse par son excellente qualité sonore ainsi qu’un micro incroyablement performant, sans doute l’un des meilleurs du marché. Le tout a été proposé au prix contenu de 130€. Trois ans après, son prix a baissé pour atterrir à 100€. Il est toujours d’actualité et n’est pas dépassé, loin de là, notamment grâce à son prix encore plus abordable.

Sa qualité de fabrication est excellente avec son plastique robuste et son système de réglages à cran via un arceau en métal marqué, bien pratique pour pouvoir régler son casque avec précision.

La polyvalence est le point fort de ce Logitech G Pro X. Il sert, tout d’abord, à jouer grâce à une connectique USB et une prise Jack 3,5 mm. Son son Surround 7.1 vous permet de jouer à vos FPS préférés et de distinguer d’où viennent les bruits dans votre environnement de jeu. Il offre également une immersion impressionnante dans les titres solo, et ses coussinets en simili-cuir vous permettent de couper le contact avec le monde réel afin de vous concentrer uniquement sur votre jeu. Il fonctionne aussi bien sur PC que sur console, et il est possible de le connecter à une carte son pour les joueurs PC. Ensuite, son design est très discret pour un casque gaming, ce qui permet de l’utiliser aussi à l’extérieur. Outre son design, sa qualité sonore permet d’écouter également de la musique grâce à sa clarté et ses bonnes basses.

Le produit a été développé en partenariat avec Blue Microphones, une référence dans le domaine des microphones. La retransmission de la voix est ce qui se fait de mieux dans le gaming. La voix est claire, détaillée, au bon volume sonore, et ravira donc vos coéquipiers grâce à cette excellente retransmission sonore.

Le casque est livré avec deux paires de coussinets, une en simili-cuir, pour une immersion accrue. Mais le défaut, c’est que vous risquez de transpirer lors de chaudes journées d’été. La deuxième paire est faite d’un revêtement en mousse micro aérée, plus supportable, mais moins immersive.