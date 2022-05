Plus de 650€ de réduction sur ce téléviseur Sony Bravia KE-85XH9096

il y a une belle affaire à effectuer actuellement sur le site de Magarantie5ans. Le téléviseur 4K UHD Sony Bravia KE-85XH9096 bénéficie d’une remise immédiate et vous fait économiser plusieurs centaines d'euros. Comme tous les modèles haut de gamme, la fiche technique est taillée en conséquence. C’est l’occasion de changer si vous étiez à la recherche d’une bonne affaire.

Le téléviseur du constructeur japonais a des caractéristiques de guerre et vous permettra d’apprécier chaque film ou match de football sur un grand écran de 85 pouces à la définition 4K UHD. L’appareil possède également Android TV pour une navigation simplifiée. Sa finition premium composée de bords fins et d’un pied en aluminium rendent l’appareil agréable à l’œil. La dalle VA fourni des couleurs de très bonne facture et son HDR10 contribue à avoir une portée lumineuse plus large et une plage plus grande au niveau des couleurs.

De plus, le téléviseur peut aussi très bien convenir pour les joueurs console. En effet, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 100 Hz, les joueurs pourront exploiter la puissance des consoles next-gen comme les PS5 et Xbox Series X et ainsi afficher des jeux vidéo en 4K HDR 100 FPS. Il manque certes 20 images par seconde pour en profiter pleinement mais la différence reste assez maigre.

La meilleure offre TV 4K du jour