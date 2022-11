Black Friday : le plus puissant des aspirateurs à main Black et Decker en promo

Si vous recherchez un aspirateur à main puissant, capable bien sûr de ramasser les miettes sous la table après manger mais aussi de nettoyer votre voiture ou d’aspirer les saletés causées par des animaux, le Black et Decker Dustbuster 18 volts 36 Watts est à même de venir à bout de toutes ces situations. Il possède une autonomie de 21 minutes et se recharge par un simple câble. Pas besoin d’avoir recours à une base de recharge encombrante.

Sa puissance d’aspiration est ce qui le distingue des autres aspirateurs à main. Il s’agit ici de la version 18 V avec une batterie de 2 ah au lithium et une puissance de 36 Airwatts. Son réservoir offre une capacité de 0,7 litre.

Il ne nécessite pas l’utilisation de sacs et le bac est très simple à vider, une simple pression sur un bouton en dessous de l'appareil et le couvercle s'ouvre.

Il faut juste nettoyer le filtre régulièrement. Ils peuvent sans problème aller sous l’eau et vous n’aurez qu’à les laisser sécher pendant la nuit pour que votre aspirateur à main soit de nouveau pleinement opérationnel.

Ce modèle qui est l'un des plus puissant de la gamme d’aspirateurs à main de Black et Decker bénéficie d’une garantie de 2 ans. À ce prix, il devient moins cher que d’autres modèles de la gamme pourtant moins puissants.

Aspirateur à main Black&Decker | 79€ (avant 89€)

Le Black&Decker Dustbuster 18 volts 36 Watts fait partie des plus puissants aspirateurs à main. Il deviendra vite un complément indispensable à votre aspirateur habituel.