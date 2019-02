Arvostelussa TicWatch S2

TicWatch S2 on yksi parhaista edullisista Wear OS -älykelloista. Siitä puuttuu edelleenkin muutama NFC:n kaltainen avainominaisuus, mutta Mobvoin älykellosta on silti helppo pitää.

Et ole välttämättä koskaan kuullut nimeä Mobvoi, vaikka brändi onkin yksi viime vuosien suosituimmista älykellovalmistajista.

Yhtiö onkin tunnettu paremmin kellojensa mallinimillä, kuten TicWatch Pro, TicWatch C2, TicWatch E ja TicWatch S. Uusimmat tulokkaat ovat TicWatch E2 ja tässä arvostelussa käsiteltävä TicWatch S2, jotka ovat aiempien E- ja S-mallien seuraajia.

TicWatch S2 – S tulee sanasta sport – on yksi markkinoiden edullisimmista Wear OS -kelloista. Se julkaistiin samaan aikaan TicWatch E2:n kanssa, ja mallit ovatkin huomattavan samanlaisia.

Itse asiassa ainoa ero mallien välillä on kellojen ulkonäkö ja niiden käyttämät materiaalit. S2 on kuitenkin kalliimpi kuin E2, joten suosittelemme harkitsemaan jälkimmäistä ennen TicWatch S2:ta.

TicWatch S2: hinta ja saatavuus

Julkaistiin yhdessä TicWatch E2:n kanssa alkuvuodesta 2019

Hinta alkaen: 179,90 €

Saatavilla Verkkokauppa.comista, Mobvoin omilta sivuilta ja Amazonista

TicWatch S2 julkaistiin alkuvuodesta 2019 ja se on saatavilla käytännössä vain Verkkokauppa.comista, Mobvoin omilta sivuilta tai Amazonista. Jää nähtäväksi saapuuko se myyntiin myös muille jälleenmyyjille.

TicWatch S2 on erittäin edullinen älykello, sillä sen hinta on vain 179,99 euroa. Se maksaa tosin 10 euroa enemmän kuin TicWatch E2, sillä siinä on käytetty hieman laadukkaampia materiaaleja. Kerromme niistä tarkemmin myöhemmässä vaiheessa arvostelua.

Vaikka TicWatch S2 onkin hieman kalliimpi kuin E2, on se siitä huolimatta yksi markkinoiden edullisimmista Wear OS -kelloista. Jos siis hinta vaikuttaa merkittävästi ostopäätökseesi, suosittelemme tutustumaan TicWatchin valikoimaan.

Muotoilu ja näyttö

Vankka vedenkestävä rakenne sotilastason kestävyydellä

Vaihdettava 22 mm:n ranneke

Kirkas ja selkeä 1,39-tuuman näyttö hyvällä resoluutiolla

Jos olet käyttänyt TicWatchia aiemmin, tunnistat myös S2:n kohdalla monia sen muotoilulle tyypillisiä piirteitä. Se ei ole markkinoiden kalleimman näköinen kello, mutta sitä ei ole toisaalta myöskään realistista odottaa vielä tässä hintaluokassa.

Premium-tunnelmaa hakevien kannattaakiin tutustua TicWatch Prohon tai etsiä itselleen sopiva vaihtoehto muista tämän hetken parhaista älykelloista.

Mutta takaisin TicWatch S2:een. Kun kellon laittaa ensimmäistä kertaa käteen, huomaa välittömästi sen keveyden. Sen polykarbonaatista tehty runko tuntuu yllättävän huomaamattomalta kädessä, vaikka 46 millimetrin halkaisijalta voisi olettaa jotain aivan muuta. Kello tuntuu silti melko suurelta vaikkapa Apple Watch 4:ään verrattuna.

Sen suuret mitat (46,6 x 51,8 x 12,9 mm) saavat kellon tuntumaan melko massiiviselta käyttäjille, joilla on hieman pienemmät ranteet. Kello on myös melko paksu, mutta onneksi sen keveys saa sen tuntumaan kokoaan pienemmältä. Jos sinulla puolestaan on suuret ranteet tai pidät muuten suurista kelloista, osaat varmasti arvostaa myös tätä kelloa.

TicWatch S2 on toistaiseksi saatavilla vain mustana, mutta valmistaja tehdä siitä myös valkoisen version. Arvostelun kirjoitushetkellä valkoista versiota ei ollut vielä saatavilla mistään verkkokaupasta.

Kellon ranneke on valmistettu silikonista ja se on 22 mm:n paksuinen. Ranneke on vaihdettavissa, joten voit halutessasi muuttaa kellon ulkonäköä tai korvata rikkoutuneen rannekkeen uudella. Rannekkeen vaihtaminen ei ollut mahdollista vielä alkuperäisessä TicWatch S:ssä, joten uudistus on tervetullut lisä tähän hintaluokkaan. Pakkauksessa tuleva silikoniranneke sopii hyvin niin päivittäiseen työkäyttöön kuin treenaamiseenkin.

Kuva 1/2 Kuva 2/2

TicWatch S2:n mustanpuhuva kellotaulu on hillitty ja sitä kiertää perinteistä kelloa muistuttava numeroitu kehä. Pidimme kyllä joidenkin aiempien TicWatch S -mallien neonväreistä, mutta musta design miellyttää varmasti laajempaa käyttäjäkuntaa.

Kellossa on vain yksi fyysinen painike, joka on sijoitettu kellotaulun oikeaan reunaan. Se on käytännössä samassa paikassa kuin perinteisen kellon kruunu, mutta painike ei ole niin tunnokas kuin olisimme toivoneet. Jouduimme toisinaan painamaan sitä pari kertaa ennen kuin kello rekisteröi kosketuksen.

Painikkeella on kaksoisfunktio: se herättää kellon ja vie käyttäjän päävalikkoon. Kaikkea muuta hallitaan kellon 1,39-tuumaisen AMOLED-kosketusnäytön kautta.

Kuva 1/2 Kuva 2/2

Kellon näyttö on kirkas ja selkeä. Sen katselukulmat ovat laajat, joten kelloa on helppo vilkaista pikaisesti. Näytön 400 x 400 -resoluutio on muodostunut jonkinlaiseksi standardiksi tämän kokoisissa kelloissa ja se riittää mainiosti terävän kuvan tuottamiseen.

TicWatch S2 tarjoaa myös always on -ominaisuuden, jonka ansiosta saat pidettyä näyttöä päällä jatkuvasti. Et siis joudu napauttamaan näyttöä joka kerta, kun haluat katsoa kellonaikaa. Ominaisuus kuluttaa kuitenkin luonnollisesti myös enemmän akkua.

TicWatch S2:ssa on "sotilastason" suojaus, jota ei puolestaan löydy kymmenen euroa edullisemmasta TicWatch E2:sta. Mobvoi kertoo S2:n olevan kestävin kello, jonka yritys on koskaan valmistanut. Et siis luultavasti joudu kohdella sitä silkkihansikkain.

Se ei kuitenkaan tarkota, että kelloa voisi mäiskiä ja paiskoa miten sattuu, sillä kyseessä on lopulta vain kosketusnäytöllä varustettu älylaite. Sen tulisi silti kestää pudotuksia ja kolhuja paremmin kuin tyypillisen älykellon.

S2:lla on myös 5 ATM:n vedenkestävyysluokitus, joten se kestää 50 metrin syvyyttä vastaavaa vedenpainetta. Voit siis hyvin käydä esimerkiksi suihkussa tai pulahtamassa kellon kanssa. Sukeltamiseen se ei kuitenkaan sovi.