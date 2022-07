Arvostelussa Samsung Galaxy A53

Pika-arviossa Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A53 -puhelimesta puhuessa esiin nousee kaksi adjektiivia: tyylikäs ja hidas. Kun käytimme laitetta arvostelujakson aikana, huomasimme kyseisen sanakaksikon pätevän lähes jokaiseen osa-alueeseen.

Galaxy A53 on käytännössä edullisempi ja muutaman pykälän heikompi versio Samsung Galaxy S22 -mallista. Jotta hintalappua on saatu alaspäin, on mukana muutamia Galaxy A -puhelimille tyypillisiä kompromisseja. Lopputulos onkin monilta osin erinomainen Samsung-puhelin hieman tavallista edullisemmassa hintaluokassa.

Kuten Galaxy S22 -puhelimet, myös A53 sisältää upean näytön. Siinä on itse asiassa sama virkistystaajuus ja tarkkuus kuin S22 Plussassa, joskin näytön koossa on marginaalinen 0,1 tuuman ero. Vaikka puhelimet asettaisi vierekkäin, monet tuskin huomaisivat eroa.

Galaxy A53 saattaa hyvinkin sisältää hintaluokkansa parhaan kamerakokonaisuuden. Sen nelikamera tarjoaa erinomaiset työkalut niin kuvien kuin videoidenkin taltioimiseen. Lopputulokset ovat jo sellaisenaan valmiita useimmille Instagram-seinille.

Tietenkään A53 ei yllä samalle tasolle kuin Galaxy S22 Ultra sekä parhaat kamerapuhelimet. Tästä huolimatta otoksissa on kirkkautta ja terävyyttä riippumatta siitä, ottaako kuvan taka- vai etukameralla.

Positiiviset asiat jatkuvat muotoilun saralla. Samsungin keskihintainen puhelin näyttää todella hyvältä. Saimme arvosteluun oranssin version, joka keräsi useilta tahoilta kehuja. Vaikka irtokommentit ovat tietysti yksittäisiä mielipiteitä, on ne helppo allekirjoittaa.

Kuten mainittua, Galaxy A53 on keskihintainen Android-puhelin. Puhelin saapui Suomessa myyntiin huhtikuussa 2022 449 euron suositushintaan. Kuten tässä hintaluokassa on tavanomaista, myös A53 sisältää selkeitä vahvuuksia että turhankin näkyviä puutteita.

Galaxy A53 keräsi runsaasti kiitosta oranssista värivaihtoehdostaan. (Image credit: Future)

Ensinnäkin puhelimen 25 watin latausnopeus on todella vaatimaton. Tyhjentynyt puhelin vaatii pitkälle toista tuntia täyttyäkseen. Kun huomioi joidenkin keskihintaisen kännyköiden täyttyvän peräti 120 W nopeudella, tuntuu 25 watin nopeus aivan liian heikolta.

Verkkaisuus koskee myös puhelimen suorinta. Alimitoitettu järjestelmäpiiri ei estä käyttöä millään tavoin, mutta erilaiset tempaukset näkyvät selvänä hidasteluna. Sovellusten kaatuminen tai verkkoselauksen ajoittainen tökkiminen tuntuvat tässä hintaluokassa kohtuuttomilta murheilta.

Heti alkuun mainitut adjektiivit kuvaavat Samsungin keskihintaista puhelinta hyvin. Muotoilu, näyttö ja kamerakokonaisuus ovat tyylikkäitä onnistumisia, kun taas suorituskyky ja latausnopeus putoavat hidastelun puolelle.

Jos pienet puutteet eivät haittaa, on kyseessä kohtuuhintainen Samsung-puhelin kattavilla ominaisuuksilla. Markkinoiden parhaimmistoon se ei kuitenkaan aivan yllä.

Hinta ja saatavuus

Suositushinta 449 €

Julkaistu huhtikuussa 2022

Edullisempi kuin Galaxy S22 -mallisto

Samsung Galaxy A53 on hinnaltaan selvästi edullisempi kuin Galaxy S22 -lippulaivamallisto. (Image credit: Future)

Samsung Galaxy A53 on selvästi edullisempi kuin tässäkin arvostelussa monesti vertailuun otettava lippulaivamallisto Samsung Galaxy S22. Malli saapui Suomessa myyntiin huhtikuussa 2022 449 euron suositushintaan. Tämän arvostelun kirjoitushetkellä tarjouskampanjat ovat pudottaneet hintalapun hetkittäin jo 399 euroon.

Tarjolla on vain yksi versio, joka sisältää 6 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa.

Vaikka hinta on edullisempi kuin valmistajan kärkimallistolla, Galaxy A53 ei ole varsinaisesti edullinen puhelin. Silti se erottuu markkinoilla hinta-laatusuhteensa puolesta edukseen.

Muotoilu

Musta, sininen, valkoinen ja oranssi

Keskikokoinen Android-puhelin

Huomaamaton takakamera

Samsung Galaxy A53:n muotoilu saa meiltä kiitosta erityisesti väriensä puolesta. Kännykkä on saatavissa persikkamaisen oranssina, valkoisena, mustana ja sinisenä. Valittu sävy näkyy sekä muovisessa selustassa että metallisessa kehyksessä.

Puhelin on mitoiltaan 159,6 x 74,8 x 8,1 mm ja se painaa 189 grammaa. Näiltä osin pidämme sitä keskikokoisena vaihtoehtona. Laitetta on miellyttävä pitää kädessä, sillä se ei kokonsa puolesta vaadi liikaa venyttämistä.

Erityisesti oranssi väritys on miellyttävä poikkeus puhelinmarkkinoiden tuttuihin perusväreihin. (Image credit: Future)

Oikeaan kylkeen on sijoitettu virta- ja volyymipainikkeet. Myös muut näppäimet ja liitännät ovat tutuilla paikoilla. Puhelimen pohjassa on USB-C-latausväylä, mutta 3,5mm kuulokeliitäntää ei ole mukana. Sen sijaan sormenjälkitunnistin on sijoitettu näyttöön, mikä on tässä hintaluokassa yhä pikemminkin poikkeus kuin sääntö.

Selustassa oleva kameralohko on yllättävän huomaamaton ja jopa ujosteleva. Tämä johtuu sen maltillisesta korkeudesta, joka ei erotu samalla tavalla kuin parhaissa kamerapuhelimissa. Myös selusta kohoaa sitä varten, joka pienentää eroa.

Muutoin tyylikkään kypsä muotoilu sisältää yhden selkeän kauneusvirheen. Sertifikaattitiedot ja muut turhat nippelitiedot eivät ole irrotettavissa selustasta. Vaikka väritys on maltillinen, emme halua nähdä niitä puhelimen ollessa pöydällä.

Galaxy A53 on IP67-luokiteltuna vesi- ja pölytiivis. Käytännössä mallin voi siis upottaa metrin syvyyteen jopa 30 minuutin ajaksi. Muovinen selusta puolestaan suojelee laitetta pudotuksilta ja naarmuilta.

Näyttö

Keskikokoinen 6,5-tuumainen näyttö

120 hertsin virkistystaajuus ja FHD+ -tarkkuus

Värikäs ja tyylikäs AMOLED-näyttö

AMOLED-näyttö on Samsungille tuttuun tapaan erinomaisella tasolla. (Image credit: Future)

Samsung Galaxy A53 tarjoaa hintaluokassaan poikkeuksellisen hyvän näytön.

6,5-tuumainen näyttö FHD+ -resoluutiolla, 120 Hz virkistystaajuudella ja 800 nitin maksimikirkkaudella tekevät vaikutuksen. Vaikka paperilla lukemat eivät ole poikkeuksellisen hyvät, Samsungin näyttöteknologia saa ihmeitä aikaan. Super AMOLED -näyttö on värikäs ja erittäin terävä.

Vaikka Galaxy A53 käyttää samaa näyttöä kuin edeltävä A52, huomasimme uuden mallin näytön olevan hiukan valoisampi. Tämä voi johtua Samsungin tekemistä muutoksista tai käytössä olleen A52:n kärsimästä ajan patinasta.

Näytön yläreunassa oleva kamerareikä ei häiritse ruudun katselua. Siihen tottuu nopeasti, emmekä enää kiinnittäneet siihen huomiota hetken käyttämisen jälkeen.

Kamera

64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP

Samsungin tutut kuvaustilat

32 MP etukamera

Vaikka Samsung Galaxy A53:n kamera ajaa asiansa hintaluokassaan, ei se yllä samalle tasolle kuin Galaxy S -lippulaivamallit saati parhaat kamerapuhelimet.

Kamerasovellus sisältää Samsungin puhelimille tyypilliset kuvaustilat. (Image credit: Future)

Puhelimen kamerakokonaisuuden muodostavat 64 MP f/1,8-aukollinen pääkamera, 12 MP f/2,2-aukollinen ultralaajakulmakamera 123 asteen kuvakentällä, 5 MP makrokamera (f/2,4) ja 5 MP syvyyskamera f/2,4 aukolla.

Kuvat ovat kirkkaita ja värikkäitä. Erityisesti tykästyimme kamerakokonaisuuden kyvykkyyteen luonto-, ruoka-, maisema- ja henkilökuvauksessa. Dynaaminen alue on hintaluokan huomioiden laaja, ja pääkameralla otettujen kuvien terävyys vakuuttaa.

Myös yökuvaus on hyvällä tasolla. Nappasimme muutamia potretteja hämärissä olosuhteissa, joissa yksityiskohdat pysyivät päivänvalon vähentymisestä huolimatta. Aivan iPhonen tasolle ei ylletä, mutta silti lopputulema yllätti odotuksemme.

Budjettipuhelimien markkinoilla on enemmän sääntö kuin poikkeus, että pääkameran kylkeen on ympätty tukku 2 MP makro- ja syvyyskameroita. Nämä tapaavat olla enemmän kuriositeetti teknisten tietojen listalla kuin oikeasti hyvä lisäys käyttöä varten. Tällä kertaa tilanne on onneksi toisin. Lähikuvat näyttävät hyviltä, vaikka reunoille muodostuukin pientä vääristymää. Lisäksi syvyyskamera saa sumennettua taustan varsin luonnollisella tavalla.

Kuvaustilojen määrä helpottaa kamerakokonaisuuden hyödyntämisessä. Erityisesti 'Yksi otos' (Single Take) auttaa valitsemaan täydellisen otoksen. Lisäksi Instagramin ruokatilejä seuraavat nauttivat erillisestä 'Ruoka'-tilasta (Food), joka saa aikaan dramaattisia otoksia.

'Yksi otos' taltioi kohteen videolla, minkä jälkeen keinoäly valitsee, editoi ja rajaa materiaalista useamman kuvan. Tämän jälkeen näistä saa poimittua itselleen galleriaan onnistuneimman.

Etukamera on yhtä laadukas kuin muukin kamerakokonaisuus. (Image credit: Future)

Ruokien ikuistamiseen suunnattu tila toimii nimestään huolimatta mainiosti myös kasveja ja eläimiä kuvatessa. Lopputuloksissa on juuri sellaista särmää, jota sosiaalisen median kanavissa haikaillaan. Osa kuvista kärsii hiukan ylisaturaatiosta, mutta se ei välttämättä ole käyttötarkoituksen huomioiden pahasta.

Puhelimen etupuolella on f/2,2-aukollinen 32 MP selfiekamera. Myös se on hintaluokan huomioiden erittäin hyvä. Kuvissa on kirkkautta ja elävyyttä valaistuksesta riippumatta. Jos jostakin pitää hiukan rutista, on se bokeh-efektin vaatimattomuus.

Huomion arvoinen lisäys on 'Hauska'-kuvaustila (Fun), joka käytännössä tuo Snapchatin AR-filtterit suoraan kamerasovelluksiin. Huomasimme leikkivämme tämän kanssa enemmän kuin tohtisimme myöntää. Sen avulla lisättävät efektit, koristeet sekä muokkaukset ovat tilan nimen mukaisesti hauskoja. Täysin onnistuneesta lisästä ei silti puhuta, sillä tila tuntuu osittain vanhentuneelta. Kaltaisillemme naavaparroille se tarjosi kuitenkin iloa.

Videokuvaus onnistuu asetuksilla 4K/30fps ja 1080p/60fps. Vaihtoehdot ovat tarjolla sekä taka- että etukameralla. Selfiekameran kyvykkyys videokuvauksessa on miellyttävä yllätys, sillä yleensä tämä ei ainakaan tässä hintaluokassa onnistu. Mukana on myös erilliset hidastavat kuvaustilat.

Samsungin Pro Video -ominaisuus antaa käyttäjälle mahdollisuuden säätää ISO-arvoa ja valkotasapainoa myös videoissa. Harmillisesti kaikkia Galaxy S22 Ultran ominaisuuksia ei ole mukana, sillä lippulaivapuhelimen kyky muokata zoomausta sekä hallita äänen nauhoitusta pysyvät edelleen kalliimpien puhelimien yksinoikeutena.

Esimerkkikuvia

Image 1 of 8 Ultralaajakulmakamera (Image credit: Future ) Image 1 of 8 Pääkameralla otettu vertailukuva (Image credit: Future ) Image 1 of 8 Pääkameralla otettu kuva 2x tarkennuksella (Image credit: Future ) Image 1 of 8 Yökuvissa on mukavasti yksityiskohtia (Image credit: Future ) Image 1 of 8 Ruoka-kuvaustila nostaa saturaatiota merkittävästi. (Image credit: Future ) Image 1 of 8 (Image credit: Future ) Image 1 of 8 Kukka lähikuvassa. (Image credit: Future ) Image 1 of 8 32 MP etukameralla otettu selfie. (Image credit: Future ) Image 1 of 8

Suorituskyky

Suorittimena Exynos 1280

Hieman hidas käyttökokemus

5G-tuki

Siinä missä Samsung Galaxy A53 on hintaluokkansa kärkeä näytön ja kameran saralla, suorituskyvyn kohdalla malli antaa merkittävää tasoitusta kilpakumppaneilleen. Puhelin hyödyntää Exynos 1280 -järjestelmäpiiriä, joka on Samsungin oma luomus keskihintaista puhelinta varten. Valitettavasti se jättää runsaasti toivottavaa.

Geekbench 5 -testitulokset alleviivasivat haasteita. Moniydintestin tuloksesi muodostui 1 813, joka on hiukan vähemmän kuin OnePlus Nordilla ja Honor 9X Prolla. Samsungin kannalta on kiusallista, että vertailukolmikko julkaistiin loppuvuodesta 2019 tai alkuvuodesta 2020.

Suoritin saa puhelimen käyttämisen tuntuvaan aavistuksen hitaalta. Ongelma ei näy koko ajan, mutta se on silti turhan säännöllistä. Esimerkiksi puhelimen avaaminen sekä sovellusten lataaminen ja sulkeminen saivat laitteen pysähtymään hetkellisesti. Myös kotinäytön ikkunoiden välillä selaaminen kesti toivottua pidempään.

Hidasteluongelma tuntuisi parantuneen hiukan ensimmäisten viikkojen ja kuukausien aikana. Tästä huolimatta olisimme odottaneet Samsungin keskihintaiselta puhelimelta enemmän.

Suorituskyky

Android 12

Samsungin oma One UI -käyttöliittymä

Runsaasti esiasennettuja Googlen sovelluksia

Puhelimessa on esiasennettu Android 12 sekä sen päälle lisätty One UI -käyttöliittymä. (Image credit: Future)

Kuten Samsung-puhelimien tapauksessa on totuttu, myös Galaxy A53 hyödyntää Android 12 -ohjelmistoa sekä sen päälle luotua One UI -käyttöliittymää. Mukana on niin taustalla käynnissä olevien sovellusten resurssien minimointi kuin Googlen Material You -muotokieli.

One UI on merkittävä graafinen muutos perus-Androidiin. Se jakaa yhä mielipiteitä vahvasti suuntaan ja toiseen. On samalla hyvä huomata, että puhelin on oletuksena pullollaan Samsungin omia sovelluksia. Tätä voi pitää osittain turhana, sillä myös Googlen applikaatiot ovat asennettuna Android-puhelimille tyypilliseen tapaan.

Koska mukana on sekä Samsungin että Googlen sovellukset, on esiasennettujen applikaatioiden määrä aivan liian suuri. Näistä osa on onneksi ihan hyödyllisiäkin, mutta esimerkiksi LinkedIn, Booking.com ja muut kolmannen osapuolen sovellukset saavat tehdä nopeasti tilaa.

Yleensä kiinalaisvalmistajat ovat erikoistuneet turhien sovellusten saralla, mutta valitettavasti Samsung on ottanut useamman askeleen samaan suuntaan. Ainakin me keskityimme ensimmäisen käyttötunnin aikana lähinnä poistamaan oletuksena mukana olevia turhia ohjelmia.

Lopuksi on vielä mainittava puhelimen mainio päivityslupaus. Samsung Galaxy A53 saa neljä Android-versiopäivitystä sekä viiden vuoden tietoturvapäivitykset.

Akkukesto

Kookas 5 000 mAh akku

Jaksaa pääsääntöisesti koko päivän

Hidas 25 watin latausnopeus

Keskiverto akkukesto ja heikko latausnopeus ovat selkeitä puutteita. (Image credit: Future)

Samsung Galaxy A53 sisältää kookkaan 5 000 mAh akun. Tämä tuleekin tarpeeseen, sillä 5G-yhteydet sekä kirkas näyttö ovat melkoisia virtasyöppöjä.

Puhelin jaksoi arvostelujakson aikana lähes poikkeuksetta koko päivän ajan. Käyttö tietenkin määrittää virtatilanteen kehittymistä, mutta käytännössä ylimääräiselle lataushetkelle ei ole tarvetta ilman tehokäyttöä.

Päivän akkukesto ei ole huono, mutta keskihintaiset puhelimet yltävät yleensä parempaan. Tältä osin Galaxy A53 tuntuu hiukan rajoittuneelta.

Latausnopeus on suurempi ongelma. Siinä missä monet kilpakumppanit tarjoavat 80 tai jopa 120 watin pikalatauksia, Galaxy A53:n 25 watin latausnopeus tuntuu todella alimitoitetulta.

Puhelimen latautuminen nollasta sataan kesti testissämme noin puolentoista tunnin ajan. Ikävät yllätykset aiheuttavat siis päänvaivaa, kun puhelimeen ei saa riittävästi virtaa nopealla pikalatauksella.

Kannattaako Samsung Galaxy A53 ostaa?

Samsung Galaxy A53 sisältää erinomaisia valttikortteja, mutta selvät heikkoudet vievät parhaan terän. (Image credit: Future)

Osta, jos...

Haluat hyvän kameran somea varten

Samsung Galaxy A53 napsii kirkkaita kuvia, jotka ovat jo sellaisenaan valmiita Instagram-seinällesi.

Haluat tyylikkään puhelimen

Nykyään vain taittuvat puhelimet erottuvat joukosta, mutta erityisesti oranssi Galaxy A53 saa ansaittua huomiota.

Katsot ahkerasti leffoja, sarjoja ja videoita

Jos käytät runsaasti aikaa Netflixin, Prime Videon ja YouTuben parissa, Galaxy A53:n upea näyttö tekee katselukokemuksesta tavallistakin nautinnollisempaa.

Älä osta, jos...

Etsit pelipuhelinta

Samsung Galaxy A53 on suorituskyvyltään kilpailijoitaan heikompi, joten pelaajat saavat rahalleen paremmankin vastineen.

Tarvitset pikalatauksen

Pitkälle päälle toista tuntia vaativa latausnopeus on yksinkertaisesti liian heikko suoritus vuonna 2022.

Tarvitset hyvän akkukeston

Monet keskihintaiset puhelimet jaksavat yhdellä latauksella jopa kahden päivän ajan. Samsung Galaxy A53 kaipaa laturia jo ensimmäisen päivän jälkeen, mikä voi olla joissain tilanteissa ongelma.