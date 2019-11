Arvostelussa Honor 9X

Honor 9X on mainio puhelin hintaluokassaan. Vaikkei puhelin ällistytäkään sinua suorituskyvyllään tai kamerallaan, se sopii erinomaisesti päivittäiskäyttöön.

Kukaan tekniikka-alaa seuraava on tuskin voinut välttyä Yhdysvaltojen asettamilta pakotteilta Huaweille, mutta saman kriisin keskeltä löytyy myös toinen monen unohtama uhri: Honor. Kiinalaisyhtiön nuorisobrändi kärsii kuitenkin tismalleen samoista pakotteista kuin emoyhtitökin. Tulevaisuuden Honor-mallit eivät siis nykytilanteessa saa Googlen palveluita.

Honor 9X on kuitenkin valmistajan viimeinen mohikaani, joka toimii täysin samalla tavalla kuin kaikki muutkin Android-puhelimet. Puhelin julkaistiin Kiinassa itse asiassa jo ennen amerikkalaispakotteita, mutta se tulee Eurooppaan "uutena mallina".

Mallin suurin vahvuus on hyvä hinta-laatusuhde. Sen kamera tai komponentit eivät vedä vertoja Honor 20:n kaltaiselle keskihintaiselle lippulaivamallille, mutta riittävät erinomaisesti peruskäyttäjälle, joka ei halua maksa puhelimestaan satoja euroja. On myös hyvä huomata, että puhelin on lähes identtinen Huawei P Smart Z:n kanssa.

Honor 9X:n kehittäjät tuskin tiesivät, että puhelin saattaisi jäädä viimeseksi Honor-puhelimeksi Googlen palveluilla, mutta lopputulos on silti hyvä taidonnäyte kiinalaisvalmistajalta. Kannattaako Huawein laivaan siis vielä hypätä, vaikka se saattaakin olla uppoamassa Euroopan markkinoilla?

Hinta ja saatavuus

Honor 9X:n takakuori heijastaa X-kuvion. (Image credit: Future)

Honor 9X maksaa Suomessa 249 euroa. Puhelin tulee myyntiin 18. päivä marraskuuta ja saapuu kaikille suurimmille jälleenmyyjille.

Hintapyyntö on kiinnostava, sillä se on alempi kuin Huawei P Smart Z:n lähtöhinta, vaikka puhelinmalleissa ei ole juuri mitään muuta eroa kuin muotoilu ja kamera. Erot menevät sitä paitsi Honorin hyväksi, sillä se päihittää Huawein 48 megapikselin kolmoiskamerallaan ja suuremmalla 128 Gt:n tallennustilallaan.

Huawei P Smart Z:n hinta on tosin pudonnut monella jälleenmyyjällä edullisemmalle tasolle kuin Honor 9X. Suosittelemme siis pitämään silmällä puhelinten tarjouksia ennen ostopäätöksen tekemistä.

Muotoilu ja näyttö

Honor 9X:ssä on hintaluokkaansa nähden suuri näyttö. Sen 6,6-tuumainen näyttö lähentelee jo markkinoiden suurimpia malleja, kuten Samsung Galaxy Note 10 Plussaa tai OnePlus 7T Prota. Pienikätisillä voi siis olla vaikeuksia ylettää ruudun ylänurkkiin yhdellä kädellä.

Näytön resoluutio on melko terävä 1 080 x 2 340, mutta LCD-paneeli ei yllä OLEDin tasoiseen lopputulokseen. Ero näkyy erityisesti mustissa sävyissä, jotka eivät ole yhtä syviä kuin OLED-kilpailijoissa. Siitä huolimatta puhelimen LCD-näyttö on yksi parhaista, jonka olemme nähneet. Värit tuntuvat melko eloisilta, mutta maksimirkkaus ei silti yllä päätähuimaaviin lukemiin.

(Image credit: Future)

Honor 9X:ssä ei ole lainkaan näyttölovea tai kamerareikää, vaan sen näytön yläreunasta nousee moderni pop-up-etukamera. Ruudun melko paksusta alareunasta huolimatta näyttö kattaa mukavat 91 % puhelimen etuosan pinta-alasta.

Kookas puhelin (9,0 x 77,0 x 164,0 mm) tuntuu suurelta kädessä ja sen 197 gramman paino tuntuu selvästi käytössä, vaikka siihen tottuukin nopeasti. Sen runko on valmistettu alumiinista ja etu- ja takalasit Gorilla Glassista.

Puhelimen takakuoreen sijoitettu sormenjälkitunnistin on melko korkealla, joten pienikätisten voi olla hankala kurottaa siihen. Sormenjälkitunnistin toimii kuitenkin yleisesti ottaen nopeasti ja tarkasti.

Honor 9X:n sormenjälkitunnistin on sijoitettu puhelimen takakuoreen. (Image credit: Future)

Suoraan sormenjälkitunnistimen vieressä on kolmoiskamera, jonka kameramoduuli on upotettu melko syvälle runkoon. Moduulista ei siis aiheudu samanlaista epämukavaa kumpua kuin monissa kilpailijoissaan.

Etukamera toimii puolestaan pop-up-mekanismilla, eli se nousee esiin puhelimen siimeksestä vain tarvitttaessa. Kamera on suojattu mekanismilla, joka tunnistaa puhelimen putoamisen ja osaa vetää kameran turvaan puhelimen sisälle. Pop-up-kameran vetäytyminen tapahtuu kuitenkin sen verran verkkaisesti, että se tuskin ehtisi täysin puhelimen sisälle matalalta pudotessa.

Puhelimen kylkeen on asennettu äänenvoimakkuudensäätö ja virtapainike, ja pohjassa on monen kaipaama USB-C-liitäntä. Sen vierestä löytyy ehkäpä sitäkin kaivatumpi ominaisuus: 3,5 mm:n kuulokeliitäntä. Puhelin on siis hyvä valinta käyttäjälle, joka haluaa edelleenkin käyttää langallisia kuulokkeita.

Ulkoisesti suurimman huomion (pop-up-kameran lisäksi) herättää takakuoren 3D-kuviointi, joka muodostaa X-kuvion. Idea on tuttu Honor View 20:stä, jonka takakuoreen muodostui V-kuvio. Se on muotoilullisesti kiinnostava yksityiskohta, joka erottaa Honor 9X:n monista saman hintaluokan kilpailijoista ja saa puhelimen tuntumaan erityisemmältä.

Akunkesto

Honor 9X:ssä on reilu 4 000 mAh:n akkukenno, joten sen akun loppumista ei tarvitse liiemmin miettiä päivittäiskäytössä.

Puhelimen akku selvisi omassa käytössämme vaivattomasti koko päivän, vaikka käytimme puhelinta hyvinkin aktiivisesti. Kevyellä käytöllä se selvisi jopa kaksi päivää. Tuolloin jouduimme tosin sammuttamaan puhelimen yöksi, poistamaan Bluetoothin käytöstä ja välttämään median striimailua.

Panimme Honor 9X:n luonnollisesti myös omaan videotestiimme, jossa toistimme 90-minuuttisen Full HD -videon täydellä kirkkaudella. Akkua hupeni testin aikana 18 prosenttia.

Honor 9X:n pohjassa on USB-C-portti ja perinteinen 3,5 mm:n kuulokeliitäntä. (Image credit: Future)

Testitulos on keskiarvoa heikompi, joten puhelinta ei ole selvästikään optimoitu Netflix-maratoneihin. Monet puhelimen pahimmista kilpailijoista saavuttivat testissä paremman tuloksen. Suuren kokonsa vuoksi akun loppumista ei tarvitse silti stressata edes rankemmassa käytössä.

Koolla on kuitenkin myös oma heikkoutensa: puhelimen lataaminen käy melko hitaasti. Lataustehoa on vain 10 wattia, joten 4 000 mAh:n täyttäminen tyhjästä täyteen kesti yli kaksi tuntia. Puhelin ei siis tue pikalataustekniikkaa kalliimmista Honor-malleista poiketen.

Latausajan kanssa voi toki elää, sillä suurin osa käyttäjistä jättää puhelimen latautumaan yön yli. Nykyaikaisemmat pikalatauksella varustetut mallit yltävät kuitenkin helposti puolet lyhyempiin latausaikoihin.

Kamera

Honor saa innovaationsa emoyhtiö Huaweilta, joten kamerat ovat olleet aina yksi Honorin vahvuuksista. Honor 9X:n kohdalla kuvat eivät kuitenkaan harmillisesti tehneet erityistä vaikutusta. Kuvat olivat hyviä mutta eivät erityisiä. Resoluutio on toki noussut Honor 8X:stä, mutta ominaisuudet ovat muuten pitkälti samat kuin ennenkin.

Kamera-arsenaali rakentuu 48 megapikselin pääkennon, 8 megapikselin ultralaajakulmalinssin ja 2 megapikselin syvyyskameran varaan.

Pääkameran ottamat kuvat näyttävät yleisesti ottaen hyviltä. Otokset ovat kirkkaita ja yksityiskohtaisia, ja automaattitarkennus onnistui löytämään kohteet melko nopeasti. Osa pääkameralla otetuista kuvista jäi kuitenkin hieman haaleiksi.

Ultralaajakulmalinssi ei sen sijaan täyttänyt odotuksiamme yhtä hyvin. Kuvien reunoille jäi selvää rakeisuutta, joka sai ne näyttämään hieman erikoisilta. Ultralaajakulmakameralla otetut kuvat näyttivät myös selvästi tummemmilta kuin peruskuvat.

Laajakulmakuvissa oli itse asiassa hieman paremmat värit kuin normaaleissa kuvissa, mutta linssien välillä vaihtamisen ei toivoisi muuttavan muita aspekteja kuin kameran näkökenttää. Erityisen haastavaa linssien välillä vaihtaminen on videoita kuvatessa, sillä värit vaihtuvat hölmön näköisesti kesken kuvauksen.

Kuva 1/2 Pääkameran kuva (Image credit: Future) Kuva 2/2 Ultralaajakulmalinssin kuvissa on huomattavasti lämpimämmät värit (Image credit: Future)

2 mepagikselin syvyyskameraa hyödynnetään puolestaan vain apuvälineenä parempien muotokuvien luomiseen. Sumennusefekti tuotetaan siis aidosti toisen kameran avulla eikä digitaalisesti. Jäimme kuitenkin pohtimaan, kuinka suuri hyöty syvyyskamerasta on, jos puhelimessa ei ole telefotolinssiä.

Kaikki puhelimen zoomaus tapahtuu digitaalisesti, joten kuvanlaatu kärsii väkisinkin. Digitaalinen zoomi yltää vain kuusinkertaiseksi, mutta sitä lähemmäs zoomaaminen johtaisi todennäköisesti vain käyttökelvottoman rakeiseen kuvaan. Kuusinkertaiseksi zoomatut kuvat eivät sen sijaan näyttäneet lainkaan hassummilta.

Honor 9X:n kamera on saanut muutamia uusia erikoisominaisuuksia, jotka parantavat kuvien laatua. Paletti ei ole yhtä kattava kuin Huawein kalliimmissa malleissa, mutta tarjoaa silti hyödyllisiä työkaluja innokkaille mobiilikuvaajille.

Saatavilla on esimerkiksi parannettu yökuvaustila, jonka avulla hämärässäkin valossa räpsittyihin kuviin saa tavallista enemmän yksityiskohtia ja väriä. Se toimii pääasiassa hyvin, mutta ero automaattiasetuksilla otettuihin keinoälyllä parannettuihini kuviin ei ole järin suuri. Varsinaisen yökuvaustilan käyttö jäi siis testiaikanamme melko vähille.

Kuva 1/2 Ilman yökuvaustilaa. Kuva on otettu automaattiasetuksilla ja AI-parannuksella. (Image credit: Future) Kuva 2/2 Yökuvaustilan kanssa. Lopputulokset olivat liki samat. (Image credit: Future)

Kuvien keinoälyparannus on Honor 9X:n kameran todellinen pelastus. Se osaa optimoida kuvausasetukset olosuhteiden perusteella, joten valitut määrityksen muuttuvat sen mukaan, onko kyseessä esimerkiksi lähi- vai kaukokuva, tai onko kohteena vaikkapa maisema vai ruokalautanen.

Honor 9X kykenee kuvaamaan videota enintään Full HD -resoluutiolla ja 60 fps:n kuvataajuudella. 4K-resoluution puuttuminen on varsin ymmärrettävää tässä hintaluokassa.

Emme suosittele laajakulmalinssin käyttöä videokuvaamiseen, jos joudut vaihtamaan sen ja normaalin linssin välillä kesken kuvaamisen. Kuten aiemmin mainitsimme, linssien väriero on silminnähtävä, joten lopputulos päätyy näyttämään epäonnistuneelta.

Honor 9X:ssä on kiinnostava pop-up-kamera. (Image credit: Future)

Puhelimen moderni 16 megapikselin pop-up-etukamera ei ole erityisen tasokas, mutta riittää hyvin peruskäyttäjälle. Kuvat näyttävät hieman kalpeilta, ja värit jäävät usein haaleiksi. Otoksista tulee toistuvasti myös turhan kirkkaita, mutta suurin osa käyttäjistä tuskin huomaa sitä arkikäytössä.

Etukameralle on saatavilla erilaisia efektejä, jotka ovat tuttuja jo aiemmista Honor-malleista. Ne ovat kuitenkin mukava lisä budjettiluokan puhelimeen. Esimerkiksi näyttämövalaistustila eristää kohteen taustastaan samaan tapaan kuin näyttämön valokeila, jolloin tausta sumentuu tummaksi. Filtterit eivät tietenkään toimi kaikissa tilanteissa, mutta parantavat onnistuessaan Instagram-feediäsi tyylikkäästi.

Kameran testikuvat

Kuva 1/5 Tavallinen kuva pilvisenä päivänä. Valotus on hämärä mutta luonnollinen. (Image credit: Future) Kuva 2/5 Kuusinkertainen digitaalinen zoomi ei näytä missään nimessä huonolta. Hanhi on yhä melko terävänä kuvassa. (Image credit: Future) Kuva 3/5 Lähikuvat jäävät toisinaan melko sumeiksi. (Image credit: Future) Kuva 4/5 Hämärkuva ei onnistunut vangitsemaan kuvasta juurikaan yksityiskohtia. (Image credit: Future) Kuva 5/5 Etukamera saa kuvat näyttämään hieman todellista haaleammilta. (Image credit: Future)

Käyttöliittymä ja Googlen palvelut

Honor 9X käyttää Android 9:ää, jonka pohjalle on rakennettu valmistajan oma EMUI-käyttöliittymä. Honorin käyttöliittymässä on omat hyvät ja huonot puolensa, mutta kaikkein tärkein asia suomalaiskäyttäjien kannalta on normaali tuki Googlen palveluille.

Honor on luvannut, että kaikki puhelimen sovellukset toimivat jatkossakin täysin normaalisti ja puhelin saa kaikki Google Play- ja tietoturvapäivitykset myös tulevaisuudessa. Valmistaja täsmentää myös, ettei tehdasasennusten palauttaminen vaikuta asiaan.

EMUI-käyttöliittymässä on kirkkaat, liki piirrosmaiset ikonit, ja sovellusten asettelu muistuttaa iOS:ää. Käyttöliittymää saa kuitenkin räätälöityä kattavasti myös oman makunsa mukaan.

Monet kiinalaisvalmistajat pakkaavat käyttöliittymänsä täyteen turhia bloatware-sovelluksia – ja valitettavasti myös Huawei ja Honor kuuluvat tuohon kategoriaan. Puhelimessa on siis useita sovelluksia, jotka jäävät epäolennaisiksi suurimmalle osalle käyttäjistä.

Esimerkiksi Huawei Health -sovellusta käytetään vain Huawein tai Honorin älykellon tai aktiivisuusrannekkeen kanssa, HiCare on pelkkä tukisovellus puhelimelle ja Honor Store on käytännössä mobiilikauppa Honorin tuotteille. Niiden tehdasasentaminen puhelimeen tuntuu mielestämme tarpeettomalta.

(Image credit: Future)

Honor 9X:n on kuitenkin yleisesti ottaen helppokäyttöinen ja soveltuu mainiosti päivittäisiin tehtäviin. Emme huomanneet testimme aikana mitään ongelmia puheluiden, verkkoyhteyden kohdalla, mutta GPS tuntui toisinaan hieman epätarkalta ja Bluetooth-yhteys katkesi pari kertaa. Kummatkaan ongelmat eivät kuitenkaan vaikuttaneet toistuvilta murheilta.

Videot, musiikki ja pelaaminen

Älypuhelimen katselukokemus riippuu luonnollisesti näytön laadusta, joten Honor 9X:n LCD-näyttö ei herätä kovin suurta wau-reaktiota. Sarjat ja YouTube-videot näyttävät kohtuullisen hyvältä korkean resoluution ansiosta, mutta väriprofiili tuntuu laimealta. Yksi Honorin vahvuuksista on toisaalta näytön suuri fyysinen koko, sillä sisältöjä on selvästi miellyttävämpää katsoa laajalta ruudulta.

Honor 9X:n pohjassa on alaspäin suunnattu monokaiutin, joka peittyy helposti kämmenen alle, kun pidät puhelinta vaakatasossa. Äänenlaatu ei tee erityistä vaikutusta, sillä ääni alkaa särkyä kovemmilla voimakkuuksilla, ja kaiuttimessa ei ole bassoa juuri nimeksikään. Suosittelemme siis pitäytymään kuulokkeissa – kuten käytännössä kaikkien muidenkin puhelinten kohdalla.

Onneksi kuulokkeiden käyttäminen on myös helpompaa kuin kilpailijoilla, sillä Honor 9X:ssä on perinteinen 3,5 mm:n kuulokeliitäntä. Saat siis käytettyä puhelimen kanssa myös langallisia kuulokkeita ilman kiusallisia adaptereita. Ymmärrämme, että kuulokeliitäntä tulee kuolemaan puhelimista, mutta sen mahduttaminen tämän hintaluokan puhelimeen on mukava lisä.

Jos pelaat aktiivisesti puhelimellasi, Honor 9X on kohtuullinen vaihtoehto pidempiinkin pelirupeamiin. Sen suorituskykyä rajoittaa kuitenkin keskinkertainen järjestelmäpiiri.

(Image credit: Future)

Honor 9X pyöritti kaikkia rankimpia pelejä, joita puhelimella testasimme. Call of Duty Mobilen tai PUBGin pelikokemus ei kuitenkaan ollut aina yhtä sulava kuin kalliimmilla kilpailijoilla. Esimerkiksi PUBG laski grafiikka-asetukset automaattisesti medium-asetuksille, vaikka suurin osa keskihintaisista puhelimista yltää korkeimpiin asetuksiin.

Kevyemmät pelit, kuten Crazy Taxi ja Alto's Odyssey, pyörivät Honor 9X:llä aivan yhtä hyvin kuin muillakin puhelimilla. Jos et siis aio pelata kaikkein vaativimpia pelejä, puhelin riittää hyvin mobiilipelaamiseen.

Suorituskyky ja benchmark-testit

Honor 9X:ssä on Kirin 710F -järjestelmäpiiri, joka on kohtuullinen keskiluokan vaihtoehto. Se on käytännössä paranneltu versio Kirin 710:stä, joka nähtiin Honor 8X:ssä, Honor 20 Litessä ja Huawei P30 Litessä. Suorituskyky ei ole siis muuttunut huimasti viime vuoden Honor 8X:stä.

Puhelin sai Geekbench 4 -testissä multi-core-pisteikseen 5 246, joten tulos on itse asiassa alempi kuin Honor 8X:n saavuttamat 5 552 pistettä. Geekbench 5 antoi puolestaan tulokseksi 1 264 pistettä, mutta kyseinen testi on vielä niin uusi, ettei meillä ole laajaa vertailuaineistoa. Tulos on joka tapauksessa alhaisin, jonka olemme Geekbench 5:stä saaneet.

Geekbench 4 -tulos ei kuitenkaan ole missään nimessä vuoden huonoin, eikä puhelin tuntunut hitaalta normaalikäytössä.

Yhteenveto

Honor 9X on yksi luokkansa parhaista vaihtoehdoista. Matala hintalappu asettaa tietysti rajoituksia puhelimen toiminnallisuuteen, mutta tässä hintahaarukassa on pakko tehdä joitain kompromisseja.

Puhelin onnistuu täyttämään kaikki perustarpeet, joita budjettiluokan puhelimelta vaadit. Siinä on hyvä akunkesto, riittävän tehokkaat komponentit ja kirsikkana kakun päällä monen kaipaama 3,5 mm:n kuulokeliitäntä. Pop-up-kameransa ansiosta sen muotoilu pysyy todennäköisesti tuoreena vielä muutaman vuoden.

Honorin kelkkaan hyppäämistä kannattaa siis harkita vielä tässäkin vaiheessa, vaikka 9X jäisikin viimeiseksi malliksi Googlen palveluilla.