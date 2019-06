Arvostelussa Huawei P30 Lite

P30 Litessä ei ole kaikkia sisarmalliensa hienouksia, mutta puhelin erottuu joukosta tyylikkäällä muotoilullaan ja monipuolisella kamerallaan. Puhelimen akunkesto on keskinkertainen ja suoritin voisi olla hieman tehokkaampikin, mutta Huawein budjettimalli tarjoaa silti paljon vastinetta rahoillesi.

Saimme Huawein Suomen myyntipäällikkö Jesse Kajekselta vahvistuksen, että kaikki nykymallit – mukaan lukien tämän arvostelun P30 Lite – saavat tulevat Android-päivitykset ja normaalin pääsyn Google Play Kauppaan myös tulevaisuudessa.

Huawei julkisti P30:n ja P30 Pron yhteydessä myös budjettiystävällisemmän P30 Liten.

Kuten nimi antaa olettaa, kyseessä on perusversio Huawein tasokkaista lippulaivamalleista, joten Liten hinta on noin puolet edullisempi kuin P30:n kohdalla. Lite tarjoaakin paljon vastinetta rahoillesi – erityisesti tyylikkään muotoilun ja hintaansa nähden mainion kameran merkeissä.

P30 Litellä ei ole juuri muuta yhteistä sisarmalliensa kanssa kuin takakuoren värikäs muotoilu ja pisaramainen näyttölovi. Esimerkiksi puhelimen komponentit ovat selvästi heikommat kuin P30:ssä ja P30 Prossa, sillä suorittimena on vain Kirin 710. Myös P30 Liten kolmoiskamera jää selvästi jälkeen sisarmalleistaan, mutta on silti hyvä vaihtoehto omassa hintaluokassaan.

Kilpailu budjettiluokassa on kuitenkin kovaa, joten pystyykö Huawei peittoamaan vastustajansa hinta-laatusuhteellaan?

Huawei P30 Lite: hinta ja saatavuus

Huawei P30 Lite on myynnissä suurimmalla osalla suomalaisista jälleenmyyjistä. Puhelin saapui tosin myyntiin muusta P30-sarjasta poiketen vasta toukokuussa.

P30 Lite on selvästi edullisempi kuin muut P30-malliston puhelimet, sillä se maksaa vain 349 euroa. Sen pääkilpailijat Huawein omasta mallistosta ovatkin oikeastaan Huawei Nova 3 ja Honorin View 20.

Käyttäjä saa budjettiluokan hinnalla 4 Gt:a RAM-muistia ja anteliaat 128 Gt:a tallennustilaa. Yhdistelmä on houkutteleva puhelimen edulliseen hintaan nähden.

Kuva: TechRadar

Muotoilu ja näyttö

P30 Lite näyttää päällepäin käytännössä samalta kuin kaikki muutkin Huawein äskettäin julkaisemat puhelimet, mutta se tuntuu kädessä selvästi kevyemmältä kuin vaikkapa P30 Pro.

Puhelimessa on kaareva 3D-lasiselkämys, joka tuntuu mukavalta kädessä. Takakuoreen on sijoitettu perinteinen sormenjälkitunnistin ja suurehko kameramoduuli, johon on mahdutettu kolme takakameraa. Puhelimen sivuja pitkin kiertävän varsinaisen rungon kiiltävä viimeistely ei ollut erityisesti mieleemme, sillä se sai laitteen näyttämään halvalta.

Sekä virtapainike että äänenvoimakkuudensäätö on sijoitettu puhelimen oikealle reunalle. Ne tuntuvat muovisilta ja viestivät puhelimen todellisesta hintaluokasta. Pohjasta löytyy puolestaan moderni USB-C-liitäntä ja alaspäin suunnattu monokaiutin. Kaiuttimen äänenlaatu ei ole kummoinen, mutta onneksi pohjaan on sijoitettu myös perinteinen 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, jotta voit yksinkertaisesti liittää puhelimeen suosikkikuulokkeesi.

Oma arvosteluyksilömme oli varustettu Huawein ikonisella revontulivärityksellä, joka liukuu sinisestä violettiin. Tarkkasilmäisimmät voivat huomata värityksessä S-kirjaimen muotoisen kuvion, joka taittaa valoa kiinnostavasti. Puhelimen muotoilu on yleisesti ottaen selvästi tyylikkäämpää kuin tässä hintaluokassa sopii odottaa. Kiiltävän takakuoren varjopuolena on toki sen alttius sormenjäljille, mutta suurin osa käyttäjistä pitänee puhelinta joka tapauksessa suojakuoressa.

Kuva: TechRadar

Puhelimen 6,15-tuumainen Full HD LCD - näyttö kattaa hieman yli 84 prosenttia laitteen etuosan pinta-alasta. Näytön sivut ovat kapeat, ja ruudun kulmat pyöristyvät tyylikkäästi reunoja kohden. Alareunassa on kuitenkin tuttuun tapaan hieman paksumpi musta palkki.

Näytöltä on mukava katsoa videoita, sillä se on erinomainen puhelimen huokeaan hintalappuun nähden. Näytössä on riittävästi kirkkautta, selkeät yksityiskohdat ja tarkka värintoisto. Pisaramainen näyttölovi ei häiritse yhtä paljon kuin perinteisemmät näyttölovet.

IPS LCD -paneeli ei tietenkään ole yhtä tasokas kuin kalliimpien älypuhelinten QHD-näytöt tai Samsungin Galaxy A -sarjan AMOLED-näytöt, mutta se yllätti meidät silti positiivisesti tässä hintaluokassa.

Kuva: TechRadar

Kolmoiskamera

Innokkaat kuvaajat ilahtuvat varmasti Huawei P30 Liten kolmoiskamerasta, joka koostuu 24 megapikselin pääkennosta, 2 megapikselin syvyyskamerasta ja 8 megapikselin ultralaajakulmakamerasta.

Pääkamera ottaa mainion ykistyiskohtaisia kuvia hintaansa nähden, syvyyskamera on hyvä apu muotokuvissa ja ultralaajakulmalinssi saa vangittua kuvaan suuremmankin ryhmän.

Vielä suuremman vaikutuksen meihin teki kuitenkin puhelimen 32 megapikselin etukamera. Se onnistuu tallentamaan yksityiskohdat tarkasti ja sisäänrakennettu keinoäly osaa parantaa kuvia myös silloin, kun olosuhteet eivät ole kaikkein optimaalisimmat. Huawein "kauneus-toiminto" on kuitenkin turhan epäaito omaan makuumme. Etukameran keinoäly osaa ottaa myös tyylikkäitä muotokuvia sumennetulla taustalla.

EMUI 9 lisäsi kamerasovellukseen lukuisia muitakin keinoälyefektejä ja aiempaa paremman kuvantunnistuksen. Omasta mielestämme keinoälyä hyödyntävät lopputulokset tuppasivat tosin näyttämään yliprosessoiduilta ja epäluonnollisilta.

Kamerasovellus on yleisesti ottaen todella monipuolinen ja siitä löytyvät kaikki kalliimmista Huawei-puhelimista tutut ominaisuudet. Keinoäly onnistui yleensä erottamaan kuvasta oikean kohteen, vaikka sen tausta vilisisikin muita elementtejä.

Olimme pääasiassa erittäin tyytyväisiä Huawei P30 Liten kameraan varsinkin hyvässä valaistuksessa. Puhelimen hinnan suhteen kannattaa kuitenkin olla realistinen: hämäräkuvat eivät ole läheskään niin mairittelevia kuin P30 Prossa.

Kuva: TechRadar

Suorituskyky, EMUI 9 ja akunkesto

P30 Liten todellinen hintaluokka näkyy parhaiten sen komponenteissa. Puhelimessa on Huawein keskitason Kirin 710 -suoritin, joka löytyy myös esimerkiksi Honor 10 Litestä ja Honor 8 X:stä. Vaikka puhelin selviääkin hyvin peruskäytöstä, vaihtaminen raskaiden sovellusten välillä tai vaativien pelien pelaaminen ei suju yhtä sulavasti kuin Huawein ja Honorin lippulaivamalleissa.

Onneksi P30 Lite pyörittää kuitenkin Android 9:ää, jonka päälle on rakennettu Huawein selkeä EMUI 9 -käyttöliittymä. Siinä on monia elämää helpottavia toimintoja, kuten tuki navigointieleille, suorituskyvyn ja akun optimointi ja looginen asetusvalikko, josta on helppo löytää tarvitsemansa.

Akunkesto ei ole P30 Litessä samanlainen vahvuus kuin kalliimmissa Huawei-puhelimissa. Vain 3 340 mAh:n kokoinen akkukenno ei kestä loputtomiin, mutta tavallinen käyttäjä selviää sillä vaivatta koko päivän. Akunkestoa saa parannettua hieman käyttämällä puhelimen virransäästötilaa.

Jotain uutta, jotain vanhaa. Huawei P30 Liten pohjasta löytyy yhä perinteinen 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, mutta lataus hoituu silti modernin USB-C-portin kautta. (Kuva: TechRadar)

Yhteenveto

Huawei on julkaissut aiemmin jo niin monta onnnistunutta budjettiluokan puhelinta, että osasimme jälleen odottaa P30 Liten vahvaa suoritusta. P30 Lite vie Huawein halvat puhelimet jälleen yhden askeleen lähemmäs keskihintaisia kilpailijoitaan. Se loistaa erityisesti upealla muotoilullaan, laadukkaalla näytöllään ja hintaan nähden mainiolla kolmoiskamerallaan.

Puhelin ei ole kaikkein paras vaihtoehto rankkaan pelaamiseen tai äärimmäisen raskaiden sovellusten käyttöön, mutta se selviää silti vaivatta kaikista perustehtävistä ja useimmista peleistä. Sen akku kestää tavallisella käytöllä helposti aamusta iltaan ja latautuu nopeasti mukana tulevan pikalaturin avulla.

P30 Lite on kaiken kaikkiaan kelpo lisäys Huawein kattavaan budjettiluokan repertuaariin ja tarjoaa hyvän vaihtoehdon samassa hintaluokassa painivalle Huawei Nova 3:lle.