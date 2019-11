Pop-up-kamera pikkurahalla: Huawei tuo myyntiin uudistetun P Smart Z:n

Huawei liittyy mukaan moderniin koko näytön muotoiluun lanseeraamalla uuden pop-up-kameralla varustetun P Smart Z:n. Budjettiluokkaan sijoittuva puhelin saapuu myyntiin tänään 15.7.

Kiinalaisvalmistaja yllätti meidät tuomalla pop-up-kameran ensimmäisenä 279 euron hintaiseen peruspuhelimeensa, eikä johonkin lippulaivamalleistaan. P Smart -sarja on tosin ollut yksi Suomen suosituimmista ja se on suunnattu erityisesti koululaisille ja opiskelijoille.

Pop-up-kameran kestämistä nuorten käsissä ei kuitenkaan tarvinne pelätä, sillä Huawei kertoo testanneensa kameran kestävyyttä jopa 12 kg:n painolla ja liikuttaneensa kameraa 100 000 kertaa.

Moderni budjettipuhelin kohtuuhintaan

Uudessa P Smart Z:ssa on suuri noin OnePlus 7 Pron kokoinen 6,59-tuumainen Full HD -näyttö, joka on lähes reunaton. Siinä on pitkä 19,5:9-kuvasuhde, ja näyttö kattaa 91 prosenttia puhelimen etuosasta.

P Smart Z:ssa on 16 megapikselin peruskenno f1,8-aukolla sekä 2 megapikselin syvyyskamera parempien muotokuvien ottamiseen. Edessä on puolestaan 16 megapikselin etukamera, jonka tekoäly osaa tunnistaa kahdeksan käytännöllistä kuvaustilannetta, kuten sinisen taivaan, sisätilan ja lumisen maiseman. Huaweille tuttuun tapaan mukaan on ängetty myös kauneus- ja 3D-muotokuvaefektejä

Kuva 1/3 Huawei P Smart Z:n pop-up-kamera tuo mieleen OnePlus 7 Pron. Näyttö on lähes reunaton paksumpaa alareunaa lukuun ottamatta. (Kuva: Huawei) (Image credit: Huawei)

Kuva 2/3 Takana on kaksivärinen teema, kaksoiskamera ja perinteinen sormenjälkitunnistin. (Kuva: Huawei) (Image credit: Huawei) Kuva 3/3 Sekä äänenvoimakkuudensäätö että lukituspainike sijaitsevat puhelimen oikealla sivulla. Vasen puoli on tyhjä. (Kuva: Huawei) (Image credit: Huawei)

Komponenttipuolella nähdään Kirin 710F -suoritin, jonka luvataan olevan 30 prosenttia suorituskykyisempi ja 30 prosenttia energiatehokkaampi kuin edeltäjänsä. RAM-muistia on tarjolla 4 Gt:a ja tallennustilaa 64 Gt:a. Jälkimmäistä saa tosin laajennettua halutessaan enintään 512 Gt:n microSD-kortilla.

Huaweille tyypilliseen tapaan akunkestosta ei olla tingitty, vaan P Smart Z saa tuhdin 4 000 mAh:n akun. Latausliitäntä on nykyaikainen USB-C, ja puhelimeen saa kaksi SIM-korttia. Sormenjälkitunnistin on sijoitettu perinteitä noudattaen laitteen takakuoreen, joten näyttöön integroidusta skannerista on turha haaveilla vielä tässä hintaluokassa.

Entäs sitten kysymykset Huawein pakotteista? Yhtiö vastasi asiaan jo suoraan lehdistötiedotteessaan näin:

Kaikki tällä hetkellä käytössä olevat ja ostettavissa olevat Huawei-puhelinmallit, mukaan lukien P Smart Z -älypuhelimet, saavat jatkossakin kaikki tietoturva- ja järjestelmäpäivitykset normaalisti, ja ne jatkavat Googlen palveluiden käyttöä koko elinkaarensa ajan. Kaikki Huawei-älypuhelimet ovat jatkossakin valmistajan takuulla turvattuja ja ne kuuluvat täyden huollon piiriin.

Huawei P Smart Z saapuu myyntiin kaikille yhtiön suomalaisille jälleenmyyjille. Puhelin on saatavilla joko kiiltävänmustana, safiirinsinisenä tai smaragdinvihreänä.