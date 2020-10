Arvostelussa F-Secure Freedome VPN

Freedome on tehokas ja käyttäjäystävällinen VPN-palvelu, joka tukee seitsemää laitetta yhdellä lisenssillä. Kotimaisen tietoturvajätin palvelu ei yllä aivan kilpailijoidensa tasolle ominaisuuksien monipuolisuudessa, mutta on siitä huolimatta turvallinen vaihtoehto ensimmäiseksi VPN-palveluksi ja hyvä lisäpalvelu F-Securen tietoturvapakettiin.

Freedome on joustava ja helppokäyttöinen VPN-palvelu kotimaiselta tietoturvayhtiö F-Securelta. Palvelu on tuttu monelle suomalaiselle osana F-Securen laajempaa TOTAL-tietoturvapakettia, mutta sen voi kuitenkin hankkia myös erikseen.

F-Secure keskittyy vahvasti yksityisyyden suojaan, mutta palvelinvalikoimaa ei ole priorisoitu yhtä korkealle. Eri sijainteja on tarjolla vain 29, joista 16 on Euroopassa, 9 Pohjois-Amerikassa, 3 Aasiassa ja 1 Australiassa. Freedomella on omat natiivisovellukset Windowsille, Macille, iOS:lle ja Androidille. Pääset siis käsiksi moniin maantieteellisesti rajoitettuihin sisältöihin, eikä palvelussa ole mitään datarajoitusta.

Vaikka Freedome käyttääkin pohjimmiltaan OpenVPN-protokollaa, sitä ei saa asennettua manuaalisesti reitittimelle tai muille kuin Windows-, Mac-, Android- ja iOS-laitteille. Palvelu toimii ainoastaan F-Securen omien sovellusten kautta, joten jos tarvitset joustavamman vaihtoehdon, suosittelemme mieluummin esimerkiksi ExpressVPN:ää.

F-Secure Freedomesta ei ole saatavilla kuukausitilausta, vaan palvelu täytyy ottaa käytöksi vuodeksi kerrallaan. Hinta on silti kohtuullisella tasolla, sillä kolmen laitteen suoja maksaa 49,90 € vuodessa (4,16 €/kk), viiden laitteen suoja 59,90 € (5,00 €/kk) ja seitsemän laitteen suoja 79,90 € (6,66 €/kk).

Saat Freedomen myös osana F-Secure TOTAL -tietoturvapakettia, johon kuuluu VPN:n lisäksi SAFE-virustorjunta, KEY-salasanojenhallintasovellus ja SENSE-kodinsuoja. Paketti maksaa laitteiden määrästä riippuen 79,99 € (3 laitetta), 99,99 € (5 laitetta) tai 119,99 € (7 laitetta) vuodessa.

F-Secure antaa 5 päivän ilmaisen kokeilujakson ilman erillistä rekisteröintiä tai luottokorttitietojen antamista. Palvelu tarjoaa kaiken lisäksi 30 päivän rahojen palautustakuun vielä sen jälkeen, kun olet aloittanut maksullisen tilauksen.

Yksityisyyden suoja ja lokitiedot

F-Securen yksityisyyden suojaa käsittelevä osio on lyhyt, selkeä ja kansankielinen. Siihen on koottu selvästi kaikki oleelliset tiedot palvelusta ja teksti on mielestämme yksi markkinoiden helppolukuisimmista.

Heti dokumentin yläosassa mainitaan, ettei F-Secure "jaa tai myy mitään tietoja tietoliikenteestäsi", "lue verkkoliikennettäsi" tai "kykene yksilöimään liikennettä yksittäisiin käyttäjiin".

Sivulla kerrotaan selkeästi, että palvelu kerää vain "tilapäisiä lokitietoja VPN-istunnon kestosta, siirretystä tietomäärästä, laitetunnuksesta, julkisesta IP-osoitteesta ja isäntänimestä, josta VPN muodostaa yhteyden palveluun". Nämä tiedot poistetaan 90 päivän kuluessa ja niiden tarkoituksena on estää palvelun vilpillinen käyttö. F-Secure vakuuttaa kuitenkin, ettei se "ylläpidä mitään lokeja VPN-palvelun kautta ulkoisiin osoitteisiin muodostetuista yhteyksistä tai pysty yhdistämään selauskohteen IP-osoitetta käyttäjään".

Yhtiö kertoo myös avoimesti, että Tracker Mapper -ominaisuuden toiminta vaatii lokitietojen tallentamista 24 tunniksi. Lokitiedot poistetaan kuitenkin automaattisesti kolmen päivän kuluessa ja ne saa poistettua manuaalisesti koska tahansa.

F-Secure vaikuttaa yleisesti ottaen panostavansa merkittävästi yksityisyyden suojaan ja onnistuu selittämään sen toiminnan tavalla, joka ei vaadi insinöörin tai juristin koulutusta.

Sovellukset

Freedome tarjoaa rajoittamattoman 5 päivän ilmaisen kokeilun, joka on toteutettu paremmin kuin käytännössä kellään muulla. Sovellus ladataan yksinkertaisesti suoraan F-Securen verkkosivuilta, eikä palveluun täydy rekisteröityä tai syöttää maksutietoja.

Sivu tunnistaa automaattisesti laitteesi ja tarjoaa sopivan latauslinkin. Sovellus on saatavilla niin Windowsille, Macille, iOS:lle, iPadOS:lle kuin Androidillekin. Asennusprosessi on äärimmäisen helppo ja suoraviivainen.

Freedomen työpöytäsovellus on kattavampi kuin monilla muilla, sillä sen sivupalkista löytyvät selaussuojaus, seurannan esto, Tracker Mapper -työkalu, asetukset, tilausasetukset sekä tuki.

Sovelluksen ydintoiminnot tuntuvat heti tutulta. Pääkonsoli näyttää yhteyden tilan sekä käytetyn datamäärän, estetyt haitalliset sivustot ja estetyt seurantayritykset. VPN ehdottaa käyttäjälle oletuksena lähintä (ja usein nopeinta) palvelinta. Voit kuitenkin valita haluamasi sijainnin myös listasta.

Suojauksen saa päälle napsauttamalla keskeltä löytyvää suurta valkoista painiketta, jossa lukee "suojaus poissa". Yhteyden saa puolestaan katkaistua painamalla samaa painiketta, jossa lukee tässä tapauksessa teksti "suojaus päällä".

Freedome näyttää pintapuolisesti hyvältä ja sen käyttöliittymä on yksinkertainen. Kuoren alta ei silti paljastu kovin monipuolista työkalua. Saatavilla ei ole esimerkiksi tietoa palvelinten rasituksesta tai latenssin (ping) pituudesta. Käyttäjä ei voi myöskään lajitella tai suodattaa eri palvelinsijainteja, eikä listata omia suosikkipalvelimiaan. VPN näyttää kuitenkin viimeksi käyttämäsi sijainnit.

Asetuksissa on saatavilla vain kaikkein perustavanlaatuisimmat määritykset. Niistä tärkein on automaattinen kill switchin, joka katkaisee internet-yhteyden heti, jos VPN-yhteydessä on häiriöitä. Tämä turvaa sen, ettei dataasi pääse vuotamaan missään vaiheessa. Mielestämme kaikkien käyttäjien olisi syytä ottaa toiminto käyttöön yksityisyytensä turvaamiseksi.

Voit valita asetuksista myös, että Freedome avautuu automaattisesti koneen käynnistyessä tai määrittää VPN:n yhdistämään palvelimeen sovelluksen auetessa. Freedomen kielen saa vaihdettua molempiin kotimaisiin, ja kieli on poikkeuksellisen hyvää moneen muuhun palveluun verrattuna.

Asetuksista uupuu kuitenkin monia oleellisia kohtia. Et voi esimerkiksi valita, mitä verkkoja haluaisit suojata, muuttaa VPN:n käyttämää protokollaa tai tehdä edes yksinkertaisia muutoksia OpenVPN-alustalla. Voit siis unohtaa kaikki edistyneemmät määritykset. Itse toiminnallisuus on onneksi ansiokasta, sillä F-Secure estää tehokkaasti esimerkiksi haittasivustot ja seurantatekniikat.

Palvelu on yhtä helppokäyttöinen myös iOS- ja Android-sovelluksilla, emmekä kokeneet mitään ongelmia sen toiminnassa.

Netflix

F-Securen mukaan Freedome auttaa välttämään maantieteelliset rajoitukset, joten pääset käsiksi sisältöihin, jotka olisivat normaalisti estettyjä omassa sijainnissasi. Testasimme kuitenkin myös itse, pitikö lupaus paikkansa.

Freedome onnistui kiertämään maantieteelliset rajoitukset niin Netflixistä, BBC iPlayeristä kuin YouTubestakin. On kuitenkin hyvä huomata, että kaikki striimauspalvelut pyrkivät jatkuvasti estämään VPN-palveluiden käyttöä, joten se on kuin ikuinen kissa ja hiiri -leikki. Mikään VPN-palvelu ei siis pysty takaamaan täysin vedenpitävästi, että maantieteellisesti rajoitetut striimauspalvelut toimisivat joka tilanteessa.

Suorituskyky

F-Secure Freedomella kesti omissa testeissämme yllättävän kauan yhdistää VPN-palvelimiin. Yhdistäminen kesti keskimäärin noin kymmenen sekuntia ja toisinaan liki minuutin, vaikka esimerkiksi IPVanishillä vastaava yhteys luotiin muutamissa sekunneissa. Yhdistämiseen kuluva aika näytti vaihtelevan hieman palvelimen mukaan.

Kokeilimme Freedomea 400 Mbit/s:n kiinteällä verkkoyhteydellä, joka antoi ilman VPN:ää tasaiseksi nopeudeksi 390 Mbit/s:ssa.

Jos sijainniksi määritti Suomen (Espoo), palvelu ylsi toistuvasti yli 300 Mbit/s:n lukemiin. Ruotsalaisen (Tukholma) palvelimen kautta pääsimme vieläkin parempiin nopeuksiin, aina 360 Mbit/s:iin saakka.

Geoblokkauksen kannalta kiinnostavimmat Iso-Britannia ja Yhdysvallat ylsivät myös melko hyviin tuloksiin. Briteissä (Lontoo) nopeudeksi saatiin toistuvasti yli 200 Mbit/s:ssa ja Amerikassa sijainnista riippuen jopa 340–360 Mbit/s.

Suosittelemme lähtökohtaisesti yhdistämään Yhdysvaltojen itärannikolle, sillä lyhyemmän maantieteellisen etäisyyden ansiosta viive on pienempi. Jostain syystä itärannikko jäi kuitenkin heikoimpiin tuloksiin (noin 240 Mbit/s) ja kaukainen "Yhdysvallat, luode" ylsi puolestaan selvästi suurimpiin nopeuksiin (n. 360 Mbit/s). Tämä saattaa johtua itärannikon suuresta suosiosta, jolloin palvelinten rajallinen kapasiteetti rajoittaa nopeutta.

Kaikkein kauimpana sijaintina komeileva Australia (Melbourne) ylsi peräti 80 Mbit/s:iin, vaikka ping nousikin luonnollisesti lähes 500 millisekuntiin.

Nopeudet pysyivät yleisesti ottaen melko tasaisina, eikä kohdallemme sattunut mitään suuria pettymyksiä. Suorituskyky oli pitkää yhdistämisaikaa lukuun ottamatta parempi kuin monissa muissa huippuluokan VPN-palveluissa.

Yhteenveto

Freedome on helppokäyttöinen ja tehokas VPN-palvelu, joka on hyvä vaihtoehto peruskäyttäjälle. Jos kuitenkin kaipaat monipuolisempia säätömahdollisuuksia tai esimerkiksi mahdollisuutta asentaa VPN suoraan reitittimeesi, suosittelemme valitsemaan jonkin kilpailevan palvelun.

Jos sinulle sen sijaan riittää yksinkertainen mutta turvallinen ja nopea VPN, se on ehdottomasti harkitsemisen arvoinen vaihtoehto.