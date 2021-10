Arvostelussa AMD Radeon RX 6600 XT

AMD Radeon RX 6600 XT on todellinen peto 1080p-suorituskyvyn osalta ja kykenee pyörittämään uusimpia pelejä maksimiasetuksilla. Sitä on kuitenkin vaikea suositella Nvidia GeForce RTX 3060:n takia.

Nykyisten näytönohjainten oltua markkinoilla jo jonkin aikaa, ja PS5- sekä Xbox Series X -konsoleiden nostaessa myös PC-pelien standardeja ylemmäksi, päivityksiä alkaa kaivata myös muualle kuin 4K-pelaamiseen. AMD:n Radeon RX 6600 XT onkin tarkoitettu uuden sukupolven 1080p-pelaamiseen kortin haastaessa siltä osin Nvidia GeForce RTX 3060:n.

Radeon RX 6600 XT saapuu kuitenkin markkinoille myös aikana, jolloin on miltei mahdoton ostaa yhtään mitään näytönohjainta. Sen vuoksi AMD on voinut korottaa korttinsa hinnan kilpailijaansa RTX 3060:aa korkeammalle. Päätöstä ei voi sikäli moittia, sillä tällä hetkellä yhtäkään näytönohjainta ei saa niiden suositushinnoilla. Joten miksei tehdä omasta mallista hieman kalliimpaa?

Nykyinen tilanne ei jatku kuitenkaan loputtomiin, joten kysymys kuuluukin, onko AMD Radeon RX 6600 XT hintansa väärti myös jatkossa? Varsinkaan silloin, jos käyttäjä on valmis odottamaan vielä hetken uuden näytönohjaimen hankinnassa.

Hinta ja saatavuus

AMD Radeon RX 6600 XT saapui myyntiin 11. elokuussa, ja sen suositushinta on 399 euroa. Yhtiö ei ole kuitenkaan tuomassa markkinoille omaa mallia, joten todellinen hintapiste tulee kolmannen osapuolen valmistajilta.

Suomessa näytönohjainvalmistajien eri mallit alkavat noin 450 eurosta ylöspäin, mutta vallitseva komponenttipula tarkoittaa sitä, ettei mitään näytönohjaimia saa tällä hetkellä listahinnalla tai ole ylipäätään helposti saatavilla. Arvosteltavaksi saatu MSI Gaming X maksaakin tällä hetkellä Suomessa 589 euroa.

Ylimääräistä hintaa vasten saa taustalevyn, RGB-valaistuksen sekä MSI:n erinomaisen Twin Frozr -tuuletinratkaisun. Mutta kuten olemme havainneet vastaavissa muotoiluratkaisuissa kautta linjan – niin RTX 3080:ssa kuin Radeon RX 6700 XT:ssä – ne eivät juurikaan paranna suorituskykyä kuin ylikellottaessa.

Mutta toisaalta koska AMD ei ole julkaissut omaa malliaan Radeon RX 6600 XT:stä, meillä ei ole suoranaisesti vertailukappaletta johon suorituskykyä verrata.

Lisäksi tilannetta mutkistaa itse kilpailija. Nvidialla on valikoimassa GeForce RTX 3060- ja RTX 3060 Ti -mallit, joiden suositushinnat Suomessa ovat 339 € ja 429 €. Edelliseen verrattuna RX 6600 XT on 60 euroa kalliimpi ja ainoastaan noin 10 prosenttia tehokkaampi, mikä ei ole järin paha suhde.

Sen sijaan Radeon RX 6600 XT:n arvo kalpenee, kun sitä ryhdytään vertailemaan RTX 3060 Ti -malliin. 30 euron lisähinnalla saa vastineeksi noin 20-30 % tehokkaamman näytönohjaimen, joten RX 6600 XT:n ostolle on vaikea keksiä järkevää syytä.

Toki tämänhetkinen tilanne on kaukana listahinnoista ja saatavuus on kauttaaltaan heikko, joten poikkeuksellisesti toistaiseksi ostopäätös on tehtävä käytännössä täysin korttien saatavuuden mukaan.

Järjestelmäpiiri ja ominaisuudet

Muiden Radeon RX 6600 -mallien lailla myös Radeon RX 6600 XT perustuu AMD:n 7 nm RDNA 2 -arkkitehtuuriin. Yhtiön tavoite on tällä kertaa ollut optimoida RDNA:ta ja tuoda siihen uusia ominaisuuksia, kuten rautapohjainen säteenseuranta ja paranneltu energiatehokkuus. AMD on myös tuonut Infinity Cachen RDNA 2 -pohjaisiin malleihinsa, mikä parantaa muistin kaistanleveyttä merkittävästi.

Näissä AMD:n näytönohjaimissa saa siten enemmän muistia pienempää hintaa vasten, joskin RX 6600 XT:n kohdalla yhtiö on päätynyt 8 Gt GDDR6 -muistiin. Kilpailevassa Nvidia GeForce RTX 3060:ssa on vastaavasti 12 Gt GDDR6 -muistia.

AMD Radeon RX 6600 XT:ssä on 32 RDNA 2 -pohjaista CU:ta (compute unit), joka kääntyy 2 048 Stream Processor -yksiköksi (SP) ja 32 Ray Acceleratoriksi – eli yksi jokaista CU:ta kohden. Pudotus on melkoinen Radeon RX 6700 XT:stä, jossa on 40 CU:ta ja 2 560 SP:tä. Ydinten osalta pudotus on 25 %, mikä korreloi lähes suoraan suorituskyvyn osalta.

Mutta vastineeksi näytönohjaimessa on korkea kellotaajuus. AMD Radeon RX 6600 XT:ssä on 2 589 Mhz Boost-tilassa, ja Game Clock -tilassa vastaavasti 2 359 Mhz. Ensiksi mainittu kertoo käytännössä, kuinka nopeasti näytönohjain toimii lyhyiden työkuormien aikana, kun taas Game Clock -tila on yleisesti ottaen lukema, joka näkyy pelatessa.

AMD on lisäksi julkaissut yhden merkittävän ominaisuuden Radeon RX 6600 XT:n julkaisun jälkeen, eli FidelityFX Super Resolutionin (FSR). Kyseessä on yhtiön vastine Nvidian Deep Learning Super Samplingille (DLSS), jonka avulla peli skaalataan heikommasta resoluutiosta näytön natiiviresoluutiolle. FSR on tuettuna Radeon RX 6600 XT:ssä, mutta toisaalta se on saatavissa käytännössä kaikissa DirectX 11 -pohjaisissa näytönohjaimissa. Suorituskyky on tosin toistaiseksi parempi AMD:n omissa malleissa.

Myös muut AMD RDNA 2 -malleille tutut ominaisuudet ovat käytössä. Smart Access Memory on näistä isoin, sillä se auttaa puristamaan lisää suorituskykyä Radeon RX 6600 XT:stä. Mutta jos ominaisuuden haluaa laittaa päälle, käyttäjän tarvitsee käydä BIOS-asetuksista kytkemässä Resizable BAR -kohta päälle.

Tällöin prosessori pääsee suoraan käsiksi näytönohjaimen muistiin, minkä pitäisi parantaa latenssia ja siten pelien suorituskykyä. Vertailisimme sitä hieman ylikellotukseen siltä osin, että sen käyttäminen vaatii tuntemusta BIOS:sta, mutta jos tietotaitoa löytyy, emme näe syytä, miksei sitä kannattaisi käyttää.

Toinen loistava ohjelmistopohjainen ominaisuus on Radeon Boost, joka auttaa etenkin Rainbow Six Siegen ja Apex Legendsin kaltaisissa kilpailullisissa peleissä. Toiminto käytännössä laskee resoluutiota kohtauksissa, joissa on paljon liikettä ja jolloin yksityiskohtia ei välttämättä huomaisi muutenkaan. Tämä puolestaan parantaa ruudunpäivitystä, joka tämänkaltaisissa peleissä voi olla parhaimmillaan ero voiton ja häviön välillä.

Muotoilu

Toisin kuin muiden RDNA 2 -sarjalaisten kohdalla AMD ei julkaise omaa versiota Radeon RX 6600 XT:stä. Sen sijaan näytönohjain on saatavilla ainoastaan ulkopuolisilta näytönohjainvalmistajilta, kuten MSI:ltä tai XFX:ltä. Arvostelemamme versio on MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X.

Päällisin puolin MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X näyttää käytännössä samalta kuin MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X, mutta se on aavistuksen pienempi. Ja toisin kuin 6700 XT, Radeon RX 6600 XT Gaming X vie vain kaksi korttipaikkaa ensiksi mainitun 2,5 sijaan. Siten sen pitäisi sopia paremmin pienempiin koteloihin ja sallia paremmin muut mahdolliset lisäkomponentit, kuten kaapparin tai äänikortin asennuksen.

Pituudeltaan kortti on 277 milliä ja 130 milliä korkea, joten jäähdytys menee aavistuksen PCIe-kiinnikkeen päälle. Se myös vaatii muutaman sentin tyhjää tilaa kotelon sivusta, mutta markkinoilla on tarjolla myös pienempikokoisempia Radeon RX 6600 XT -malleja vielä kompaktia yksilöä kaipaaville.

Gaming X:ssä on kaksi tuuletinta, joita molempia komistaa MSI:n tuttu lohikäärme. Tuulettimien välissä on RGB-valaistukset, ja musta ja hopeinen yleisilme on selkeästi suunnattu pelaajille. Sivusta voi löytää lisää RGB-valoja, minkä lisäksi myös MSI-logo valaistuu.

Kortin selkämyksellä on täysmetallinen taustalevy, johon on tehty pienet reiät näytönohjaimen selän kohdalle. Alhaisen virrankulutuksen vuoksi prosessorielementti ei vie koko kortin leveyttä, minkä vuoksi MSI on voinut parantaa näytönohjaimen ilmanvirtausta tekemällä taustalevyyn reikiä.

Mukana tuleva jäähdytin on suoraan sanoen liioiteltu tälle mallille, ja testeissämme MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X ylsi korkeimmillaan vain 67 asteen lämpöihin. Tämä on äärimmäisen viileä näytönohjaimelle, jonka TGP-kulutus on vain 160 W.

Omissa testeissämme MSI:n näytönohjain pysytteli tosin kaukana 160 W kulutusta jopa raskaimpien pelien, kuten Metro Exodus Enhanced Editionin, aikana, jolloin se käväisi parhaimmillaan 146 W tienoilla. Tulos on huomattavasti pienempi kuin RTX 3060:ssa tai RTX 2060 Superissa, joiden piikit osuivat 169 W ja 183 W tienoille.

Useamman kohdalla Radeon RX 6600 XT:n voi todennäköisesti vain iskeä koneeseen ja olla sen jälkeen huolehtimatta lämmöistä.

Liitäntöjen osalta tarjolla on kolme DisplayPortia ja yksi HDMI 2.1. Joten vaikka näytönohjain on ensisijaisesti suunnattu 1080p-pelaamiseen, se pystyy toistamaan myös 8K-videota 60 Hz:llä. Pelikäytössä vastaaviin lukemiin ei kuitenkaan ylletä.

Virtaliitännän osalta näytönohjain syö itseensä yhden 8-pinnisen PCIe-liittimen, ja AMD itse suosittelee koneessa olevan vähintään 500 W virtalähde.

Suorituskyky

Testilaitteisto Tällaisella kokoonpanolla testasimme EVGA GeForce RTX 3060 Black XC:tä: Suoritin: Intel Core i9-11900K (8-ytiminen, jopa 5,3 GHz)

Suorittimen jäähy: Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

RAM-muisti: 64 Gt Corsair Dominator Platinum @ 2 333 MHz

Emolevy: MSI MEG Z590 ACE

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro @ 1 Tt

Virtalähde: Corsair AX1000

Kotelo: Praxis Wetbench

AMD tähtää Radeon RX 6600 XT:n nimenomaan 1080p-pelaajille, jotka saavat kortista suorituskykyisen pikkupedon. Kaikki testaamamme pelit pyörivät kyseisellä resoluutiolla erinomaisesti.

Jopa Metro Exodus Enhanced Edition, joka on kehitetty säteenseurannan vuoksi Nvidian näytönohjaimet edellä, pyörii RX 6600 XT:llä 1080p-resoluutiolla 52 ruudun kuvataajuudella. Ja verrattuna Nvidia GeForce RTX 3060:aan, RX 6600 XT jää vain aavistuksen jälkeen ruudunpäivitykseltään.

Dirt 5:ssä RX 6600 XT oli puolestaan 16 prosenttia nopeampi kuin RTX 3060, ja alkuperäisellä Metro Exoduksessa ero oli 1080p-resoluutiolla 15 prosenttia AMD:n eduksi. Final Fantasy XIV:ssä ja Horizon Zero Dawnissa kortit ovat käytännössä yhtä tehokkaat, mikä ei isomman hintaeron vuoksi näytä hyvältä AMD:lle.

Ja tilanne vain heikkenee, jos Radeon RX 6600 XT:tä ryhtyy vertailemaan Nvidia GeForce RTX 3060 Ti:n kanssa. 1080p-resoluutiolla RTX 3060 Ti on lähes järjestään 14 % tehokkaampi kuin Radeon RX 6600 XT, vaikka se maksaa ainoastaan viisi prosenttia enemmän. Metro Exoduksen kohdalla Radeon RX 6600 XT jää huimat 38 % heikommaksi kuin Nvidia, mikä on jo merkittävä ero.

Ja vaikka monet pelaajat eivät tuskin kaipaa säteenseurantaa, RX 6600 XT:n ostoa on silti vaikea suositella, ellei sitä löydä yli 20 % edullisempaan hintaan kuin RTX 3060 Ti:tä. Toki muistutamme jälleen, että puhumme edelleen suositushinnoista ja näytönohjainten nykytilanne on täysin toinen niin hintojen kuin saatavuuden suhteen.

Mutta puhtaasti suositushintaa tarkastellessa AMD Radeon RX 6600 XT kilpailee käytännössä RTX 3060 Ti:n kanssa, ja siinä kilpailussa AMD häviää rankasti vihreälle tiimille.

Osta jos...

Pelaat 1080p-resoluutiolla

AMD Radeon RX 6600 XT kykenee pyörittämään kevyesti kaikki nykyiset PC-pelit 1080p-resoluutiolla ja täysillä asetuksilla.

Omistat pienen virtalähteen

Testeissämme AMD Radeon RX 6600 XT:n tehopiikki ylsi ainoastaan 146 W, joten sen voi asentaa hyvin tietokoneeseen, jossa on 500 W virtalähde.

Pelaat kilpailullisia pelejä

AMD:n näytönohjaimet ovat lähtökohtaisesti loistava valinta kilpapelaajille, jotka voivat hyödyntää Radeon Boostin kaltaisia ominaisuuksia.

Älä osta, jos...

Voit käyttää hieman enemmän rahaa

Suositushintoja tarkastellessa Nvidia GeForce RTX 3060 Ti on vain aavistuksen kalliimpi kuin AMD Radeon RX 6600 XT ja huomattavasti parempi.

Haluat pelata pelejä säteenseurannan kera

Vaikka AMD Radeon RX 6600 XT tukee säteenseurantaa, se ei suoriudu siitä niin hyvin kuin vastaavan hintaiset Nvidian kortit.