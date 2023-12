OnePlus 12 saa rinnalleen uuden OnePlus 12R -mallin

OnePlus on vahvistanut julkaisevansa odotetun OnePlus 12 -puhelimen kansainvälisesti tammikuun 23. päivä 2024. Samalla yhtiö paljasti kuitenkin todellisen yllätyksen, sillä se kertoi tuovansa samassa yhteydessä myös OnePlus R -sarjan tarjolle.

OnePlus R -mallisto on ollut aiemmin yksinomaan Intian ja Kiinan markkinoille suunnattu puhelin. Kännykän paljastettiin saapuvan näiden kahden maan ulkopuolelle, mutta sen tarkempia yksityiskohtia ei kuitenkaan kerrottu.

Valmistajan toimitusjohtaja Pete Lau kertoo OnePlus Community -verkkosivulla lisätietoja yhtiön 10-vuotisesta taipaleesta.

"Vuonna 2013 olimme pieni tiimi, mutta meillä oli todella suuria ideoita parempien tuotteiden kehittämisestä. Vaikka moni asia on muuttunut, myös moni asia on pysynyt ennallaan. Riippumatta siitä, kuinka maailma ympärillämme on muuttunut, olemuksemme OnePlussana pysyy samana. Niin kauan kuin pidämme kiinni "Never Settle" -hengestämme, OnePlus pysyy aina uskollisena juurilleen."

Samalla vahvistettiin OnePlus 12:n hyödyntävän uusinta Snapdragon 8 Gen 3 -järjestelmäpiiriä sekä neljännen sukupolven Hasselblad-kameraa 64 megapikselin 3x periskooppiobjektiivilla. Lisäksi malli saapuu myyntiin uudessa Flowy Emerald -värityksessä.

Kiinassa julkaistu tiedote avaa teknisiä ominaisuuksia vielä tarkemmin. Sen mukaan puhelimessa on 6,82-tuumainen QuadHD Plus -näyttö (1 440 x 3 168) 120 hertsin virkistystaajuudella sekä 4 500 nitin maksimikirkkaudella. Lisäksi puhelimeen on mahdutettu huimat 24 Gt RAM-muistia. Kamerakokonaisuuden täydentävät jo mainitun periskooppiobjektiivin ohella 48 MP pääkamera ja 48 MP ultralaajakulmakamera. Tallennustilaa on enimmillään teratavun verran ja kestävyydestä pidetään huolta IP65-luokituksella.

The #OnePlus12 and #OnePlus12R launch on Jan 23.Get ready to experience #SmoothBeyondBeliefDecember 15, 2023 See more

Hinnoittelua ei vielä paljastettu. Lisätietoja saataneen 23. tammikuuta järjestettävässä lanseeraustapahtumassa.

Keskihintainen R-malli

Tulevasta OnePlus 12R -mallista ollaan vielä vaitonaisia. Saapuminen Intian ja Kiinan ulkopuolelle vahvistettiin, mutta muiden tietojen osalta on joko odotettava tammikuun lanseerausta tai palattava aiemmin tänä vuonna julkaistuihin vuotoihin.

GSMArena uutisoi 12R:n olevan käytännössä keskihintainen vaihtoehto, joka hyödyntää vanhempaa Snapdragon 8 Gen 2 -suoritinta. Prosessorin rinnalla nähdään 256 Gt tallennustilaa ja 16 Gt RAM-muistia. Kamerakokonaisuuden muodostavat 50 MP pääkamera, 32 MP telekamera 2x optisella zoomilla sekä 8 MP ultralaajakulmakamera.

Lähde mainitsee puhelimessa olevan 6,7-tuumainen näyttö 1,5K-resoluutiolla ja 120 Hz virkistystaajuudella. Tarkkaa resoluutiota ei ole mainittuna, mutta tältä osin oletuksena on OnePlus 11R:n 1 250 x 2 772.

Hintalappu on myös tältä osin mysteeri. Erot OnePlus 12 -lippulaivamalliin ovat kuitenkin tarkoituksellisia, sillä yhtiön tiedotteen mukaan "OnePlus 12:lla että OnePlus 12R:llä on kummallakin omat erityiset ominaisuutensa, antaen käyttäjille mahdollisuuden valita mikä on heille tärkeää seuraavassa älypuhelimessaan."

Se, millä kaikilla markkinoilla OnePlus 12R lopulta nähdään, selvinnee vuodenvaihteen jälkeen.