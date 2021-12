Xiaomi 12 voi saapua kyklooppia muistuttavalla kameralla

Xiaomi 12 on pysynyt visusti piilossa tähän päivään mennessä, vaikka puhelimen odotetaan saapuvan vielä joulukuun puolella. Kenties kiinalaisen älypuhelinjätin sankoon on sittenkin ilmaantunut reikiä, sillä nyt tulevasta Android-luurista on vuotanut mielenkiintoisia yksityiskohtia.

Useat lähteet korostavat uuden Xiaomi 12:n erikoista kamerauloketta. Ensimmäinen vuoto ilmaantui kiinalaiselle Weibo-sivustolle, jonne oli ladattu kuvia puhelimen takakuoresta. Takakuoren perusteella oli tehty myös mallinnuskuva, joka ei ole alkuperältään virallinen.

Kuva esittelee puhelimen kamerauloketta ja valtavaa pääkameraa. Sen vasemmalla puolen on kaksi pienempää linssiä ja salama. Vastaavasti ulokkeen oikealla puolen näyttäisi olevan valosensori. Kuvien perusteella Xiaomi palaa kyklooppia muistuttavaan takakameraan, jota nähtiin jo aiemmissa puhelimissa, kuten Mi 10T Prossa.

Uuteen Xiaomi 12:een huhutaan myös uutta pinnoitusteknologiaa. Digital Chat Stationin mukaan pinnoitusteknologia näyttää ja tuntuu yhtäläiseltä AG-lasirungon kanssa. Puhelimen kamerauloke saa luultavasti jonkinlaisen pinnoitteen, että se näyttäisi samalta kuin muu runko. Kiillon lisäksi sen arvellaan tarjoavan lisäsuojaa, jota kuvissa esiintyvälle möhkäleelle tarvitaan.

Entistä pienempi

Xiaomi Mi 11 on ollut yksi markkinoiden isoimmista puhelimista, koska siinä on 6,81 tuuman näyttö. Nyt vaikuttaisi siltä, että Xiaomi 12 on keventänyt edeltäjästään.

Tiedon tarjoaa GizmoChina, joka on saanut käsiinsä Xiaomi 12 Pro -suojakalvon. Kolmannen osapuolen valmistajalta saatu suojakalvo vaikuttaisi olevan liian pieni Xiaomi Mi 11:lle. Johtopäätöksenä spekuloidaan, että tulevan 12 Pron näyttö on pienempi kuin edellisen sukupolven vastaavassa.

Xiaomi-mallistot ovat perinteisesti noudattaneet sääntöä, jonka mukaan Pro- ja perusmallien näytöt ovat keskenään samankokoisia. Myös Xiaomi 12:n ja 12 Pron odotetaan saapuvan keskenään yhtä suurilla näytöillä.

Xiaomi 12:n suojakalvossa on myös poikkeuksellinen etukamerareikä, sillä se on sijoitettu näytön yläreunaan ja keskelle. Mi 11:ssä, ja myös muissa Xiaomi-puhelimissa, etukamera on ollut vasemmassa yläkulmassa.

Lähde: GSMArena