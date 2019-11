Vuotaneet iPhone 11 -havainnekuvat viittaavat kolmoiskameraan

Kuulimme jälleen uuden huhun, joka viittaisi iPhone 11:n saavan kolmoiskameran. Kamarat ja LED-salama näyttäisivät olevan kummallisen epäsymmetrisessä asetelmassa neliömäisessä moduulissa.

Tämä erikoinen muotoiluvaihtoehto nähtiin ensimmäisen kerran jo tammikuussa, kun @OnLeaks jakoi sen Twitterissä. Nyt kuitenkin myös SlashLeaks julkaisi oman vuotokuvansa, joka näyttäisi tukevan aiempaa muotoilua.

Just another leak seemingly confirming my January #iPhoneXI prototype leak accuracy... 😏 pic.twitter.com/qVWF59GgKrMarch 28, 2019