Ubisoft sulkee 90 pelin moninpelin lopullisesti

Ubisoft on sulkenut 90 pelin verkkopeliominaisuudet pysyvästi. Näihin lukeutuvat muun muassa Rayman Legendsin PC-versio ja Xbox Onen Rainbow Six Vegas 2.

Kotisivuillaan julkaistussa tiedotteessa Ubisoft nimeää kaikki 90 peliä, joita sulkutiedotus koskee. Pelit kattavat niin PS3:n, Wiin, Xbox 360:n kuin OnLive-pilvipalvelun. Jatkossa näitä pelejä ei voi pelata enää lainkaan verkossa, mutta näiden yksinpeliin liittyvä sisältö säilyy ennallaan.

Palvelinten sulkeminen tarkoittaa samalla, ettei näissä peleissä nähdä enää maailmanlaajuisia tilastoja tai pelinsisäisiä uutisia. Ubisoft Connect -palveluun kuuluneet pelit eivät myöskään anna käyttäjälle enää haasteita ja pisteitä.

Vaikka valtaosa peleistä on jo iäkkäitä, servereiden sulkeminen tarkoittaa lopulta sitä, ettei näitä voi pelata enää täysin niiden alkuperäisessä muodossaan.

Alla kaikki Ubisoftin pelit, joiden verkkopalvelimet suljettiin.

Nämä Ubisoftin pelit menettävät verkkopelituen pysyvästi Title Platforms America's Army Xbox 360 Anno 1404 PC Anno Online PC Assassin's Creed 2 PC | MAC | iOS | OnLive Assassin's Creed: Brotherhood OnLive Assassin's Creed: Recollection MAC | iOS Assassin's Creed: Revelations OnLive Avatar PC | PlayStation 3 | Xbox 360 Beyond Good and Evil PlayStation 3 | Xbox 360 Blazing Angels 2 PC | Xbox 360 Call of Juarez 2: Bound in Blood PC | PlayStation 3 | Xbox 360 Call of Juarez 3: The Cartel PC | PlayStation 3 | Xbox 360 Driver: San Francisco OnLive ESPN Sport Connections Wii U Far Cry PC Far Cry 2 PC Far Cry Blood Dragon PC | PlayStation 3 | Xbox 360 Flashback Origins PC Ghost Recon PC Ghost Recon Advanced Warfighter 2 PC | PlayStation 3 | Xbox 360 H.A.W.X. PC H.A.W.X. 2 PC | PlayStation 3 | Xbox 360 | OnLive Haze PlayStation 3 Heroes of Might and Magic 5 PC I Am Alive PC | PlayStation 3 | Xbox 360 Just Dance 3 Xbox 360 Just Dance 3 Greatest Hits Xbox 360 Just Dance 3 Kids Xbox 360 | Wii | Wii U Just Dance 4 PlayStation 3 | Xbox 360 | Wii U Just Dance 2014 PlayStation 3 | PlayStation 4| Xbox 360 | Xbox One | Wii | Wii U Just Dance 2015 PlayStation 3 | PlayStation 4 | Xbox 360 | Xbox One | Wii | Wii U Just Dance 2016 PlayStation 3 | Xbox 360 | Wii Just Dance 2017 PlayStation 3 | Xbox 360 | Wii Just Dance 2018 PlayStation 3 | Xbox 360 | Wii Just Dance Disney Party Xbox 360 | Wii Just Dance Disney Party 2 Xbox 360 Marvel Avengers: Battle for Earth Xbox 360 | Wii U Might & Magic: Clash of Heroes PC Might & Magic Duel of Champions PC | PlayStation 3 | Xbox 360 Might & Magic Showdown PC Might & Magic Showdown Paint Workshop PC Might & Magic X: Legacy PC MotionSports Xbox 360 MotionSport Adrenaline PlayStation 3 | Xbox 360 My Fitness Coach Club PlayStation 3 PowerUp Heroes Xbox 360 Prince of Persia: The Forgotten Sands PC | PlayStation 3 | Xbox 360 | OnLive PureFootball PlayStation 3 | Xbox 360 Rabbids Alive and Kicking Xbox 360 Rabbids Go Home Wii Rabbids Land Wii U Rabbids Travel in Time Wii Rainbow Six - Raven Shield PC Rainbow Six Lockdown PC | Nintendo GameCube | PlayStation 2 | Xbox Rainbow Six Vegas PC | PlayStation 3 | PlayStation Portable | Xbox 360 Rainbow Six Vegas 2 PC | PlayStation 3 | Xbox 360 | Xbox One Rayman 3 PlayStation 3 | Xbox 360 Rayman 3 HD PlayStation 3 | Xbox 360 Rayman Legends PC Rayman Origins PC | PlayStation 3 | Xbox 360 R.U.S.E. MAC | PlayStation 3 | Xbox 360 R.U.S.E. Beta PC Scrabble 2007 PC Scrabble 2009 PC Settlers 3 PC Settlers 4 PC Settlers 6: Rise of an Empire PC Settlers 7: Paths to a Kingdom PC | MAC Settlers: Heritage of Kings PC Shape Fitness Evolved Xbox 360 Shape Up Xbox One Shaun White Skateboarding PC | PlayStation 3 | Xbox 360 | OnLive Shaun White Snowboarding PC | PlayStation 3 | Xbox 360 | OnLive Silent Hunter 3 PC Silent Hunter 4: U-boat Missions PC Silent Hunter 4: Wolves of the Pacific PC Silent Hunter 5 OnLive Smurfs 2 PlayStation 3 | Xbox 360 Spartacus Legends PlayStation 3 | Xbox 360 Splinter Cell: Blacklist Wii U Splinter Cell: Chaos Theory PC Splinter Cell: Conviction PC | MAC | OnLive Splinter Cell: Double Agent PC | PlayStation 3 | Xbox 360 The Adventures of Tintin PC | PlayStation 3 | Xbox 360 Tom Clancy's EndWar PC | PlayStation 3 | Xbox 360 Toy Soldiers War Chest PC | PlayStation 4 | Xbox One Watch Dogs Companion Android | iOS World in Conflict PC Your Shape Fitness Evolved Xbox 360 Your Shape Fitness Evolved 2012 Xbox 360 Your Shape Fitness Evolved 2013 Wii U

Takaisku pelien säilyvyydelle

(Image credit: Ubisoft)

Näin monen Ubisoft-pelin verkkotoimintojen menettäminen on huolestuttavaa, sillä osalla peleistä on edelleen aktiivisia pelaajia ympäri maailmaa. Julkaisijan kannalta päätös on toki helppo ymmärtää, sillä palvelinten ylläpitokustannukset eivät ole ilmaisia. Silti päätös on pettymys.

Onneksi viime vuosina on noussut esille vanhojen pelien säilytettävyyteen kannustavia aloitteita, jolloin nykypelaajat pystyvät halutessaan kokemaan myös vuosikymmenten takaisia nimikkeitä. Microsoft, Sony ja Nintendo ovat kaikki syyllisiä pelien hylkäämiseen, mutta yhtiöt ovat selkeästi aloittaneet työskentelyn pelien säilyvyyden suhteen jälkipolville.

Etenkin Microsoft on vakuuttanut Xboxin taaksepäin yhteensopivuuden avulla, kun taas Sony tarjoaa vanhoja PS-pelejä oman PS Plus -palvelun kautta. Nintendo on niin ikään saapunut mukaan remmiin tarjoamalla Nintendo Switch Online -tilaajille pääsyn NES- ja SNES-aikaisiin peleihin, sekä lisämaksua vastaan myös N64- ja Sega Genesis -peleihin.

Ideaalitapauksessa yksikään peli ei menettäisi mitään ominaisuuksia, eivätkä pelaajat tarvitsisi näiden pelaamiseen erityisiä laitteita tai sovelluksia. Valitettavasti verkkotoimintojen menettäminen vanhoilta peleiltä on tulevaisuudessa todennäköisesti jatkuva piirre, kun yhä useampi digitaalinen kauppapaikka joutuu sulkemaan ovensa.