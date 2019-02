Tuoreimmat lisäykset iOS:n koodiin viittaavat uusiin iPadeihin, iPad Miniin ja iPod Touchiin

Uusimpaan iOS 12.2 -päivitykseen lisätty koodi viittaisi Applen suunnittelevan tälle vuodelle melkoista julkaisurypästä. Koodin perusteella voisimme odottaa ainakin uuden sukupolven iPadeja (mukaan lukien uutta iPad Miniä) ja mahdollisesti jopa uutta iPod Touchia.

Tiedot ovat toki vielä hataria, mutta tiedämme varmuudella (kiitos Steve Troughton-Smithin), että koodi viittaa neljään iPadiin, jotka eivät vastaa mitään nykyisiä malleja. "iPod9,1"-maininta voisi puolestaan liittyä uuteen iPod Touchiin.

Erikoista koodissa on kuitenkin se, ettei mikään kyseisistä laitteista näyttäisi tukevan Face ID -tekniikkaa. Touch ID saattaa siis palata kehiin vielä yhdeksi vuodeksi ennen Applen siirtymistä pelkkään kasvojentunnistustekniikkaan.

Applen unohdetut laitteet

Näimme aiemmin samana päivänä myös viranomaishakemuksia, jotka viittaisivat Applen kehittävän uusia iPadeja. Osasimme toki odottaa vanhentuneen iPad Minin päivitystä, mutta perusmallin uusiminen olisi hienoinen yllätys, sillä viimeisin 9,7-tuumainen iPad on vasta alle vuoden ikäinen.

Applen pitäytyminen Touch ID:ssa tarkoittaa todennäköisesti sitä, että yhtiö julkaisisi vain edullisempia iPadeja. Tämä tieto kuulostaa loogiselta, sillä uusimmat iPad Prot julkaistiin vasta noin kolme kuukautta sitten. Olemme lisäksi nähneet jo aiemmin vuotokuvia tulevasta iPad Ministä – joka tosin näyttää melko paljon iPad Mini 4:ltä.

iPod Touch on puolestaan jonkinlainen musta hevonen. Uusimman iPod Touchin julkaisusta on ehtinyt vierähtää jo neljä vuotta ja moni on varmasti epäillyt sen jäävän historian viimeiseksi iPodiksi. Apple saattaa kuitenkin pyrkiä paikkaamaan sillä hidastunutta iPhone-myyntiään, koska iPod Touchilla on vielä kysyntää etenkin kehittyvillä markkinoilla.

Täytyy silti muistaa, että kaikki nykytiedot voivat vielä muuttua päälaelleen, sillä Apple julkaisee seuraavat iPadinsa todennäköisesti vasta syksyllä.