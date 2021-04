Samsung julkisti kolme uutta tehokasta Galaxy Book -kannettavaa

Samsung esitteli Samsung Galaxy Unpacked -tapahtumassaan yhtiön "tehokkaimman Galaxy-laitteen koskaan", joka osoittautui kolmeksi uudeksi kannettavaksi: Galaxy Bookiksi, Galaxy Book Proksi ja Galaxy Book Pro 360:ksi.

Uudet kannettavat on kasattu tämän hetken parhaimmilla komponenteilla, joihin kuuluu muun muassa 11. sukupolven Intel-suorittimet sekä 5G-tuki. Niissä on lisäksi vakuuttavan ohut ja kevyt muotoilu ja korkealaatuiset materiaalit, joista yhtiön lippulaivamallit kuten Samsung Galaxy S21 -puhelimet ovat tulleet tunnetuksi.

Kolmikosta Galaxy Book on sisaruksiaan aavistuksen heikompi ja edullisempi.

Uudet mallit ovat kestäneet myös Samsungin teettämän armeijakoulutuksen, joten ne ovat keveydestään huolimatta myös kestäviä. Yhtiö lupaakin uusien Galaxy-kannettavien olevan varta vasten suunniteltu uudenlaiseen työelämään.

Tämän myötä myös kannettavien akkukestoon on panostettu, ja näppäimistön sekä kosketuslevyn käyttö on mukavaa.

Uudet tulokkaat

Uusi Galaxy Book painaa 1,55 kiloa ja on ainoastaan 15,4 mm paksu. Siinä on 15,6 tuuman näyttö ja se saapuu myyntiin alkaen 679 €. Mallista on saatavilla useita eri kokoonpanoja, jotka voivat nostaa hinnan aina 1 049 €.

(Image credit: Samsung)

Täysin uusi Galaxy Book Pro on tätäkin kevyempi ilmestys 0,88 kg painollaan ja joko 13,3 tai 15,6 tuuman näytöllä. Paksuutta tälle mallille kertyy ainoastaan 11,2 mm, joten se on äärimmäisen kevyt ja ohut.

Hinnaltaan Galaxy Book Pro on Suomessa 1 049 - 1 549 €, joten se sijoittuu samaan hintapisteeseen kuin MacBook Air (M1, 2020) ja Dell XPS 13.

15,6 tuuman näytöllä varustettu malli painaa 1,05 kilogrammaa ja on paksuudeltaan 11,7 mm.

Molemmat mallit saapuvat Suomessa myyntiin 14.5. alkaen.

(Image credit: Samsung)

Galaxy Book Pro 360 on puolestaan hybridimalli, jonka 13,3 tuuman näytöllä varustettu malli painaa 1,04 kg ja on paksuudeltaan 11,5 mm. 15,6 mm malli on puolestaan 1,39 kg ja 11,9 mm paksu. Tämä malli tukee lisäksi 5G:tä.

Näytöstä ja komponenteista riippuen Galaxy Book Pro 360:n hinta vaihtelee 1 199 - 1 749 € välillä. Pro 360:n tarkkaa julkaisupäivää ei vielä kerrottu Suomessa, vaan se tulee saataville myöhemmin kesän aikana.

Jomman kumman Pro-mallin ennakkotilaavat saavat lisäksi ilmaiseksi Galaxy Buds Pro -täysin langattomat kuulokkeet.

Kummassakin Pro-mallissa on lisäksi AMOLED-näytöt, VESA DisplayHDR 500 -tuki ja DCI-P3-väriavaruus. Niissä on myös Dolby Atmos -tuki. Näytöissä kerrotaan olevan lisäksi Secret Screen -toiminto, jolloin näyttöä on vaikea lukea muista katselukulmista. Olemme nähneet vastaavan toiminnon aiemmin joissakin HP:n läppäreissä, joissa se on toiminut hyvin. Se on erityisen kätevä silloin, jos käsittelee arkaluontoista materiaalia julkisissa tiloissa.

Yhtiön Samsung Galaxy -mallit ovat olleet jo älypuhelinten kärkeä vuosien ajan, mutta kannettavien osalta Samsung ei ole saanut aivan samanlaista markkina-asemaa. Uusien laitteiden myötä yhtiö pyrkiikin selkeästi toistamaan puhelintensa suosion kannettavien saralla, mutta toistaiseksi jää vielä nähtäväksi, onko uusista Galaxy Bookeista siihen.