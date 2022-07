Samsung Galaxy Watch 5 -älykellojen hinnat ja akkukesto vuotivat julki

Samsung Galaxy Watch 5 ja Galaxy Watch 5 Pro esitellään elokuun 10. päivä, jolloin kuulemme vahvistetut yksityiskohdat tulevista älykelloista. Siihen asti on tyytyminen vuotoihin ja huhuihin, jotka paljastavat tällä kertaa hinnoittelun sekä akkukeston.

Dealntechin (opens in new tab) tarkkaavainen toimitus huomasi jälleenmyyjän lisänneen tulevat mallit valikoimaansa jo etukäteen. Tämän perusteella Galaxy Watch 5 on 10 euroa halvempi kuin Galaxy Watch 4, kun taas Galaxy Watch 5 Pro nostaa Galaxy Watch 4 Classicin hintalappua 30 eurolla.

Vaikka hintaero ei ole merkittävä, saattavat irtokympit tehdä mallista aiempaa houkuttelevamman tai vaikeammin perusteltavan.

Jaksaminen etusijalla

Tunnetulla ja historiaan peilaten uskottavalla tietolähteellä Ice Universe (opens in new tab) on lisäksi hyviä uutisia kellojen akkukeston suhteen. Hänen lähteiden mukaan Galaxy Watch 5 Pro jaksaa yhdellä latauksella kolmen päivän ajan. Tämä on merkittävä parannus, sillä viimevuotinen kello alkoi uuvahtamaan jo ensimmäisen päivän päätteeksi.

Parantunut akkukesto olisi omiaan parantamaan Samsungin asemaa parhaiden Wear OS -älykellojen kamppailussa. Kilpailijat eivät yllä pitkiin akkukestoihin, joten useampi päivä yhdistettynä värinäyttöön sekä kattaviin ominaisuuksiin on selkeä kilpailuvaltti.

Se, miten Galaxy Watch 5 Pro tähän yltää, jää nähtäväksi. On mahdollista, että kolmas päivä saavutetaan virransäästöominaisuuksilla. Joka tapauksessa uskomme kuulevamme tarkat yksityiskohdat elokuun alussa.

Akkukeston parantuminen on monille tärkeää

Vaikka Apple Watch -mallit ovat osoittaneet monien käyttäjien tyytyvän yhden päivän akkukestoon, tilanne ei ole aivan näin yksiselitteinen. Kun on tottunut usean päivän tai jopa viikon akkukestoon, ei paluuta vanhaan enää ole.

Esimerkiksi aurinkolatausta hyödyntävä Garmin Instinct 2 jaksaa yksivärisen näyttönsä ansiosta jopa useamman kuukauden ennen lataustarvetta. Edes Suomen talvessa ei pitäisi tulla tilannetta vastaan, jossa laturi olisi tarpeellista ottaa matkaan viikon lomareissua varten.

Akkukeston parantaminen on silti hankalaa. Kun ominaisuudet ovat viritetty huippuunsa ja mukana on kirkas värinäyttö, ei älykellon pieneen tilaan saa ahdettua kovinkaan suurta akkua. Tämä vaatiikin kompromisseja.

Tuoreimmat huhut tulevat sen verran uskottavilta lähteiltä, että pidämme niitä uskottavina. Virallista tietoa joudutaan kuitenkin odottamaan vielä parisen viikkoa. Jos ja toivottavasti kun tieto akkukestosta pitää paikkansa, tekee se Samsungin älykelloista entistä kiinnostavampia suurelle yleisölle.