TicWatch-huippukello haastaa Pixel Watchin

Horisontissa siintää useita merkittäviä älykellomalleja, joista valtaosa saapuu myyntiin vielä ennen joulua. Näistä merkittävin on ennakkoon Google Pixel Watch, mutta myös Mobvoin valmistama TicWatch-mallisto aikoo kantaa kortensa kekoon.

Valmistajan kerrotaan viestittäneen yhteistyökumppaneilleen (opens in new tab) uudesta mallista. Kyseinen sähköposti on sittemmin päätynyt myös 9to5Googlen (opens in new tab) hyppysiin. Tietojen mukaan luvassa on Wear OS -huippukello. Vaikka nimeä ei mainita, TicWatch Pro 4 on todennäköisin kandidaatti.

Pidimme kovasti vuonna 2020 julkaistusta TicWatch Pro 3 -mallista sekä sen vuotta myöhemmin saapuneesta Ultra-versiosta. Lisäksi markkinoilla on monia laadukkaita edullisia TicWatch-kelloja, mutta lippulaivamalliston saralla on vietetty hiljaiseloa jo hyvän aikaa.

Mahdollisia ominaisuuksia

Mobvoi mainitsee viestissään "lippulaivakellon" sekä "huippulaadukkaan muotoilun". Rivien välistä voidaan lisäksi lukea viitteitä pitkästä akkukestosta, NFC-etämaksamisesta, GPS-paikannuksesta ja IP68-vesitiiviydestä. Nämä ominaisuudet viittaavat teknisesti edistyneeseen malliin.

Meilissä puhutaan samalla terveysominaisuuksista. Uusi kello saa mitä ilmeisimminkin seurattua mahdollisen eteisvärinän sekä kohonneet stressitasot. Vaikka molemmat ominaisuudet ovat TicWatch Pro 3 Ultrassa, kertoo Mobvoi tekniikan olevan aiempaa kehittyneempää.

Yksi kevään Google IO 2022 -tapahtuman pääaiheista oli Wear OS -ympäristön parantuminen. Mitä ilmeisimmin Mobvoi haluaa olla mukana taistossa. Vaikka julkaisupäivää ei vuotaneessa viestissä mainittu, nähdään uusi laite tiettävästi pikapuoliin.

Wear OS:n uusi alku

Aiemmin Android Wearinakin tunnettu Wear OS on Googlen älykelloille kehittämä käyttöjärjestelmä, jonka tehtävänä on haastaa Apple Watch -kellot. Toistaiseksi menestys on jäänyt vielä odottamaan itseään.

Tähän mennessä Mobvoi on ollut suurin onnistuja TicWatch- ja Fossil-mallistoillaan. Ne eivät ole kuitenkaan saaneet nostettua Wear OS -älykelloja huippusuosioon, vaan toistaiseksi Applen älykellot ovat hallinneet markkinoita.

Tulevaisuus näyttää kuitenkin lupaavalta. Google on panostanut Wear OS -ympäristöön aiempaa enemmän. Samalla Samsung vaihtoi viimevuotisella Galaxy Watch 4 -mallistollaan takaisin Wear OS -käyttöjärjestelmään. Uudet Samsung Galaxy Watch 5 ja Watch 5 Pro ovat nekin huhujen mukaan jo nurkan takana.

Lisäksi loppuvuodesta nähdään kokonaan uusi Google Pixel Watch. Se, miten TicWatchin huippukello saa haastettua kilpailijat, jää nähtäväksi.