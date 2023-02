Samsung Galaxy S23 FE saattaa syrjäyttää odotetun puhelinmallin

Samsungin jo unohdetulta vaikuttanut FE-mallisto ei ehkä olekaan vielä nähnyt viimeistä kappalettaan. Vaikka Samsung Galaxy S22 FE jäi kokonaan välistä ja Samsung Galaxy S21 FE oli myynnillinen pettymys, on Samsungilla tuoreimman tiedon mukaan halu tuoda mallisto takaisin.

Hankooki (Avaa uuteen ikkunaan) ja SamMobile (Avaa uuteen ikkunaan) kertovat Samsung Galaxy S23 FE -mallin saapuvan myyntiin elokuussa tai lokakuussa 2023.

Lähde ei kerro teknisiä yksityiskohtia, mutta se mainitsee aiemmin odotetun Samsung Galaxy A74 -mallin tekevän tilaa paluumuuttajalle.

Samsung Galaxy A73:n suoran seuraajan peruuttaminen FE-mallin tieltä olisi luonnollinen ratkaisu, sillä A7-mallisto on niin ikään keskittynyt keskihintaisiin malleihin. Mikäli molemmat puhelimet tuotaisiin myyntiin samaan aikaan, saattaisivat ne syödä toistensa menekkiä.

Samsungin Galaxy S -tuoteperhe tunnetaan paremmin kuin Galaxy A -valikoima, joten FE-malliin päätyminen tuntuisi loogiselta valinnalta.

Sivustojen mukaan kyseessä on nimenomaan Samsung Galaxy S23 FE, eikä Galaxy S22 FE ole suunnitelmissa. Tämä on niin ikään luonnollinen valinta, sillä Samsung Galaxy S23 on yhtiön tuorein puhelinmallisto.

Mainittakoon silti, että Galaxy S22 FE -mallia ei kannata vielä täysin pyyhkiä pois mahdollisuuksista. Vasta tammikuussa kuulimme sen saapuvan huhtikuussa tai sen jälkeen.

Toistaiseksi Samsung ei ole kertonut mitään virallista mahdollisesta FE-malliston paluusta, joten asiaan kannattaa luonnollisesti suhtautua varauksella.

Samsung Galaxy S21 FE julkaistiin huonoon ajankohtaan. (Image credit: Future)

Julkaisuikkunan vaihtuminen voi olla ratkaiseva

Samsungin FE-puhelimet ovat aiempina vuosina kilpailleet paitsi Galaxy A -malleja mutta myös Galaxy S -pääsarjaa vastaan. Tämä on asettanut budjettimallin hyvin vaikeaan rakoon.

Samsung Galaxy S21 FE julkaistiin vasta tammikuussa 2022 eli kuukautta ennen uusia Samsung Galaxy S22 -malleja. Tämän vuoksi se tuntui auttamattoman vanhentuneelta heti julkaisupäivänä. Toinen merkittävä ongelma koski hintaa, sillä malli kustansi suunnilleen saman verran kuin Samsung Galaxy S21 -perusmalli, joka oli tuossa vaiheessa jo lähes vuoden vanha. Tämän vuoksi FE-mallin perustelu oli hyvin hankalaa.

Samsung Galaxy S20 FE kärsi samoista vaivoista hiukan pienemmässä mittakaavassa. Puhelin julkaistiin syyskuussa 2020 eli seitsemisen kuukautta Samsung Galaxy S20:n jälkeen ja neljä kuukautta ennen Samsung Galaxy S21 -kolmikkoa.

Tämä näkyi myyntilukemissa, sillä malli saapui selkeämmässä välissä ennen seuraavaa sukupolvea.

Jos tuoreet tiedot pitävät paikkansa, Samsung on palaamassa tuttuun syksyiseen julkaisuikkunaan. Mikäli hinta ja ominaisuudet saadaan niin ikään oikealle uralle, saattaa Samsung Galaxy S23 FE nousta vuoden yllättäjäksi.