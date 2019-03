Samsung Galaxy S10:n mahdollisessa prototyypissä ei ole käytännössä lainkaan reunoja

Saatoimme juuri saada ensikatsauksen Samsung Galaxy S10:een, tai ainakin puhelimen varhaiseen prototyyppiin. Jos kuvaan on uskominen, seuraava malli eroaisi merkittävästi nykyisestä Galaxy S9:stä.

Tunnetun vuotajan, @Universelcen julkaisemassa kuvassa nähdään ilmeisesti Samsungin tulevan lippulaivan prototyyppi. Puhelimessa on käytännössä reunaton näyttö, jossa ei Oppo Find X:stä ja Vivo Nexistä poiketen ole edes alareunaa. Uskommekin, että se tulee viemään ohutreunaisimman puhelimen tittelin Oppolta – ellei joku toinen valmistaja ehdi julkaista vastaavaa mallia ennen Samsungia.

Saatoit myös huomata, että Galaxy S10:ssä olisi yhä kaareva näyttö ja nähtävästi myös Bixby-painike.

Tässä saattaa olla ensimmäinen kuva tulevasta Galaxy S10:stä. Lähde: @UniverseIce

Pelkkää näyttöä

Kaikkein kiinnostavinta prototyypissä on eittämättä sen valtava näyttö ja reunaton muotoilu. Odotamme mielenkiinnolla, onko Samsung toteuttanut sen jonkinlaisella pop-up-kameralla, vai onnistunut jopa integroimaan kameran näytön sisälle.

Kuvasta ei pysty sanomaan, onko puhelimessa sormenjälkitunnistinta. Samsung on tyypillisesti sijoittanut sen laitteen takapuolelle, mutta korealaisvalmistajan on kerrottu myös työstävän näyttöön upotettua sormenjälkitunnistinta. Samsungin on huhuttu lisäksi kehittävän näyttöön upotettuja kaiuttimia ja kuulokeosaa, joten reunaton muotoilu olisi looginen vaihtoehto tulevaan lippulaivaan.

Uusi ulkomuoto tulisi tarpeeseen, sillä Samsung on soveltanut samaa muotoilua jo usean vuoden ajan – lisäten puhelimeensa vain kaarevamman näytön. Nykyinen Galaxy S9 alkaakin näyttää jo hieman vanhanaikaisilta lähes reunattomiin kilpailijoihinsa nähden. S10 juhlistaa kaiken lisäksi puhelimen kymmenettä sukupolvea, joten Samsung halunnee tehdä siitä mullistavan päivityksen.

Täytyy silti muistaa, että kuvassa näkyvä puhelin ei välttämättä ole juuri Galaxy S10. Teoriassa se saattaa olla jopa pelkkä väärennös, joten tässä vaiheessa meidän täytyy suhtautua siihen pelkkänä huhuna. Jos kuva kuitenkin todella on Samsungin seuraavan lippulaivan prototyyppi, olisi S10 varmasti yksi ensi vuoden kiinnostavimmista uutuuksista.

Lähde: Phone Arena