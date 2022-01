PlayStation 5:n taaksepäin yhteensopivuus saattaa parantua roimasti

Tuoreen patenttihakemuksen mukaan Sonyn järjestelmäarkkitehti Mark Cerny on saattanut kehittää tavan laajentaa PlayStation 5:n taaksepäin yhteensopivuutta. Ominaisuus tarkoittaisi sitä, että PS5:llä voisi pelata vanhojen PlayStation-konsoleiden videopelejä.

Patenttiasiakirjan huomasi ensin Twitter-käyttäjä @shaunmcilroy. Listaus on nähtävillä Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkitoimiston (USPTO) verkkosivulla, jonka otsikossa lukee seuraavasti: "backward compatibility through use of spoof clock and fine grain frequency control". Karkeasti suomennettuna taaksepäin yhteensopivuus saavutetaan huijaamalla kelloa ja hienosäätämällä taajuutta.

Patentin hakija on Sony ja keksintö on merkitty Mark Cernylle ja David Simpsonille. David Simpson on todennäköisesti sama henkilö, joka toimii pääohjelmoijana Naughty Dogille. Patentin määritelmä ja suomennos eivät kerro paljoakaan, mutta jos se osoittautuu toimivaksi, voisi esimerkiksi PlayStation 5:llä pelata vanhojen PS-konsoleiden pelejä.

Nostalgiaa

Taaksepäin yhteensopivuus on yksi ominaisuus, johon Sony ei ole historiassa satsannut. PlayStation 4 ei tukenut vanhempia pelejä lainkaan, kun taas PS5 toistaa vanhemmista konsoleista tällä hetkellä ainoastaan valikoituja PS4-pelejä.

Asiat ovat toisin Xboxilla, sillä uuden sukupolven Xbox Series X tarjoaa taaksepäin yhteensopivuutta kaikkiin aiempiin Xboxeihin. Vastaava ominaisuus olisi enemmän kuin tervetullut myös PS5:n omistajille, mutta tällä hetkellä Sonyn aikeista tai suunnitelmista ei ole mitään varmuutta. Sonyn kaltaiset yhtiöt hakevat jatkuvasti erilaisia patentteja, eikä se välttämättä tarkoita niiden ruumiillistumista.

Toisaalta on hyvin mahdollista, että esimerkiksi PS2- ja PS3-pelit saapuisivat digitaalisena vaikkapa PlayStation Now -suoratoistopalveluun. PS Now -lahjakortteja vedetään parhaillaan pois kaupoista, mikä voisi viitata Sonyn aikeisiin remontoida palvelu kokonaan.

Kenties Sony ja PlayStation kehittävät PS Now -palvelun enemmän Xbox Game Passin kaltaiseksi kokonaisuudeksi. Uutisoimme vasta siitä, että Xbox Series X/S myyvät paremmin kuin mikään aiempi Xbox.