OnePlus 7:stä näyttäisi vuotaneen ensimmäinen kunnollinen kuva

OnePlus 7 on eittämättä yksi vuoden 2019 odotetuimmista puhelimista, mutta yhtiön toimitusjohtaja Pete Laun mahdollista kännykän vilautusta lukuun ottamatta emme ole nähneet puhelinta vielä lainkaan kunnolla – kunnes mahdollisesti nyt.

Vuodoistaan tunnetun Slash Leaksin alkujaan julkaisemassa kuvassa on väitetty olevan uusi OnePlus 7, josta nähdään mahdollisen prototyyppimallin yläosa. Kuvassa erottuvat ennen kaikkea todella ohuet reunat sekä poistettu näyttölovi, joten kysymykseksi jää: onko tässä OnePlus 7?

Puhelimen yläosassa näyttäisi olevan myös tilaa mahdollista liu'utettavaa etukameraa varten, mikä on käytännössä ainoa vaihtoehto, jos OnePlus ei ole onnistunut mahduttamaan kameraa ja sensoreita näytön alle.

OnePlus 7 -kuvavuoto (Lähde: Slash Leaks)

Valitettavasti meillä ei ole juuri sen enempää tiedotettavaa OnePlus 7:n suhteen, mutta jos se seuraa edeltäjänsä OnePlus 6:n jalanjäljissä, odotamme sen julkaistavan toukokuussa. OnePlus 7T -malli nähtäisiin siten potentiaalisesti loppuvuodesta.

OnePlus on paljastanut aiemmin puhelimen hyödyntävän Qualcommin uusinta Snapdragon 855 -prosessoria, jonka pitäisi tarjota runsaasti suorituskykyä ilman suurta akun kulutusta. Ja jos yhtiön aiempiin malleihin on luottaminen, puhelimeen on varattu myös runsaasti RAM-muistia.

Sen sijaan emme ole vielä varmoja, aikooko puhelin hyödyntää 5G-teknologiaa. OnePlussalla on ehdottomasti kehitteillä 5G-puhelin tälle vuodelle, mutta se ei välttämättä ole OnePlus 7. Saatamme jopa saada OnePlus 7:stä kaksi eri mallia kauppoihin, 5G:llä ja ilman.

Lähde: Android Central