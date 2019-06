Nokian kehittämä uusi akkuteknologia saattaa tuplata akunkestosi

Tuppaako kännykkäsi akku loppumaan jo ennen iltaa? Nokian uuden patentin perusteella nuo päivät saattavat jäädä pian historiaan.

Nokian tytäryhtiö Nokia Bell Labs ilmoitti nimittäin patentoineensa uuden akkutekniikan, joka mahdollistaa "2,5 kertaa nykypuhelimia pidemmän akunkeston".

Jos etsit nykyaikaista älypuhelinta hyvällä akunkestolla, suosittelemme tutustumaan Huawei P30 Prohon

Yhteistyössä irlantilaisen AMBER-tutkimuskeskuksen kanssa kehitetty akku on suunniteltu niin, ettei se nostaisi laitteen painoa. Nokia ei siis käytännössä aio vain asentaa puhelimiin entistä suurempia akkuja, vaan pakata entistä enemmän energiaa pienempään tilaan.

Nokia Bell Labsin tekninen asiantuntija Paul King lupasi, että "uudella akkuteknologialla tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia 5G:hen ja koko verkkotekniikan maailmaan".

Vaikka Nokia ei enää valmistakaan omia puhelimiaan, vaan on lisensoinut toiminnan HMD Globalille, yhtiö saattaa hyvin lisensoida uuden akkuteknologian monille muillekin valmistajille.

Nokian edustaja lisäsi vielä, että "patentti on jätetty teknologian suojaamiseksi, eikä meillä ole vielä tarkkaa aikataulua [tekniikan soveltamiseen]".

Tarvetta lisäenergialle

Älypuhelimista on kasvanut äärimmäisen edistyneitä laitteita viime vuosien aikana ja samalla niiden energiankulutus on moninkertaistunut. Nykypäivänä on enää turha haikailla niitä aikoja, kun kännykän akku saattoi kestää viikon kevyellä käytöllä.

Suuret kirkkaat näytöt ja monimutkaiset kamerat vievät paljon energiaa, ja puhelimen liittämisestä laturiin on tullut samanlainen jokailtainen rituaali kuin ulko-oven lukitsemisesta tai koiran juomakupin täyttämisestä.

Puhelinten akunkeston parantamisesta on tulossa olennainen osa tulevien vuosien kehitystä, sillä älypuhelinten kattavat tekniset ominaisuudet ja 5G-verkkotekniikan saapuminen kasvattavat puhelinten energiantarvetta entisestään.

Emme vielä tiedä, milloin akkuteknologia tulee saapumaan kaupallisiin laitteisiin, eikä Nokia kommentoinut vielä itsekään mitään tarkempaa aikataulua. Toivomme kuitenkin, että nopeasti kuluvat akut saavat pian tarpeellista lisävirtaa.

Lähde: CNET