Nintendo Switch sai uudenlaista kuntoilua tarjoavan Ring Fit Adventure -pelin

Kaipaatko lisää kuntoiltavaa olohuoneeseesi? Nintendo Switch on saamassa uudenlaisen fitness-pelin Ring Fit Adventuresta, joka yhdistää kuntoilun ja roolipelaamisen.

Ring Fit Adventure julkaistaan 18. lokakuuta, ja se on yhtiön viimeisin yritys saada pelaajat kuntoilemaan. Peli hyödyntääkin koko kehoa usuttaessa pelaajat taistelemaan hirviöitä vastaan päihittääkseen lopulta "ilkeän kehonrakentajalohikäärmeen nimeltä Drago".

Pelin mukana tulee kaksi uutta oheislaitetta Nintendo Switchille: jalkanauha ja Ring-Con, joihin molempiin asetetaan yksi Joy-Con seurantaa varten. Se seuraa siten Wii Fit -tasapainolaudan vanavedessä, mutta nyt viime viikolla vihjatusta pelattavuudesta on saatu paljon parempi kuva.

Tuotetta markkinoidaan seikkailupelin ja kuntoilun risteytyksenä, ja siinä tehdään erilaisia ylä- ja alavartalon liikkeitä sekä joogaharjoitteita yllämainitun tarinan puitteissa.

Switch-tuotteita kaikille!

Nintendo on todennäköisesti tuonut Nintendo Switchille jo nyt enemmän oheistuotteita kuin se on julkaissut yhdellekään aiemmalle omalle konsolille. Nintendo Labon kartonkituotteista aina Labo VR -laseihin sekä erilaisiin kantolaukkuihin, ohjaimiin ja näytönsuojiin asti erilaisia oheistuotteita on lukuisia parantaakseen käyttäjäkokemusta entisestään.

Kaikki nämä maksavat tietenkin ylimääräistä rahaa, minkä lisäksi myös niiden vaatima säilytystila täytyy ottaa huomioon. Mutta ottaen huomioon yhtiön menestyksen saada pelaajat kuntoilemaan konsoleidensa ääressä, näemme myös Ring Fit Adventurelle mahdollista menestystä tulevaisuudessa.