Nintendo julkisti The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2:n

Nintendon pitkän E3 2019 -julkistuslistan kohokohta oli eittämättä uusi The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 -peli. Emme saaneet kuitenkaan vielä julkaisupäivää saati virallista nimeä, mutta innostuimme trailerista silti.

Uudesta Breath of the Wild -pelistä tiedetään tässä vaiheessa vielä hyvin vähän, ja saatamme joutua odottamaan jopa ensi vuoden E3-messuilla nähdäksemme sitä lisää.

Tiedämme kuitenkin, että kyseessä on täysin uusi peli, eikä ainoastaan maksullinen laajennusosa edelliseen. Se julkaistaan myös Nintendo Switchille, eikä vielä huhuasteella olevalle Nintendo Switch 2:lle.

Kyseessä on Nintendon nykyisen konsolin toinen Zelda-peli, jos emme laske Link's Awakening -uusioversiota. Breath of the Wild 2 näyttäisi jatkavan edellisosan meiningeistä ainakin alla olevan trailerin perusteella:

Breath of the Wild 2 -trailerianalyysi

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 -traileri on vain 82 sekuntia pitkä, eikä siinä ole lainkaan dialogia. Siitä saa tosin joitain vinkkejä, mitä tulevalta voi odottaa.

Videolla nähdään soihtua kantava Link ja Zelda matkaamassa syvälle synkkään luolaan Hyrulen alla. Henkimäiset lonkerot nousevat esiin tunkkaisesta haudasta, jota he ovat tutkimassa, ja kaksikko ratsastaa elefantinnäköisellä ratsulla. Jokin yllättää heidät, minkä jälkeen näemme kauan kuolleina olleet ja pelottavan näköisen soturin ylösnousemisen. Näemmekö kenties Gannondorfin paluun?

Video loppuu Hyrule Fieldin maisemiin, jonka kaukaisuudessa komeilee Hyrulen linna. Näemme järistyksen, jonka seurauksena linnan juurelta alkaa nousta pölyä. Sitten traileri päättyy.

Videon päätteeksi näemme vielä tekstin: "Legend of Zelda: Breath of the Wildin jatko-osa on kehitteillä."

Nintendon sanamuodot antavat mahdollisuuden, että jatko-osa kantaa jotain muuta nimeä, sillä virallista nimeä tai juonta ei vielä tässä yhteydessä paljastettu.

Videon perusteella kyseessä näyttäisi olevan kuitenkin suora jatko-osa Breath of the Wildille. Tunnelma tuntuu kuitenkin asteen synkemmältä maanalaisine luolineen ja epäkuolleineen vihollisineen. Onko Nintendo kenties toisintamassa Majora's Maskin fiilistä Switchin faneille? Samaan tapaan Majora's Mask hyödynti aiemman Zelda-pelin moottoria (Nintendo 64 -klassikko The Legend of Zelda: Ocarina of Timen) luodakseen tutunoloisen mutta vääristyneen tarinan ikonisista paikoista ja hahmoista.

Majora's Maskista tuli sittemmin sarjan kulttiklassikko, joten nähdäänkö Breath of the Wild 2 samassa asemassa?